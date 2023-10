Comment utiliser le téléphone comme webcam sur une Smart TV Samsung

Samsung a une bonne gamme de téléviseurs intelligents qui sont excellents en termes de qualité audio et vidéo et qui sont assez riches en fonctionnalités. Dans les téléviseurs Samsung, vous trouverez de nombreuses fonctionnalités intelligentes qui améliorent votre expérience de visionnage. Samsung a décidé de pousser l’expérience télévisuelle à un niveau supérieur en vous permettant désormais d’utiliser l’appareil photo de votre smartphone comme une webcam pour votre téléviseur intelligent Samsung.

Donc, si vous n’avez pas de webcam attachée à votre téléviseur Samsung, vous pouvez quand même profiter des appels vidéo en utilisant l’appareil photo de votre smartphone.

Samsung a pris exemple sur Apple en utilisant l’iPhone comme une webcam pour les appareils macOS et tvOS. Vous pouvez maintenant utiliser votre smartphone comme une caméra Web portable pour certains modèles de téléviseurs intelligents Samsung. Vous voulez savoir comment cela fonctionne et comment vous pouvez utiliser votre téléphone comme une webcam pour votre téléviseur Samsung? Vous êtes au bon endroit.

Comment utiliser l’appareil photo de votre smartphone comme une webcam sur votre téléviseur Samsung

Samsung a maintenant veillé à ce que vous puissiez utiliser votre téléviseur lui-même comme un appareil de visioconférence. Toute application de visioconférence pouvant être installée sur votre téléviseur Samsung peut désormais utiliser votre smartphone comme webcam. Mais avant d’entrer dans les détails des étapes, examinons la liste des téléviseurs intelligents pris en charge.

Téléviseurs Samsung pris en charge

Désormais, examinons la liste des téléviseurs intelligents Samsung qui prennent en charge cette fonctionnalité.

BU8000

BU8500

CU7000

CU8000

Moniteur de jeu G65B et modèles supérieurs

Q60B

Q70B

Q75B

Q80B

QN700B

QN800B

QN85B

QN900B

QN90B

QN95B

S95B

Smart Monitor (modèles 2022 M50B et supérieurs)

TU690T

TU9010

The Frame 2022 à l’exception des modèles de 32 pouces

The Serif 2022

The Sero 2022

Remarque: Les téléviseurs plus récents allant du milieu de gamme à haut de gamme prendront également en charge l’appareil photo du smartphone.

Smartphones pris en charge

Vous pouvez utiliser des appareils Android ainsi que des appareils iOS pour connecter votre téléphone et l’utiliser comme webcam pour votre téléviseur Samsung. Votre appareil Android doit fonctionner sous Android 10 ou une version ultérieure et votre appareil iOS doit fonctionner sous iOS 13 ou une version plus récente.

Ajouter un téléviseur Samsung à un compte SmartThings

Pour utiliser cette fonctionnalité sur votre téléviseur Samsung, le téléviseur doit être ajouté à SmartThings.

Examinons donc comment vous pouvez ajouter votre téléviseur intelligent Samsung à l’application mobile SmartThings. Enregistrer l’appareil vous permettra ensuite d’utiliser l’appareil photo de votre smartphone comme webcam pour votre téléviseur intelligent. Désormais, examinons les étapes que vous devez suivre pour enregistrer votre téléviseur Samsung.

Étape 1: Tout d’abord, téléchargez l’application SmartThings de Samsung sur votre Android ou votre iOS appareil. L’application est gratuite.

Étape 2: Connectez votre smartphone et votre téléviseur Samsung au même réseau WiFi.

Étape 3: Ouvrez l’application SmartThings sur votre téléphone. Ensuite, allez à l’onglet Appareils et appuyez sur l’icône +.

Étape 4: Appuyez sur Rechercher des appareils à proximité. Cette option sera disponible sur les appareils Android et iOS. Vous pouvez également choisir d’autres options comme le code QR, le code de configuration, mais la recherche d’appareils à proximité est la plus simple. Elle utilise le Bluetooth pour rechercher.

Étape 5: La recherche commencera et votre téléviseur apparaîtra. Choisissez votre téléviseur dans la liste.

Étape 6: Désormais, attendez que le processus se termine. Il peut vous demander un code PIN qui apparaîtra sur votre téléviseur. Suivez également les instructions à l’écran s’il y en a. Une fois terminé, le téléviseur sera ajouté à l’application SmartThings.

Utiliser un smartphone comme webcam pour un téléviseur Samsung

Désormais que vous avez enregistré et configuré le smartphone et votre téléviseur intelligent Samsung via l’application SmartThings, il est temps d’examiner les étapes qui vous montrent comment vous pouvez utiliser le smartphone comme webcam pour votre téléviseur. Il y a deux façons de procéder.

À partir de l’application SmartThings:

Étape 1: Assurez-vous que votre téléviseur Samsung et votre smartphone sont connectés au même WiFi. Ouvrez l’application SmartThings sur votre téléphone.

Étape 2: Accédez à l’onglet Appareils et appuyez sur le bloc de votre téléviseur.

Étape 3: Sur la page suivante, vous verrez l’option Partage de caméra si votre téléviseur Samsung prend en charge cette fonctionnalité. Appuyez dessus.

Étape 4: L’appareil photo du téléphone sera connecté à votre téléviseur et vous pourrez voir sur votre téléviseur ce que voit l’appareil photo de votre smartphone.

Désormais, vous pouvez lancer votre application de réunion et vous êtes prêt à partir.

À partir d’applications vidéo sur votre téléviseur:

Étape 1: Votre téléviseur Samsung et votre téléphone doivent être connectés au même WiFi. Lancez ensuite l’application de visioconférence comme Google Meet, Zoom sur votre téléviseur.

Étape 2: Lorsque vous ouvrez l’application, elle vous demandera de connecter la caméra. Ici, vous devez sélectionner l’option Caméra mobile.

Étape 3: Vous recevrez une notification sur votre téléphone à partir de laquelle vous pouvez connecter la caméra de votre téléphone. Ou le téléviseur affichera un code QR, analysez le code QR depuis votre téléphone et cela ouvrira l’application SmartThings sur votre téléphone.

Étape 4: La caméra de votre téléphone sera connectée à votre téléviseur Samsung.

C’est tout, vous pouvez maintenant profiter des appels vidéo sur votre téléviseur Samsung sans webcam.

Astuce: Vous pouvez également accéder à l’expérience de la caméra depuis votre téléviseur. Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande, puis appuyez sur le bouton gauche pour ouvrir la barre latérale. Accédez maintenant à Périphériques connectés > Expérience de la caméra. Ici, sélectionnez Caméra mobile et il affichera un code QR pour connecter la caméra du smartphone. Scannez le code et votre caméra sera connectée.

Pensées finales

Cela conclut le guide sur la façon dont vous pouvez utiliser votre smartphone Android ou iOS comme webcam pour votre téléviseur intelligent Samsung. Cette fonctionnalité est une fonctionnalité excellente et utile qui est parfaite en conjonction avec les applications de remise en forme, même avec les applications de visioconférence et également pour certains jeux qui nécessitent l’utilisation de la caméra.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux. De plus, dans quels autres cas d’utilisation pensez-vous que l’utilisation du smartphone comme caméra pour votre téléviseur Samsung serait utile? Partagez vos idées ci-dessous.