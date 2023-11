Cities: Skylines 2 – Comment construire une ville polyvalente

Cities Skylines 2 est un excellent jeu de gestion et de construction de villes. C’est un simulateur de villes où vous construisez la ville de vos rêves. Des travaux routiers aux espaces de divertissement en plein air et tout ce qui se trouve entre les deux, vous choisissez ce qui va où et ce que vous aimez.

Alors que le jeu vous permet de laisser libre cours à votre créativité sans limites, il est préférable de savoir qu’il existe certaines choses que vous devez suivre si vous souhaitez avoir une ville qui fonctionne correctement, où non seulement les personnes peuvent vivre heureux, mais où vous pouvez également réaliser un bon revenu et bénéfice qui peut être utilisé pour améliorer la ville.

Donc, si vous recherchez des bons conseils et des indications pour construire une grande ville dans Cities: Skylines 2, vous êtes au bon endroit.

Construire une ville polyvalente dans Cities: Skylines 2

Dans Cities: Skylines 2, chaque élément du jeu est important et choisir le bon élément vous aidera à progresser avec votre ville. Que ce soit le type de carte ou les plans d’expansion que vous avez prévus, tout cela compte lors de la construction et de la gestion de votre ville.

Choisissez la bonne carte

Choisir la bonne carte est la première étape pour décider du type de ville que vous prévoyez de construire. Vous pouvez choisir une carte. Les cartes varient en fonction du climat, du thème, des connexions extérieures possibles, de la disponibilité des ressources naturelles et de la superficie totale constructible sur la carte.

Le jeu propose 12 cartes parmi lesquelles vous pouvez choisir, prenez donc votre temps pour choisir celle dans laquelle vous souhaitez construire votre ville.

Inspirez-vous des villes du monde réel

Puisque Cities: Skylines 2 est un jeu de construction de ville où vous avez la liberté de construire votre ville de rêve, il est très important de comprendre qu’avoir un plan précis en tête est essentiel afin d’avoir une bonne idée de ce que vous prévoyez de construire et comment vous pouvez éviter tout problème avec la ville que vous construisez. Alors regardez des vues de rues des villes bien planifiées à travers le monde et inspirez-vous-en.

Planifiez, planifiez et planifiez

Aucune ville n’a été construite du jour au lendemain. Avoir un excellent plan est important. Vous pouvez planifier un bon nombre de choses, telles que l’emplacement de tous les lieux sociaux et d’activités, et le type de réseaux routiers que vous souhaitez avoir.

Si vous souhaitez avoir des chemins de fer et des aéroports, où ils devraient être ainsi que le type d’espaces extérieurs accessibles à pied depuis les maisons et les colonies des gens. De plus, vous devez vous assurer qu’il y a suffisamment d’électricité et d’approvisionnement en eau ainsi que la collecte des déchets. Personne ne veut vivre dans une ville qui a peu voire pas de services de base.

Progression et objectifs

Cities: Skylines 2 a un système de progression ainsi que des objectifs que vous pouvez débloquer lorsque vous accomplissez certaines tâches ou objectifs. Il est donc préférable de commencer votre ville petit à petit.

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de commencer par une petite ville et de l’étendre progressivement pour en faire une grande métropole. De cette manière, vous obtiendrez peu à peu les objectifs du jeu. Voici les 5 objectifs principaux que vous pouvez débloquer.

Grand village

Grande ville

Métropole prospère

Mégapole

À chaque fois que vous atteignez un objectif, vous obtenez des points d’expérience pour votre ville, ce qui vous aide à progresser lentement et à optimiser progressivement votre ville. C’est une excellente façon de jouer au jeu, mais rappelez-vous que cela peut prendre beaucoup de temps, donc la patience est essentielle. Chaque fois que vous atteignez un objectif, le jeu vous récompense avec différents objets que vous pouvez utiliser pour construire votre ville.

Débloquez ce que vous aimez

Dans Cities: Skylines 2, il y a énormément de choses à débloquer et à ajouter à votre ville. Bien que vous puissiez choisir ce que vous souhaitez débloquer, il est préférable de débloquer des choses que vous allez ajouter à votre ville. Cela garantit que vous n’aurez pas une multitude de choses que vous n’utiliserez pas en premier lieu.

