Comment déplacer la barre d’adresse en bas sur Chrome pour iOS

Il y a toujours quelque chose à apprendre d’un système d’exploitation à un autre. Certaines fonctionnalités sont excellentes sur iOS, tandis que d’autres fonctionnalités sont excellentes sur Android. Et cela fonctionne merveilleusement bien pour les utilisateurs. Récemment, Google a déployé la barre d’adresse inférieure pour Chrome sur iOS, tout comme la position de la barre d’adresse dans Safari. Il s’agit d’une fonctionnalité très demandée.

Cependant, la barre d’adresse est en haut par défaut. Donc, si vous préférez la disposition de la barre d’adresse en bas, vous devez la déplacer manuellement. Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas un problème. Ici, je vais vous montrer comment déplacer la barre d’adresse en bas sur le navigateur Chrome pour iOS.

Google a commencé à tester cette fonctionnalité il y a un moment et il y a quelques mois, elle est apparue pour certains utilisateurs dans la fonctionnalité. Et après un certain temps, elle est enfin disponible pour le grand public. Pour l’instant, elle est disponible uniquement sur Chrome pour iOS mais pourrait bientôt arriver sur Android.

Il y a quelques avantages à avoir la barre d’adresse en bas. Vous n’avez pas besoin d’atteindre tout en haut juste pour changer l’URL. Ainsi, avoir la barre d’adresse en bas facilite l’accessibilité. Si vous préférez la barre d’adresse en bas mais que vous utilisez Chrome et non Safari, vous pouvez enfin passer à cette disposition.

Passer à la barre d’adresse inférieure sur Chrome pour iOS

Heureusement, Google a rendu le passage entre la partie supérieure et la partie inférieure très simple.

Étape 1: Assurez-vous tout d’abord de mettre à jour votre Google Chrome vers la dernière version.

Étape 2: Lancez le navigateur Chrome sur votre iPhone ou iPad.

Étape 3: Ouvrez maintenant n’importe quelle URL dans le navigateur.

Étape 4: Appuyez longuement sur la barre d’adresse, ce qui présentera deux options. Choisissez l’option pour déplacer la barre d’adresse en bas.

C’est tout. Et si vous changez d’avis plus tard, vous pouvez suivre le même processus pour ramener la barre d’adresse en haut. C’est assez simple, n’est-ce pas ?

Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible dans votre navigateur. Dans ce cas, vous pouvez suivre une solution alternative.

Obtenez la barre d’adresse inférieure à partir du drapeau

Toutes les fonctionnalités expérimentales et certaines fonctionnalités cachées sont disponibles dans le drapeau Chrome. Tout ce que vous avez à faire est de trouver et d’activer la fonctionnalité. Voici la procédure :

Étape 1: Ouvrez l’application Chrome sur votre iPhone.

Étape 2: Dans la barre d’adresse, recherchez chrome://flags/#bottom-omnibox-steady-state

Étape 3: Cela ouvrira la page du drapeau Chrome. Ici, Bottom Omnibox est la fonctionnalité qui déplace la barre d’adresse en bas.

Étape 4: Assurez-vous de définir ce drapeau comme activé et la barre d’adresse se déplacera en bas.

Étape 5: Relancez l’application Chrome et c’est tout.

Vous pouvez le désactiver de la même manière. Il vous suffit de le définir sur désactivé.

C’est ainsi que vous pouvez obtenir la barre d’adresse inférieure dans l’application Google Chrome sur iOS. Que préférez-vous, la barre d’adresse inférieure ou la barre d’adresse supérieure ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

