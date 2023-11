Luxe abordable : Découvrez les écouteurs sans fil Edifier TWS1 Air

Edifier a lancé une toute nouvelle paire d’écouteurs True Wireless Stereo (TWS) en Chine, les Edifier TWS1 Air. Avec un prix de lancement de 218 yuans, soit environ 30 dollars américains, les écouteurs offrent une grande valeur globale.

Pour être précis, les Edifier TWS1 Air sont dotés d’une suppression adaptative active du bruit (ANC), de cinq modes de suppression du bruit, d’une configuration robuste des haut-parleurs, d’une faible latence audio, d’une excellente autonomie de batterie et d’un design axé sur le confort.

Points forts des Edifier TWS1 Air

Parmi tous ces aspects, la fonction ANC adaptative des TWS1 Air est le plus grand atout. Malgré leur prix abordable, ces écouteurs utilisent le système ANC de Qualcomm pour un ajustement dynamique de la suppression du bruit.

À mesure que les écouteurs s’ajustent en temps réel, vous êtes assuré d’obtenir une expérience de premier ordre, quelle que soit la forme de vos oreilles et où que vous vous trouviez. Les Edifier TWS1 Air offrent également cinq modes ANC différents. Cela comprend un mode confortable, un mode de suppression du bruit profond et un mode de réduction du bruit du vent.

Tous ces modes ANC des TWS1 Air visent à offrir la meilleure suppression possible du bruit dans différents environnements. Sous le capot, les écouteurs sont dotés de transducteurs composites de 10 mm. Ces transducteurs sont conçus pour offrir un profil sonore riche en détails. Ils veillent à ce que les basses soient profondes et les aigus transparents à tous les niveaux.

De plus, avec le protocole aptX, les Edifier TWS1 Air excellent dans la lecture de musique en haute définition. Les écouteurs offrent également un mode à faible latence, qui garantit que vous bénéficiez de la meilleure expérience audio de jeu. Et avec le Bluetooth 5.2, vous bénéficiez d’une commutation transparente et d’une connectivité sans fil fiable.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, les Edifier TWS1 Air peuvent offrir jusqu’à 22 heures d’utilisation totale. Les écouteurs peuvent offrir 5,5 heures de lecture. De plus, étant donné que les écouteurs sont dotés d’une classification IP54, vous pouvez les porter en toute sécurité pendant vos activités en extérieur. Et vous avez également la possibilité de bénéficier d’une expérience d’écoute personnalisée avec l’application Edifier Connect.