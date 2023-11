Date de lancement confirmée du Poco C65: À quoi s’attendre du nouveau smartphone

Poco se prépare à lancer un tout nouveau smartphone de la série C. Succédant au Poco C55, le Poco C65 sera lancé le 5 novembre, soit la semaine prochaine. En plus de confirmer la date de lancement, la marque a également partagé des informations sur les prix promotionnels.

D’après l’annonce, le Poco C65 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage sera disponible en avant-première au prix de 109 dollars américains. En revanche, la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sera proposée en avant-première au prix de 129 dollars américains.

Caractéristiques confirmées et non confirmées du Poco C65

En plus de confirmer le prix et les informations sur les déclinaisons du Poco C65, la marque a confirmé certaines caractéristiques. Le prochain smartphone sera équipé de la puce MediaTek Helio G85. Il s’agit de la même puce que celle du Poco C55. Mais cela ne réduit en rien les performances de ce téléphone. La puce s’est avérée être un excellent choix dans la catégorie des modèles à petit budget.

Le Poco C65 sera également doté d’une caméra principale de 50 MP à l’arrière, en plus de deux capteurs secondaires. De plus, la face arrière présente un nouveau design d’îlot de caméra, donnant au téléphone une apparence particulièrement élégante.

En dehors de cela, les autres caractéristiques non confirmées concernent l’écran, la batterie et les capacités de charge du Poco C65. Cependant, selon l’affiche officielle, le téléphone semble avoir le même design que le Redmi 13C. Sur la base de cette spéculation, le Poco C65 pourrait être équipé d’un écran IPS de 6,74 pouces.

Cet écran du Redmi 13C a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution FHD+. De plus, le Poco C65 pourrait être équipé d’une batterie de 5000 mAh avec une prise en charge de la charge rapide 18 watts. Si ces caractéristiques non confirmées correspondent, le nouveau téléphone Poco sera essentiellement un Redmi 13C rebrandé. Ce ne serait pas la première fois que Xiaomi renomme ses smartphones sous différents noms. Nous avons déjà vu cela se produire à plusieurs reprises par le passé. Par exemple, le C55 était une version rebrandée du Redmi 12C avec un design légèrement rafraîchi.