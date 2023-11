USB-C Audio: Qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne

Il y a quelques années, Apple a commencé à éliminer progressivement la prise casque 3,5 mm sur les smartphones. Bien que la décision ait été controversée, la plupart des smartphones phares d’aujourd’hui ne sont pas dotés de cette prise. À la place, les smartphones d’aujourd’hui sont équipés de la prise USB-C audio.

En réalité, certains fabricants adoptent pleinement l’audio USB-C. Prenez par exemple la récente série Google Pixel 8, qui prend en charge l’audio sans perte via le port USB-C.

Sur le papier, l’audio USB-C semble être un remplacement approprié pour les prises casque 3,5 mm que nous avions l’habitude de trouver sur les smartphones. Mais comment se compare-t-il aux prises jack traditionnelles de 3,5 mm ? Est-il réellement meilleur ? Plongeons plus profondément pour mieux comprendre.

Qu’est-ce que l’audio USB-C ?

Comme vous le savez peut-être déjà, USB-C désigne un connecteur USB réversible. Il est devenu un port de charge universel pour les smartphones modernes. Les fabricants d’ordinateurs portables, de PC, de tablettes et d’autres appareils ont également commencé à abandonner d’autres ports de charge au profit de ce connecteur réversible.

Mais l’USB-C existe depuis 2014. L’audio USB-C a fait ses débuts en 2015 avec le LETV Le 1, le premier smartphone Android doté de cette fonctionnalité. En 2016, le Forum des implémenteurs USB (USB-IF) a publié les caractéristiques de la classe de périphérique audio USB 3.0.

L’objectif principal de la classe de périphérique audio USB 3.0 était d’établir l’audio USB via USB Type-C comme solution principale pour toutes les applications audio numériques. En d’autres termes, l’audio USB-C visait à normaliser la sortie audio via le port Type-C.

Cette normalisation a permis au port USB des smartphones de servir de remplacement pour la prise jack 3,5 mm. Cela a également permis aux appareils d’envoyer et de recevoir de l’énergie, de diffuser de la vidéo, de diffuser de l’audio et de transférer des fichiers via un seul port USB-C. Comme le dit l’USB-IF, cela permettrait de créer des appareils plus fins, plus durables et potentiellement étanches.

Même si l’audio USB-C sert le même but, il fonctionne différemment d’une prise jack de 3,5 mm. La prise casque ne produit que de l’audio analogique. Toutes les opérations de conversion numérique-analogique (DAC) sont gérées par le smartphone. L’USB-C, sous sa forme générale, produit plutôt de l’audio numérique.

Dans ces cas, le casque ou l’appareil connecté doit effectuer la conversion. C’est pourquoi certains convertisseurs USB-C vers 3,5 mm comportent une puce. Mais si le téléphone est doté d’un DAC pour l’audio filaire, l’USB-C peut offrir une sortie audio analogique convertie.

Différents protocoles audio USB

Il existe trois protocoles USB-C différents qui permettent à un périphérique USB de fonctionner en tant que périphérique audio. Ces protocoles ou classes fonctionnent avec tous les types de connecteurs USB différents.

Classe 1.0

La classe audio USB 1.0 prend en charge nativement tous les principaux systèmes d’exploitation. Cela inclut les smartphones Android qui fonctionnent sous Android 5.0 ou plus récent. Mais ce protocole est limité aux vitesses USB 1.0, soit 12 Mbps. Cependant, il prend en charge l’audio haute résolution à un taux d’échantillonnage de 96 kHz.

Même si la classe audio USB 1.0 est assez dépassée, c’est toujours la classe audio la plus courante pour les appareils. Google a introduit pour la première fois le support de cette classe avec Android 5.

Classe 2.0

Avec l’audio USB classe 2.0, vous bénéficiez de vitesses de transfert plus rapides que la classe 1.0. Elle offre une vitesse de transfert de 480 Mbps. Cela permet éventuellement un transfert audio à faible latence, plus de bande passante pour plusieurs canaux et des taux d’échantillonnage plus élevés. Elle offre également une résolution audio accrue jusqu’à 32 bits/384 kHz. Mais tout cela se fait au prix d’une consommation d’énergie plus élevée.

Classe 3.0

L’audio USB classe 3.0 offre principalement des améliorations en termes de consommation d’énergie. Elle apporte également une prise en charge de l’égaliseur défini par l’utilisateur, de l’annulation active du bruit (ANC) et d’autres fonctionnalités audio. La plupart des smartphones USB-C modernes prennent en charge cette norme. Cependant, les appareils iOS ne prennent en charge que l’audio USB classe 2.0.

Avantages de l’audio USB-C

Parmi tous les bons aspects de l’audio USB-C, le fait qu’il élimine le besoin d’un DAC dans les smartphones en réalité partie. Cela permet aux fabricants de libérer de l’espace à l’intérieur des smartphones. Mais cela signifie aussi que les fabricants d’écouteurs ou d’accessoires audio doivent intégrer un DAC à l’intérieur. Sinon, un adaptateur est nécessaire.

Mais ne pas avoir de DAC à l’intérieur du smartphone USB-C est une bonne chose. Les utilisateurs ne seront pas limités au DAC interne pour écouter de l’audio haute résolution. Ils peuvent plutôt choisir les appareils qui offrent le DAC de leur choix.

Un autre avantage de l’absence de DAC interne est que les DAC internes peuvent potentiellement augmenter les interférences causées par le hardware de traitement et les batteries à l’intérieur des smartphones USB-C. Et les interférences ne sont pas bonnes pour l’audio. Elles dégradent la qualité.

De plus, sans DAC interne, vous obtenez une meilleure autonomie de la batterie sur les smartphones USB-C. Après tout, il n’est pas nécessaire de gérer le traitement lorsque vous écoutez des fichiers audio.

Inconvénients de l’audio USB-C

Dans l’état actuel, l’audio USB-C n’est pas parfait. Il présente plusieurs problèmes. Parmi eux, le fait que vous devez utiliser votre port de charge pour connecter un casque filaire au smartphone. Bien que certaines solutions vous permettent de recharger et d’utiliser des écouteurs filaires simultanément, elles apportent de l’interférence à l’équation.

De plus, avec l’audio USB-C, le port de charge de votre téléphone doit prendre une double charge. Il doit supporter l’usure causée à la fois par vos écouteurs et votre chargeur. Cela pourrait éventuellement vous obliger à remplacer le port plus rapidement que d’habitude.

La compatibilité est un autre aspect négatif de l’audio USB-C. Vous ne pouvez pas savoir si un casque a un DAC à l’intérieur ou non sans examiner ses caractéristiques détaillées. La même chose s’applique aux smartphones. Vous devez creuser dans les caractéristiques pour déterminer s’ils ont un DAC interne.