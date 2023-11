Visiophone + Judas intelligent EZVIZ CP4: Détection des personnes, nocturne et large écran tactile

La sécurité à domicile n’a jamais été aussi facile et fiable grâce au judas numérique visiophone EZVIZ CP4. Avec son écran tactile couleurs de haute résolution, ce dispositif permet aux utilisateurs de tous les âges, y compris les personnes âgées et les enfants, de bénéficier d’une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Un grand écran HD

Le judas numérique EZVIZ CP4 est équipé d’un grand écran tactile qui offre une résolution Full HD 1080p. Fini le besoin de s’appuyer contre la porte pour regarder par le minuscule judas traditionnel. En appuyant simplement sur le bouton d’accueil, vous pouvez voir clairement qui se trouve à l’extérieur. De plus, l’écran peut être configuré pour s’allumer automatiquement dès qu’un visiteur est détecté, assurant ainsi une surveillance constante.

Installation pratique et compatibilité étendue

La connexion entre l’écran du visiophone et la caméra de surveillance se fait par un câble filaire, assurant ainsi une stabilité et une fiabilité optimales. Le judas numérique EZVIZ CP4 est compatible avec des épaisseurs de porte allant de 35 à 105 mm et des diamètres de judas allant de 16,5 à 50 mm. Cela garantit une installation facile et rapide sur la plupart des portes domestiques.

Une couverture visuelle étendue et une vision nocturne nette

La caméra CP4 du visiophone EZVIZ offre une large couverture visuelle avec un angle de 166 degrés, ce qui réduit les angles morts et permet de voir plus clairement les alentours de la porte.

De plus, grâce à sa vision nocturne nette, cette caméra vous permettra de distinguer les détails, même dans des conditions de faible luminosité. Vous pourrez ainsi identifier les visiteurs jusqu’à une distance de 5 mètres, assurant votre tranquillité d’esprit jour et nuit.

Détection de mouvement précise et personnalisable

La fonction de détection de mouvement PIR (infrarouge passif) de forme humaine intégrée au judas numérique CP4 permet de réduire les fausses alarmes causées par des objets en mouvement tels que les animaux domestiques ou les feuilles d’arbres. Cette fonctionnalité est particulièrement utile, que vous viviez près d’une rue animée ou dans un quartier calme. De plus, vous pouvez personnaliser la sensibilité de détection selon vos préférences, afin de recevoir uniquement les alertes qui vous intéressent.

Appel Vidéo Bidirectionnel et Protection de la Vie Privée

En plus de sa fonction de caméra judas, le judas numérique visiophone EZVIZ CP4 offre également un appel vidéo bidirectionnel, vous permettant de communiquer directement avec vos visiteurs depuis l’écran tactile.

De plus, pour garantir votre vie privée, le judas numérique propose un changeur de voix intégré, vous permettant de rester non identifiable pour les étrangers.

Batterie rechargeable longue durée et options de stockage flexibles

Le judas numérique visiophone EZVIZ CP4 est doté d’une batterie rechargeable intégrée de 4600 mAh, offrant une longue durée de vie de la batterie.

Vous pourrez enregistrer des vidéos localement sur une carte de stockage pouvant atteindre 256 Go, vous donnant ainsi un contrôle total sur vos enregistrements. Si vous préférez, vous pouvez également opter pour le service CloudPlay EZVIZ, offrant un cryptage complet et un stockage en ligne pour une tranquillité d’esprit maximale.

Protection des données et de la vie privée

EZVIZ accorde une grande importance à la protection de vos données et de votre vie privée. Toutes les transmissions de données entre l’appareil et le Cloud EZVIZ sont cryptées de bout en bout. Vous seul avez les clés pour décrypter vos données. De plus, grâce à un protocole de cryptage AES 128 bits et à une authentification multi-étapes, vos informations personnelles sont bien sécurisées.

Si vous êtes intéressé par ce judas intelligent EZVIZ CP4, vous êtes au bon endroit au bon moment ! Celui-ci bénéficie de 30€ de réduction en appliquant le code CP4NETCOST. Ne tardez pas, cette remise ne sera plus valide après le 30 novembre.

➡️ Voir l’offre Judas intelligent EZVIZ CP4 code CP4NETCOST