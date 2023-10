Modèle Vivo X100 passe par AnTuTu avec le SoC Dimensity 9300

Vivo se prépare à sa prochaine étape sur le marché des smartphones haut de gamme avec les nouveaux smartphones de la série Vivo X. Les appareils qui apportent traditionnellement une impressionnante caractéristique haut de gamme et des caméras de qualité premium doivent arriver le 6 novembre. Avant le lancement, de plus en plus de détails sur ces téléphones se répandent sur le web. Selon nos recherches, Vivo va présenter trois fleurons cette fois-ci. Les Vivo X100, X100 Pro et le Vivo X100 Pro+ sortiront début 2024. Avant la sortie, un modèle X100 avec le numéro de série V2309A est apparu sur AnTuTu avec la nouvelle puce Dimensity 9300. Au cours de cet article, nous partagerons plus de détails sur ces découvertes.

Le smartphone de la série Vivo X100 passe par le test AnTuTu avec le Dimensity 9300

Le téléphone Vivo portant le nom de modèle V2309A est équipé de la nouvelle puce haut de gamme de MediaTek, le Dimensity 9300. Il dispose également de 16 Go de RAM LPDDR5T et de 1 To de stockage UFS 4.0. Le téléphone a obtenu un score élevé sur AnTuTu avec un impressionnant score de 2 249 858. Il se décompose en un score de CPU de 518 632, un score GPU de 918 790, un score de mémoire de 474 036 et un score UX de 338 400. On ne peut pas simplement juger les performances en se basant sur les résultats des tests, mais cela sert tout de même de référence pour comparer avec d’autres fleurons sur le marché.

Selon les détails divulgués, les Vivo X100 et X100 Pro seront équipés de la puce Dimensity 9300. Le Vivo X100 Pro+ quant à lui, utilisera le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Les deux puces sont les dernières offres de MediaTek et Qualcomm et équiperont de nombreux nouveaux fleurons dans les prochains mois.

D’autres détails sur la série Vivo X100 émergent

Outre les détails concernant les performances, nous avons également obtenu des informations intéressantes sur l’appareil photo de la série Vivo X100. Boxiao Han de Vivo a teasé un nouvel objectif Zeiss Vario-APO-Sonnar pour l’appareil photo périscope du futur X100 Pro. Ce sera une première en son genre et montre une fois de plus les solutions innovantes de Vivo en matière de photographie. Il sera soutenu par l’algorithme d’image de troisième année de Vivo. M. Han indique également que le périscope aura une grande ouverture et des capacités macro. Il affirme que cela permettra d’améliorer considérablement les qualités photographiques du Vivo X100 Pro par rapport au Vivo X90 Pro+.

Enfin, le fuiteur Digital Chat Station a confirmé le design du téléphone avec un îlot de caméra circulaire à l’arrière avec quatre modules et le logo ZEISS.

Notre avis

A travers cet article, nous avons discuté des détails concernant l’un des modèles de la série Vivo X100 qui est passé par le test AnTuTu. Grâce aux résultats, nous pouvons déjà nous faire une idée des performances du X100. La série Vivo X100 sera dévoilée le 6 novembre et Vivo continuera probablement à publier plus de teasers pour susciter l’anticipation.