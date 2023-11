Découvrez l’audio de jeu de prochaine génération avec Black Shark Fengming Youth Edition

Si vous vous en souvenez, Black Shark a lancé ses écouteurs sans fil Fengming TWS en 2021. Il s’agit d’une paire d’écouteurs sans fil axés sur les jeux vidéo destinés aux joueurs compétitifs. Maintenant, il a lancé son successeur, le Black Shark Fengming Youth Edition.

Lancés en Chine pour CNY199, soit environ 27 $ US, les écouteurs sans fil Fengming Youth Edition offrent une combinaison de performances et de style. Et comme son prédécesseur, les nouveaux écouteurs sans fil visent à offrir la meilleure expérience audio possible en jeu.

Principales caractéristiques du Black Shark Fengming Youth Edition

En tant qu’écouteurs sans fil axés sur les performances, le Fengming Youth Edition est équipé d’un système de drivers robuste. Il dispose de drivers de 10 mm qui peuvent offrir un son net, riche et détaillé. Pour améliorer l’expérience audio, les écouteurs intègrent une annulation active du bruit (ANC) hybride.

D’après Black Shark, le Fengming Youth Edition peut offrir une annulation du bruit de 40 dB. Cela signifie que vous pouvez rester complètement isolé du monde pendant vos sessions de jeu. Et cela finira par vous offrir une expérience de jeu totalement immersive. Mais cette paire d’écouteurs ne se limite pas aux jeux.

Le Fengming Youth Edition dispose également d’un mode de transparence. Ce mode vous permet de rester totalement conscient de votre environnement. Les écouteurs sont également dotés d’une classification IPX4, ce qui les rend résistants aux éclaboussures d’eau et à la transpiration. Avec cela, les écouteurs offrent une expérience audio polyvalente.

En ce qui concerne ses fonctionnalités de jeu, le Black Shark Fengming Youth Edition dispose d’un mode de latence réduite dédié. Ce mode permet de réduire le délai audio à 60 ms. Avec Bluetooth 5.3, les écouteurs sans fil excellent en offrant une portée étendue et une connectivité sans fil fluide.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, le Fengming Youth Edition peut offrir 6 heures de lecture avec une seule charge. Et avec l’étui de transport, la durée totale de lecture passe à 24 heures. Ces écouteurs Black Shark disposent également d’une fonctionnalité de charge rapide, qui peut offrir 2 heures de lecture avec seulement 15 minutes de charge.