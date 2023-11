Lenovo Legion Go Lancé – Lenovo continue à avancer !

Lenovo a officiellement lancé l’appareil de jeu portable Legion Go. C’est la première tentative de l’entreprise dans les appareils de jeu portables Windows. Bien que ce segment du marché soit déjà très compétitif, le Lenovo Legion Go présente certains aspects uniques qui le distinguent des autres appareils.

Points forts principaux du Lenovo Legion Go

Alors que le Lenovo Legion Go peut sembler être juste un autre appareil portable entrant sur le marché, Lenovo a pris des mesures pour le rendre unique. Voici un aperçu de ses principaux points forts pour vous donner une idée précise de l’appareil :

Écran

L’un des facteurs impressionnants du Lenovo Legion Go est l’écran. Il dispose d’un écran QHD+ de 8,8 pouces d’une résolution de 2560×1600. Pour comparer, cet écran a deux fois la résolution de la Valve Steam Deck. Mais ce qui est plus important, c’est que l’écran de cet appareil dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Cette résolution d’écran du Lenovo Legion Go surpasse à la fois la Steam Deck et le ROG Ally. Et cela signifie finalement que vous obtiendrez une expérience visuelle plus fluide et réactive sur l’appareil.

De plus, le Legion Go offre une couverture de gamme de couleurs plus large. Il est noté pour 97% DCI-P3, ce qui garantit des couleurs vibrantes et fidèles à la réalité. L’expérience tactile de l’écran est également meilleure. Il prend en charge une entrée tactile à 10 points.

Une autre chose à noter est que l’écran du Lenovo Legion Go est optimisé pour le mode portrait. Cela pourrait entraîner une légère baisse de la netteté du texte. Mais comme l’appareil est destiné aux jeux rapides, cette réduction de la netteté du texte ne devrait pas être une préoccupation majeure pour les acheteurs.

Processeur et carte graphique du Lenovo Legion Go

Sous le capot, le Lenovo Legion Go dispose d’un silicium AMD Phoenix. Il est personnalisé pour le jeu économe en énergie, ce qui se traduit par une consommation d’énergie nettement inférieure par rapport aux chipsets de PC portables Ryzen 7040 standard.

À ce titre, le Legion Go est disponible en deux versions différentes. L’une est équipée du Ryzen Z1 Extreme, tandis que l’autre est une version régulière du Ryzen Z1 sans fonctionnalités extrêmes. Le premier dispose de huit cœurs Zen4, avec une fréquence de fréquence boost atteignant 5,1 GHz. Et l’autre est doté de six cœurs Zen4 avec une fréquence de fréquence boost atteignant 4,9 GHz.

Il est important de souligner que la version sans fonctionnalités extrêmes du Ryzen Z1 est basée sur un silicium différent, le Phoenix2. Ce chipset combine les microarchitectures Zen4c et Zen4. Une autre différence est que la carte graphique qui alimente les deux chipsets est différente. Le Z1 Extreme dispose de 12 unités de calcul RDNA3 avec une fréquence de fréquence boost pouvant atteindre 2,7 GHz.

En revanche, vous disposez de 4 unités de calcul qui fonctionnent à une fréquence de fréquence de 2,5 GHz sur la version non extrême. Cela fait du Lenovo Legion Go avec le Z1 Extreme un meilleur choix.

Autres caractéristiques

En ce qui concerne la mémoire, le Lenovo Legion Go est fourni avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X. La vitesse de la mémoire est de 7500 MHz, dépassant les vitesses des ROG Ally et Steam Deck. En ce qui concerne le stockage, l’appareil utilise un emplacement M.2 2242 qui dispose d’une interface PCIe Gen4.

Sous forme préconfigurée, vous pouvez l’obtenir avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Mais il est possible de packer le Lenovo Legion Go avec jusqu’à 2 To de stockage.

Mais ce qui est vraiment intéressant avec le Legion Go, c’est qu’il est fourni avec des contrôleurs amovibles. Ces contrôleurs amovibles peuvent également fonctionner comme une souris. Par conséquent, vous pouvez vous attendre à une meilleure précision lorsque vous jouez à des jeux de tir à la première personne sur l’appareil.

De plus, le Lenovo Legion Go prend en charge les GPU externes via le connecteur USB-C. C’est un avantage certain pour l’appareil par rapport au Steam Deck et au ROG Ally.