Samsung Galaxy A15 5G – Toutes les caractéristiques ont été révélées

Samsung est prêt à déployer une nouvelle génération de smartphones de la série Galaxy A à petit budget. La gamme a revigoré l’activité de l’entreprise sur les marchés du milieu de gamme et de l’entrée de gamme, offrant des caractéristiques décentes à un prix compétitif. La nouvelle série de dispositifs arrivera bientôt et le Samsung Galaxy A15 devrait inaugurer cette nouvelle génération. Le téléphone sera officiellement lancé au premier trimestre 2024 avec des versions 4G et 5G en Europe. La version 4G est apparue sur Geekbench avec le processeur Helio G99. Maintenant, il est temps de révéler les caractéristiques de la version 5G du Galaxy A15. À travers cet article, nous explorerons les caractéristiques complètes du téléphone.

Caractéristiques du Samsung Galaxy A15 5G

Le Samsung Galaxy A15 5G a dévoilé aujourd’hui ses caractéristiques complètes. Sous le capot, le dispositif de milieu de gamme inclura le SoC MediaTek Dimensity 6100+. Il s’agit d’une puce 5G de milieu de gamme avec 2 cœurs ARM Cortex-A76 cadencés à 2,2 GHz et 6 cœurs ARM Cortex-A55 à 2,0 GHz. La fabrication de la puce utilise une technologie de processus de 6 nanomètres. La puce est décente pour une utilisation basique avec des applications de médias sociaux, de navigation sur le web, etc. Cependant, en ce qui concerne les jeux, il devrait bien exécuter les jeux occasionnels, mais les jeux plus exigeants auront besoin de certaines modifications dans les paramètres graphiques. Le téléphone sera couplé à 4 Go ou 6 Go de RAM.

Le téléphone propose des fonctionnalités décentes pour le segment d’entrée de gamme

Le Samsung Galaxy A15 5G sera doté d’un écran Full HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est un bel écran pour profiter du contenu multimédia et naviguer sur le web, et le taux de rafraîchissement de 90 Hz garantira un affichage fluide du contenu. En termes d’optique, le téléphone sera équipé d’un appareil photo principal de 50 MP avec zoom 10x. Il sera accompagné de modules de 5 MP et 2 MP, probablement pour les modes grand-angle et de profondeur. Pour les selfies et les appels vidéo, l’appareil dispose d’un appareil photo frontal de 13 MP.

Le Samsung Galaxy A15 5G comprendra un espace de stockage de 128 Go avec possibilité de l’étendre jusqu’à 1 To. Le téléphone est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W. Cette capacité permettra aux utilisateurs de regarder des vidéos et des films en streaming sans avoir à se soucier d’une soudaine panne de batterie. La vitesse de charge n’est pas la plus rapide, mais Samsung reste conservateur à cet égard. Le téléphone dispose également d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté pour l’authentification biométrique.

Le téléphone sera vendu en noir et en bleu et coûtera 149 $ aux États-Unis. Cependant, une rumeur précédente suggérait qu’il serait vendu aux alentours de 250 € en Europe.