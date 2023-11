Samsung se prépare à apporter la charge rapide sur ses smartphones

Samsung se retrouve à la traîne derrière ses concurrents chinois en ce qui concerne les capacités de charge rapide, car la série Galaxy S23 se limite actuellement à 45 watts. Cela devient particulièrement perceptible à une époque où les vitesses de charge rapide ont atteint un impressionnant 150 watts. Cependant, il y a un signe d’espoir à l’horizon. Il se pourrait que le géant de la technologie sud-coréen se prépare à améliorer sa performance en matière de charge rapide.

La mise à niveau de la charge rapide de Samsung : Un rayon d’espoir pour les utilisateurs de Galaxy

Des rapports ont fait surface, suggérant que Samsung envisage une amélioration significative de la vitesse de charge rapide. Source de ces informations prometteuses n’est autre que le célèbre initié Revegnus, qui s’est adressé au réseau social X pour annoncer cette excitante nouvelle.

Revegnus, un initié bien connu de l’industrie, rapporte des développements importants dans les capacités de charge rapide de Samsung. Selon Revegnus, le fournisseur de transformateurs de Samsung a discrètement introduit des chargeurs offrant 65 watts et un impressionnant 140 watts dans sa gamme de produits. Tout indique que ces nouveaux produits sont destinés aux futurs smartphones de Samsung.

Cela suggère que Samsung travaille activement sur un chargeur de 65 watts. Une amélioration notable, compte tenu du fait que la prise en charge de la charge actuelle est limitée à 45 watts pour le Galaxy S23 Ultra.

Cependant, il y a un rebondissement dans l’histoire. Il est essentiel de considérer que le portefeuille de produits de Samsung s’étend au-delà des smartphones, englobant également les ordinateurs portables. Le chargeur de 140 watts pourrait éventuellement être réservé aux ordinateurs portables, plutôt qu’aux smartphones.

Des rapports suggèrent que la série Galaxy S24 ne pourrait pas bénéficier de la tant attendue révision de la charge rapide. Il semble plutôt que l’entreprise réserve ces améliorations pour les futures générations. Nous laissant dans le suspense quant à la date à laquelle le géant sud-coréen déploiera finalement ces changements.

En résumé, bien que Samsung soit actuellement en retard dans la course à la charge rapide, les développements passionnants à venir laissent entrevoir un avenir plus lumineux et plus rapide en matière de charge pour les appareils Samsung.