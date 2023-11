Keychron M2 Mini offre la combinaison ultime de confort et de performance

Il y a quelques mois seulement, Keychron a sorti la souris M2. Elle visait à offrir une expérience ergonomique avec une construction extrêmement légère. Mais avec la sortie de la Keychron M2 Mini, Keychron a poussé le confort au niveau supérieur.

Alors que la version normale ne pesait que 53 grammes, la nouvelle Keychron M2 Mini ne pèse que 50 grammes. Maintenant, cette réduction de poids de 3 grammes peut ne pas sembler beaucoup. Mais le petit design (form factor) associé à la forme ergonomique et au poids inférieur rend cette nouvelle souris plus confortable que la version originale.

Principales caractéristiques de la Keychron M2 Mini

La première caractéristique remarquable de la Keychron M2 Mini est le capteur PixArt 3395. C’est l’un des capteurs de souris les plus précis qui existent. Et avec lui, la souris peut offrir jusqu’à 26000 DPI et 650 IPS. Que vous l’utilisiez pour le jeu ou le travail occasionnel, la précision de suivi du capteur vous offrira une expérience inégalée.

De plus, la M2 Mini est équipée d’un micro-interrupteur Huano 80M. Cet interrupteur offre une expérience de clic propre et fluide. Grâce à sa durée de vie de 80 millions de clics, vous pouvez vous attendre à une utilisation prolongée de cette souris Keychron.

Par ailleurs, la Keychron M2 Mini offre une connectivité tri-mode. Elle est livrée avec Bluetooth 5.1, ce qui la rend compatible avec tous les appareils compatibles Bluetooth. Pour les joueurs, Keychron a intégré le mode sans fil 2,4 GHz. Cette connectivité sans fil offre des performances à faible latence, ce qui se traduit par une réponse plus rapide.

Et pour ceux qui ne veulent pas utiliser la souris en mode sans fil, la M2 Mini peut également fonctionner en mode filaire. À ce sujet, Keychron a intégré une batterie de taille raisonnable à l’intérieur de la souris. Elle peut offrir jusqu’à 70 heures d’autonomie avec une seule charge.

Les autres points forts de la Keychron M2 Mini incluent une fréquence de balayage pouvant atteindre 1000 Hz, un port USB-C pour la charge et le mode filaire, et un logiciel intuitif pour effectuer des personnalisations. La souris est actuellement disponible à 49 $, ce qui la place confortablement dans la gamme abordable.