Vivo dévoile OriginOS 4 alimenté par Android 14

Lors d’une annonce récente lors de sa conférence développeurs pour le marché chinois, Vivo a présenté OriginOS 4, la dernière mise à jour du système d’exploitation pour ses appareils, alimenté par Android 14. Après le lancement le mois dernier de Funtouch OS 14 en Inde pour les appareils Vivo et iQOO, cette présentation promet des fonctionnalités et des améliorations passionnantes.

Plongeons dans les principales fonctionnalités d’OriginOS 4, en examinant en détail ce que les utilisateurs peuvent attendre de cette mise à jour.

Performances et améliorations: OriginOS 4

L’une des fonctionnalités phares d’OriginOS 4 est l’introduction d’une fonction de carte graphique virtuelle, ce qui réduit considérablement les temps d’attente lors de l’ouverture et de la fermeture des applications. Cela se traduit par une amélioration remarquable de 36% de la vitesse de réponse des applications. Accompagné d’une augmentation de 70% de la stabilité du taux d’images d’affichage. Le résultat ? Des interactions d’application plus fluides et plus rapides qui améliorent l’expérience utilisateur globale.

La carte graphique virtuelle ne s’arrête pas là ; elle introduit également le ray tracing, l’insertion de frames et les technologies de super-résolution. Ces ajouts rendent les graphiques de votre appareil plus réalistes, rehaussant la qualité des visuels, des textures de peau aux reflets.

Pour améliorer davantage l’efficacité du système, OriginOS 4 subit une reconstruction légère, réduisant les processus en arrière-plan de 20%. Cela se traduit par une réduction de la consommation d’énergie, augmentant le temps d’attente de votre appareil de 15%. Avec OriginOS 4, vous pouvez profiter de jusqu’à 14 jours d’utilisation en veille sans avoir besoin de le recharger.

De plus, un espace de calcul distinct est dédié à la lecture de musique pour veiller à ce que profiter de vos titres préférés ne consomme pas les ressources principales du système. Vous pouvez maintenant profiter de la lecture de musique ininterrompue pendant jusqu’à 105 heures.

Planification optimisée : la Planification Injuste 2.0 joue un rôle crucial dans la gestion de la puissance du CPU et des ressources de manière plus efficace, rendant la réponse du téléphone aux scénarios complexes plus agile et réactive. L’efficacité de la mémoire est également améliorée avec Memory fusion 4.0. Maximisant l’utilisation de la mémoire pour une meilleure mise en route des applications et une meilleure opération en arrière-plan.

En ce qui concerne l convivialité, OriginOS 4 arbore fièrement une certification pour sa conception conviviale, garantissant une excellente expérience utilisateur.

Personnalisation sur OriginOS 4

Par ailleurs, Vivo comprend que la personnalisation est essentielle pour une expérience utilisateur satisfaisante. OriginOS 4 offre une gamme d’options de personnalisation :

Amélioration visuelle : avec plus de 2 000 icônes redessinées, l’accent est mis sur l’amélioration du confort visuel sans compromettre la reconnaissance.

Police unique : Vivo Sans, une police personnalisée, garantit une présentation claire du texte à différentes tailles de police.

Interaction de l’interface utilisateur : des effets de flou en temps réel, un papier peint contextuel et une personnalisation de l’écran de verrouillage offrent une interface plus personnalisée et visuellement attrayante.

Connectivité et autres fonctionnalités

De plus, OriginOS 4 propose une multitude de fonctionnalités conçues pour rendre votre vie quotidienne plus pratique et efficace :

Assistant de réunion : le nouvel assistant de réunion introduit une transcription en direct du son en texte, facilitant l’accès aux points de réunion et enregistrant les minutes dans Atomic Notes pour une visualisation et une édition ultérieures.

Mode super économie d’énergie : même lorsque votre batterie est à peine à 1%, le mode super économie d’énergie peut prolonger le temps de veille jusqu’à 3 heures ou permettre un appel de 15 minutes, vous garantissant de ne jamais être pris au dépourvu par une batterie déchargée.

Connectivité en voiture : l’intégration avec vivo Intelligent Vehicle 4.0 améliore la connectivité en voiture, simplifiant la navigation, le stationnement et d’autres tâches à bord.

Blue Heart Jr. V : l’assistance intelligente mondiale, Blue Heart Jr. V, offre plusieurs modes d’interaction, notamment la rédaction assistée par IA, les fonctionnalités de glisser-déposer, la cartographie, la discussion, et plus encore.

Traduction hors ligne par l’IA : OriginOS 4 fournit même une fonction de traduction hors ligne par l’IA, garantissant une communication fluide même dans les zones avec une connectivité réseau limitée ou inexistante.

Santé familiale : le composant de santé familiale affiche intuitivement l’état de santé des membres de la famille, vous permettant de suivre le bien-être de vos proches.

Disponibilité et déploiement

De plus, OriginOS 4 de Vivo sera préinstallé sur les prochains modèles Vivo X100 et iQOO 12, qui sortiront ce mois-ci. Si vous possédez d’autres modèles Vivo ou iQOO, voici le plan de déploiement de la version de test publique :

Première phase (fin décembre 2023) :

Deuxième phase (fin janvier 2024) :

Vivo : X Fold+, X Fold, X Note

iQOO : iQOO 10, 10 Pro, iQOO Neo8 et Neo8 Pro

Ainsi, avec les fonctionnalités passionnantes et les améliorations qu’OriginOS 4 apporte, les utilisateurs de Vivo ont beaucoup à attendre dans les mois à venir. Que ce soit des temps de réponse d’application plus rapides, une personnalisation améliorée ou une connectivité améliorée, OriginOS 4 est prêt à sublimer l’expérience des smartphones pour tous ses utilisateurs. Alors, restez à l’écoute pour le déploiement officiel et préparez-vous à explorer les nouvelles possibilités offertes par cette mise à jour.