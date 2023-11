OnePlus 12 : Doté du nouveau capteur à double couche empilée Lytia de Sony

OnePlus a annoncé que le OnePlus 12 sera le premier smartphone équipé du tout nouveau capteur de Sony. Il s’agit du capteur « Lytia » à double couche empilée que Sony a annoncé en juin de cette année.

OnePlus déclare : « La nouvelle génération du capteur Lytia de Sony incarne la beauté avec la lumière. » La marque a également teasé que le capteur ouvrira de nouvelles perspectives en matière de photographie mobile. En d’autres termes, le OnePlus 12 s’annonce comme offrant des performances de caméra mobile redéfinies.

Plus d’informations sur le capteur Sony Lytia du OnePlus 12

Le nouveau capteur CMOS empilé Sony Lytia est doté de la technologie de pixels à transistors à deux couches. Il dispose de couches distinctes pour la photodiode et les couches de transistors. Cette séparation a permis à Sony d’intégrer de plus grands diodes. De plus, elle permet au capteur de capturer plus de lumière, ce que OnePlus a déjà teasé.

Cela dit, le OnePlus 12 ne sera pas le seul appareil à être doté du nouveau capteur. Plus tôt cette année, vivo et Oppo ont également annoncé leur partenariat avec Sony. Cela signifie que les futurs vivo X100 et Oppo Find X6 seront probablement équipés du même capteur.

Auparavant, OnePlus avait annoncé que le OnePlus 12 serait doté de l’écran OLED LTPO de BOE. Le panneau promet une luminosité de plus de 3000 NITS. Cette note de luminosité offrira une meilleure expérience de visualisation dans différentes conditions d’éclairage.

De plus, le OnePlus 12 sera fourni avec le récemment dévoilé Snapdragon 8 Gen 3. Et pour ceux qui l’auraient manqué, Qualcomm a apporté des améliorations significatives à la 8e génération. Le chipset plus performant pourrait permettre à l’appareil de tirer le meilleur parti du nouveau capteur et de l’écran.

En ce qui concerne le lancement, le OnePlus 12 devrait faire ses débuts le mois prochain en Chine. La version mondiale de l’appareil est prévue pour début 2024. Nous vous tiendrons informés lorsque OnePlus partagera plus d’informations.