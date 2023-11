Dans les coulisses: Comment l’iPhone 15 Pro Max a capturé l’événement ‘scary fast’ d’Apple

Lors de l’événement « Scary Fast » récent d’Apple, les projecteurs se sont concentrés sur le tout nouveau MacBook Pro et le superbe iMac de 24 pouces. Cependant, en coulisses se trouvait un héros silencieux, l’iPhone 15 Pro Max. Cet appareil dédié a joué un rôle essentiel dans la capture de toute l’action, grâce à son système de caméra exceptionnel. Ce qui est encore plus remarquable, c’est que les séquences filmées avec l’iPhone 15 Pro Max ont ensuite été montées sur des ordinateurs Mac, créant ainsi une fusion harmonieuse de technologies de pointe.

Découvrez les secrets de l’événement « Scary Fast » d’Apple tourné avec l’iPhone 15 Pro Max

L’article en coulisses d’Apple met en évidence le pouvoir transformateur du système de caméra de l’iPhone 15 Pro Max dans le monde de la vidéographie sur smartphone. La qualité vidéo qu’il offre rivalise avec celle des caméras vidéo professionnelles, témoignant de ses capacités impressionnantes.

L’une des caractéristiques marquantes de l’iPhone 15 Pro Max est sa prise en charge de l’enregistrement ProRes jusqu’à 4K60 ips avec encodage Apple Log. Cela garantit non seulement des séquences de haute qualité, mais offre également aux cinéastes des détails incroyables pour l’étalonnage des couleurs en post-production. Ce qui le distingue vraiment, c’est sa prise en charge du système de codage des couleurs de l’Academy (ACES), une norme mondiale pour les flux de travail de couleur, ce qui en réalité un outil précieux pour les vidéastes sérieux.

Les capacités de l’iPhone 15 Pro Max n’ont pas échappé aux professionnels de l’industrie. Brian Oakes, un réalisateur de documentaires renommé avec un impressionnant parcours, s’est émerveillé du potentiel de l’appareil pour démocratiser l’accès à la réalisation cinématographique de haute qualité. Il a souligné comment il permet aux cinéastes de capturer des prises de vue complexes, transformant ainsi leurs visions créatives en réalité.

L’équipe de production, dirigée par Jon Carr d’Apple et l’ancien du secteur Jeff Wozniak, a salué la capacité de l’iPhone 15 Pro Max à enregistrer en ProRes et Apple Log, l’intégrant sans problème dans les configurations de réalisateur professionnelles. Avec ses capacités impressionnantes, ce smartphone devient un ajout polyvalent à la boîte à outils des cinéastes, qu’ils soient établis ou aspirants.

Pour améliorer leur production, l’équipe a exploité plusieurs appareils iPhone 15 Pro Max, les connectant via Bluetooth à Tentacle Sync pour une synchronisation temporelle. Des accessoires Beastgrip, notamment des cages et des supports, ont été utilisés pour ajouter de la polyvalence à la production, garantissant ainsi aux cinéastes les outils dont ils avaient besoin pour capturer leur vision.

Le potentiel de vidéographie de l’iPhone 15 Pro Max lors de l’événement « Scary Fast » d’Apple

Une caractéristique marquante de l’iPhone 15 Pro Max est son connecteur USB-C. Il prend en charge le transfert de données à grande vitesse allant jusqu’à 10 Gbits/s. Cette capacité a permis l’enregistrement vidéo ProRes sur un disque SSD externe. Ce transfert et cette visualisation en temps réel des séquences pendant le tournage ont donné à l’équipe de production une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle, tout en offrant aux monteurs une plage dynamique améliorée pour un étalonnage des couleurs précis.

L’événement a également mis en évidence les performances exceptionnelles de l’iPhone 15 Pro Max dans des conditions de faible luminosité. L’encodage ProRes Log offrait une excellente plage dynamique pour un étalonnage des couleurs en post-production. Stefan Sonnenfeld, PDG de la Company 3 et poids lourd de l’industrie avec des projets tels que « Stranger Things » à son actif, a salué la qualité d’image et les résultats obtenus avec l’iPhone 15 Pro Max. Il a noté que le système d’exploitation intuitif de l’iPhone le rend accessible à tous, des professionnels aux jeunes passionnés.

Pour améliorer encore leurs capacités, l’équipe a utilisé l’application Blackmagic Camera conçue pour les utilisateurs d’iOS. Cette application offre des commandes professionnelles pour caméra de cinéma et prend en charge l’encodage Apple Log sur l’iPhone 15 Pro Max. Avec l’aide de cette application, les techniques de tournage traditionnelles, notamment les prises de vues par drone, se sont intégrées en toute transparence avec l’iPhone 15 Pro Max. Capturant ainsi des scènes époustouflantes et présentant le nouveau MacBook Pro.

En résumé, l’événement « Scary Fast » d’Apple a mis en lumière le potentiel de l’iPhone 15 Pro Max dans la réalisation cinématographique. Cet appareil permet aux professionnels comme aux enthousiastes de créer des chefs-d’œuvre cinématographiques avec facilité. Comblant ainsi le fossé entre les techniques de réalisation traditionnelles et les dernières technologies des smartphones. Alors que la technologie continue d’évoluer, l’iPhone 15 Pro Max prouve qu’il a un bel avenir dans le monde de la vidéographie.