Microsoft publie Windows 11 Insider Build 23580 et Build 25987

Microsoft publie une nouvelle version d’aperçu réservée aux initiés sur le canal Dev, aux côtés du canal Canary. C’est la semaine d’Halloween et beaucoup ne s’attendaient peut-être pas à cette mise à jour. Mais elle est là si vous faites partie du programme Windows 11 Insider dans le canal mentionné.

La nouvelle mise à jour de Windows 11 sur le canal Dev est livrée avec le numéro de version 23580 et la nouvelle mise à jour sur le canal Canary est livrée avec le numéro de version 25987. Ce sont des mises à jour incrémentielles mineures avec quelques changements.

Windows 11 Version 23580

La version 23580 de Windows 11 permet d’accéder à Copilot dans Windows pour les utilisateurs disposant de comptes locaux. Il est actuellement disponible pour un nombre limité de requêtes sans connexion.

Et elle améliore également la vitesse de transfert du partage à proximité si les utilisateurs se trouvent sur le même réseau, public ou privé. Et il y a aussi quelques corrections.

Corrections

[Explorateur de fichiers]

Résolution d’un problème où les boutons de retour et d’avance de la souris ne réagissaient pas lorsqu’on survolait la section Fichiers recommandés de la page d’accueil.

Résolution d’un problème où la galerie cesserait d’afficher correctement si vous appliquiez le regroupement par à tous les dossiers.

[Bureaux]

Résolution d’un problème qui rendait les infobulles du bureau dans la vue des tâches difficiles à lire dans les thèmes contrastés.

Résolution d’un problème qui faisait disparaître les icônes de la barre des tâches après avoir changé de bureau.

[Recherche dans la barre des tâches]

Résolution d’un problème où, si votre barre des tâches était presque remplie d’icônes et que vous utilisiez la zone de recherche, cliquer sur cette zone ouvrirait la recherche puis la fermerait immédiatement.

[Windows Spotlight]

Résolution d’un problème qui faisait que les fonds d’écran Windows Spotlight ne s’affichaient pas correctement dans la miniature du bureau dans la vue des tâches.

Windows 11 Version 25987

La nouvelle mise à jour hebdomadaire du canal Canary permet d’installer les pilotes WiFi (que vous avez précédemment téléchargés) s’ils ne sont pas installés lors de la configuration de Windows. De plus, lors d’une nouvelle installation propre, les applications Windows Maps et Films et TV ne seront pas préinstallées. Voici tous les détails.

Changements et améliorations

[Général]

Lors de la configuration (OOBE), lorsque vous avez besoin de vous connecter à un réseau et qu’il n’y a pas de pilotes Wi-Fi, vous aurez la possibilité d’appuyer sur le bouton « Installer les pilotes » pour installer les pilotes que vous avez précédemment téléchargés. Vous verrez ce changement en utilisant l’ISO pour la version 25977 fournie ici en téléchargement et les versions supérieures.

À partir de cette version, les applications Windows Maps et Films et TV ne seront plus installées après une installation propre du système d’exploitation. Les applications Windows Maps et Films et TV ne seront pas supprimées lors de la mise à niveau pour les initiés du canal Canary et continueront d’être disponibles et mises à jour via le Microsoft Store.

[Paramètres]

Nous avons conçu la page des paramètres pour l’optimisation de la diffusion dans Paramètres > Mise à jour de Windows > Options avancées > Optimisation de la diffusion pour correspondre aux principes de conception de Windows 11.

[Explorateur de fichiers]

Les fichiers PNG prennent désormais en charge la visualisation et la modification des métadonnées, par exemple si vous souhaitez définir une évaluation par étoiles dans les propriétés, modifier la description ou ajouter des mots-clés.

Corrections des problèmes connus

Résolution d’un problème qui provoquait des plantages de l’Explorateur de fichiers dans le Windows Sandbox lors de l’utilisation d’une langue d’affichage autre que l’anglais.

Les nouvelles mises à jour de Windows 11 sont déployées pour les utilisateurs qui ont opté pour le programme Insider dans le canal Dev ou le canal Canary. Si vous ne savez pas ce que sont ces canaux, ce sont comme des versions bêta, mais chaque canal a un rôle différent à jouer. Si vous souhaitez rejoindre, vous pouvez rejoindre Beta, Dev ou Canary. Pour vérifier les mises à jour, accédez à Paramètres > Mise à jour de Windows et vérifiez les mises à jour.