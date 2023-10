Huawei Nova 11 SE lancé avec un appareil photo de 108MP et Snapdragon 680

Huawei continue d’investir dans le segment de milieu de gamme afin de maintenir ses smartphones dans l’esprit de ses fans. Aujourd’hui, l’entreprise met à jour sa série Huawei Nova avec le lancement du Huawei Nova 11 SE. C’est un smartphone élégant qui mise sur un design épuré avec un appareil photo puissant et des performances décentes. Curieusement, il n’y a pas de connectivité 5G et Huawei a décidé de ne pas divulguer les détails sur la puce. Cependant, nous allons plonger dans ce smartphone pour savoir s’il s’agit d’une bonne offre dans un segment ultra-compétitif, la catégorie milieu de gamme.

Huawei Nova 11 SE – Caractéristiques et caractéristiques clés

Le Huawei Nova 11 SE a été listé par Vmall, une boutique en ligne de Huawei en Chine. Bien que Huawei ait décidé de ne pas mentionner les détails matériels du téléphone dans son communiqué de presse, le site de ventes a confirmé le processeur du téléphone. Il est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 680. C’est une puce dépassée, mais pour le segment de milieu de gamme, il s’agit d’un processeur Octa-Core décent avec une connectivité LTE seulement. Il est efficace avec une architecture de 6 nm. Cependant, cette puce peut être considérée comme dépassée à ce stade et n’est pas aussi attrayante que les puces 5G modernes. Néanmoins, elle peut offrir des performances décentes pour la navigation web, les réseaux sociaux et d’autres tâches courantes.

Le Huawei Nova 11 SE est équipé d’un écran OLED plat de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+. Le téléphone dispose d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une couverture de gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %. Le panneau est excellent pour regarder du contenu média et le taux de rafraîchissement de 90 Hz permet d’avoir un affichage fluide. Il y a un seul trou dans le centre pour un appareil photo frontal de 32 MP capable d’enregistrer des vidéos en 1080p.

Design élégant, charge rapide, HarmonyOS 4 et plus encore

Comme nous l’avons déjà mentionné, le Huawei Nova 11 SE présente un design particulièrement attrayant. Le téléphone est très fin avec seulement 7,39 mm d’épaisseur totale. Il pèse 186 grammes et est équipé d’une batterie de 4 500 mAh. La batterie n’est pas la plus impressionnante selon les normes actuelles, surtout dans le segment de milieu de gamme. Cependant, nous pensons que Huawei n’a pas hésité à sacrifier la capacité pour rendre le téléphone plus fin. Quoi qu’il en soit, le téléphone est fourni avec une charge rapide de 66W. Si vous épuisez la batterie, le téléphone se chargera rapidement. Huawei affirme qu’il peut passer de 0 à 100% en seulement 32 minutes. Le chargeur et le câble approprié sont inclus dans la boîte.

D’autres fonctionnalités intéressantes incluent la prise en charge de paiements sans carte NFC, un double emplacement nano SIM et un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Le Huawei Nova 11 SE fonctionne sous HarmonyOS 4. Il s’agit du logiciel exclusif de Huawei qui est actuellement utilisé sur plus de 100 millions d’appareils. Le logiciel dispose d’un centre de notification repensé, d’une meilleure gestion des permissions pour les applications risquées et d’une fenêtre en direct pour étendre les activations actuelles.

Prix et disponibilité

Le Huawei Nova 11 SE est disponible en options de couleur Vert, Blanc et Noir. Les prix sont de 1 999 CNY (273 $/257 €) pour l’option de 256 Go de stockage et de 2 199 CNY (300 €/285 €) pour 512 Go de stockage. Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine et les premières ventes commenceront le 3 novembre.

Le téléphone dispose d’un ensemble de caractéristiques décent, cependant, l’absence de 5G peut être un facteur déterminant qui éloigne certains consommateurs en Chine. Les fans inconditionnels de Huawei apprécieront certainement cette offre abordable qui leur donne accès aux nouveautés de HarmonyOS 4. Cependant, il fera face à une forte concurrence en Chine avec la série Redmi Note et les smartphones Honor.

En raison de l’interdiction américaine, Huawei continue d’essayer de se réinventer avec de nouveaux smartphones. En plus des caractéristiques, il faut admettre que le Huawei Nova 11 SE est unique avec son design et ses déclinaisons colorées. C’est toujours une question de préférence, mais les consommateurs qui aiment les produits Huawei en Chine et qui veulent un appareil qui se distingue de la foule seront certainement satisfaits de ce nouveau téléphone de leur marque préférée.