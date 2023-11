Rencontrez l’Anker Soundcore AeroFit et AeroFit Pro

Alors que cela peut ne pas sembler évident, les écouteurs à oreilles ouvertes peuvent vraiment offrir une conscience environnementale ultime associée à un confort supérieur. J’ai réalisé cela en essayant le OneOdio OpenRock S. Maintenant, Anker entre sur le marché avec sa gamme Soundcore AeroFit.

C’est la première fois qu’Anker propose des écouteurs à oreilles ouvertes qui offrent beaucoup pour leur prix. Pour être précis, le Soundcore AeroFit est vendu à 130 $US, tandis que l’AeroFit Pro est vendu au prix de 170 $US. Ils sont actuellement disponibles en noir, avec trois autres options de couleurs sur le marché. Néanmoins, pour leur prix, les deux paires d’écouteurs offrent des performances supérieures.

Design et performances sonores

Les deux modèles Soundcore AeroFit s’appuient sur un design à oreilles ouvertes qui vous permet de rester complètement conscient de votre environnement. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires, les haut-parleurs de ces écouteurs ne bloquent pas votre conduit auditif. Au lieu de cela, ils se trouvent juste à l’extérieur de vos oreilles. Mais ce design ne compromet pas la qualité sonore des écouteurs.

Les deux paires d’écouteurs Soundcore AeroFit sont équipées d’un système de haut-parleurs robuste offrant des basses puissantes et un son haute résolution. La version classique dispose de haut-parleurs de 14 mm, tandis que le modèle Pro est doté de haut-parleurs à dôme en titane de 16,2 mm. Grâce à des ports acoustiques directionnels, les écouteurs AeroFit de Soundcore peuvent fournir un son de haute qualité directement dans vos oreilles.

Grâce à ce design unique, les écouteurs AeroFit peuvent empêcher les fuites sonores. Avec une fuite sonore réduite, la qualité sonore des écouteurs est plus riche et plus détaillée.

De plus, le Soundcore AeroFit Pro est équipé de LDAC. Ce codec haute résolution améliore encore davantage les performances sonores des écouteurs. De plus, il dispose d’une fonction audio spatiale intégrée. Elle est dotée d’un suivi de tête, ce qui vous permet de vivre une expérience d’écoute audio vraiment immersive.

Cela dit, aucun des écouteurs AeroFit de Soundcore ne dispose de la fonction d’annulation active du bruit (ANC). Après tout, l’ANC nécessite un ajustement étanche, ce que ces nouveaux écouteurs n’ont pas. À la place, vous obtenez une « Transparence à air ouvert », un terme pompeux qu’Anker utilise pour dire que les écouteurs laissent passer les bruits ambiants.

Connectivité et confort des écouteurs Anker Soundcore AeroFit

Le Soundcore AeroFit et l’AeroFit Pro sont équipés tous les deux du Bluetooth 5.3. Cela apporte les fonctionnalités sans fil avancées que la plupart des écouteurs haut de gamme du marché offrent. Par exemple, vous bénéficiez de la fonction Connexion Multipoint, qui vous permet de connecter plusieurs appareils aux écouteurs simultanément.

En termes de confort, les écouteurs à oreilles ouvertes offrent déjà un meilleur confort que les écouteurs intra-auriculaires. Ils ne bloquent pas vos oreilles, les laissant ouvertes. Mais le Soundcore AeroFit va plus loin avec un design très ergonomique. Les deux paires d’écouteurs sont dotées d’une tige réglable, ce qui vous permet d’obtenir un ajustement supérieur et un meilleur confort.

De plus, l’AeroFit Pro est fourni avec un tour de cou ajustable. C’est un accessoire facultatif que vous pouvez utiliser pour obtenir une meilleure stabilité, ce qui vous permet de pratiquer des activités en plein air en toute tranquillité d’esprit. Oui, certains écouteurs à oreilles ouvertes sont déjà fournis avec un tour de cou. Mais le fait que les écouteurs de Soundcore aient un tour de cou ajustable et détachable est un avantage supplémentaire.

En ce qui concerne les activités de plein air, les écouteurs Soundcore AeroFit ont une cote IPX7, tandis que l’AeroFit Pro a une cote IPX5. Grâce à cela, les deux paires d’écouteurs peuvent supporter les éclaboussures d’eau et la transpiration sans aucun problème.

Performances d’appel et autonomie de la batterie

L’autonomie de la batterie et les performances d’appel des deux paires d’écouteurs sont excellentes. Vous pouvez obtenir jusqu’à 46 heures de lecture avec le Soundcore AeroFit Pro, tandis que la version classique offre 42 heures de fonctionnement.

Anker a intégré un total de quatre microphones dans les deux écouteurs AeroFit. Alimentés par des algorithmes d’intelligence artificielle, ces microphones peuvent capter votre voix avec une grande clarté. Cela signifie que vous pouvez passer un appel même dans des environnements peu idéaux.