Assurez-vous d’utiliser sagement les points que vous avez gagnés. Par exemple, si vous voulez que les personnes prennent le train pour réduire les embouteillages, débloquez tout ce dont vous avez besoin pour construire votre réseau ferroviaire.

Gérez la demande

Avoir une ville surpeuplée ou avec des zones mal organisées ne vous causera que des problèmes. Planifiez et adoptez des agencements simples pour ne pas vous retrouver dans le chaos.

Avoir trop de problèmes donnera aux gens l’envie de quitter la ville. Donc ne vous précipitez pas. Construisez ce que vous avez actuellement, puis étendez-vous lentement avec le temps ou lorsque la demande augmente progressivement.

Mise à niveau – Mais plus tard

Les améliorations peuvent sembler être une fonctionnalité intéressante pour améliorer tous les bâtiments de votre ville. Aussi intéressant que cela puisse être, il est préférable d’éviter ces améliorations lorsque vous commencez le jeu.

Avoir tout amélioré dès le début ne fera qu’augmenter les dépenses et ne vous rapportera presque aucun bénéfice. Optez pour des bâtiments améliorés uniquement lorsque vous débloquez le niveau de mégalopole. Sinon, gardez tout simple et ordonné.

Éloignez les polluants

Personne ne souhaite vivre dans une ville fortement polluée. Toutes vos usines et autres industries peuvent être situées dans une partie de la carte éloignée des espaces de vie. Ah, et veillez à éviter que ces polluants n’atteignent les cours d’eau et l’approvisionnement en eau de votre ville.

Assurez-vous que votre alimentation en eau potable et votre canalisation sont loin des conduites d’égout. Un accident peut simplement entraîner l’entrée des eaux usées dans l’approvisionnement en eau potable créant ainsi plus de problèmes pour votre ville.

Feedback et plaintes

Les habitants de votre ville auront des opinions et des pensées sur la manière dont la ville se comporte. Il est idéal de prêter attention à ces commentaires et de s’améliorer en conséquence. Ignorer simplement ces plaintes entraînera le départ des habitants de votre ville. Vous pouvez également consulter les statistiques pour savoir si des améliorations sont nécessaires. Énumérer et résoudre les problèmes de votre ville rendra votre ville meilleure à vivre et vous rapportera également de bons scores et des points.

Gérez les taux d’imposition

Bien sûr, une ville a besoin de gagner de l’argent afin de pouvoir fournir des services à ses habitants. La collecte des impôts est donc nécessaire. Lors de la gestion des impôts de la ville, veillez à ce qu’ils ne soient pas trop élevés, sinon les personnes voudront simplement partir. Différentes zones peuvent avoir différents barèmes fiscaux.

Assurez-vous donc de ne pas simplement mettre toutes les zones sur une structure de haut niveau de taux d’imposition. Vous pouvez augmenter le taux d’imposition, mais il est conseillé d’augmenter progressivement sur plusieurs mois plutôt que d’augmentations soudaines.

Méfiez-vous des catastrophes naturelles

Oui, les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les tsunamis et même les attaques d’astéroïdes sont assez courantes dans Cities: Skylines 2. Assurez-vous donc d’avoir tous les services d’urgence dans votre ville et qu’ils puissent accéder à chaque quartier de votre ville. De plus, vous voudrez toujours avoir un bon budget réservé aux travaux de réparation et d’entretien en cas de telles catastrophes.

Où jouer à Cities: Skylines 2 ?

Cities: Skylines 2 est actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs de PC sous Windows. Vous pouvez choisir de jouer au jeu via Steam ou opter pour le service de Xbox Game Pass de Microsoft. Le jeu peut également être acheté sur le Microsoft Store sur Windows 10 et Windows 11.

Notre avis

Voici toutes les choses importantes à garder à l’esprit lorsque vous construisez votre ville de rêve dans Cities: Skylines 2. Il est important d’avoir un bon plan ainsi que de pouvoir gérer le budget pour diverses dépenses liées à la ville, telles que la maintenance et l’entretien habituels.

Prendre inspiration des villes est également un bon moyen de démarrer la construction de votre ville dans Cities: Skylines 2.