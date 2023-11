Abonnement YouTube Premium devient plus cher

Si vous avez suivi nos récents articles, vous savez peut-être déjà que YouTube prend les bloqueurs de publicités très au sérieux. À l’étape actuelle, vous ne pouvez même pas voir le contenu si vous utilisez un bloqueur de publicités. Dans ce cas, la société encourage les utilisateurs à opter pour YouTube Premium pour profiter d’une expérience sans publicité.

Maintenant, les abonnés du monde entier commencent à recevoir des courriers. Selon ce courrier, la tarification mensuelle de YouTube Premium est sur le point d’augmenter. À partir du 1er novembre, l’abonnement connaîtra une hausse de prix en Autriche, au Chili, en Australie, en Argentine, en Allemagne, en Turquie et en Pologne.

Cette augmentation de prix concerne YouTube Premium et Music Premium. En d’autres termes, il est désormais un peu plus cher de profiter du contenu sur YouTube sans publicités.

Qu’en est-il des nouveaux utilisateurs de YouTube Premium ?

Alors que la plateforme a envoyé un courrier aux utilisateurs existants de YouTube Premium, les nouveaux utilisateurs verront immédiatement le prix augmenté. Les clients existants recevront « au moins trois mois supplémentaires » avant de voir le prix augmenté dans leurs factures. Selon le courrier, cette décision n’a pas été prise à la légère.

Mais pourquoi YouTube a-t-il besoin d’augmenter l’abonnement de sa catégorie Premium ? Selon l’e-mail, l’augmentation de prix permettra « d’améliorer continuellement Premium et de soutenir les créateurs et artistes » de la plateforme.

Pour ceux qui se demandent, YouTube Premium ne se résume pas à une expérience de visionnage de contenu sans publicité. De plus, il offre un mode de lecture audio seulement, une lecture en arrière-plan et une option de téléchargement hors ligne. Il offre également une option 1080p qui offre un débit amélioré. Cette option de débit amélioré présente moins de compression, ce qui se traduit par de meilleures images. Donc, vous en avez pour votre argent. Vous pouvez en savoir plus sur ces fonctionnalités sur le site officiel.

Cela dit, il est vrai que YouTube améliore constamment sa catégorie Premium. Et cette augmentation de prix pourrait apporter des fonctionnalités plus pratiques au plan d’abonnement. Espérons que nous les verrons arriver bientôt.