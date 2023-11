Quand commence la nouvelle saison 4 de Fortnite ? Date, horaires et toutes les informations

Fortnite: Origines est la nouvelle saison de Fortnite qui commence dans moins de vingt-quatre heures après la publication de cette nouvelle. Nous recueillons ici la date et les horaires dans différentes régions hispaniques afin que vous ne manquiez pas le début de cette nouvelle étape du jeu. Voici toutes ces informations en détail ci-dessous:

Date et horaires de début de la nouvelle saison de Fortnite

Epic Games a rendu publique la date et l’heure de début de la nouvelle saison de Fortnite: vendredi 3 novembre 2023 à 8h CET. Voici l’horaire équivalent dans différentes régions hispanophones ci-dessous:

France : 8h du vendredi 3 novembre.

A cette heure, les serveurs du jeu seront en maintenance pendant environ deux ou trois heures, et nous devrons télécharger le patch 27.00 pour pouvoir jouer à la nouvelle saison. A cette heure-là, le trailer de l’expérience de jeu de la nouvelle saison de Fortnite sera également diffusé, qui montrera toutes les nouveautés au niveau du gameplay (nous vous rappelons qu’elles ont déjà été révélées) et nous ramènera au Chapitre 1, avec le retour de nombreuses armes, objets, de la carte et de nouvelles skins remaniées.

Les informations sur la date peuvent également être consultées dans la section des actualités de Fortnite, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous:

La date de début de la nouvelle saison est également visible depuis le jeu

Quand se termine la nouvelle saison de Fortnite?

Fortnite sera « de retour » au Chapitre 1 pendant un mois

Nous vous rappelons que plus qu’une « nouvelle saison », Fortnite: Origines est un événement d’un mois de durée, donc il devrait se terminer le dimanche 3 décembre 2023. En fait, son nom est déjà assez révélateur. Il n’y a aucune trace de « Chapitre 4 » dans le nom, ce qui concorde avec les fuites qui affirmaient que cette mini-saison d’un mois est une période de transition entre les chapitres qui culminera avec un grand événement du trou noir qui nous mènera au Chapitre 5.

