Nouveau teaser de la prochaine saison 4 de Fortnite révèle le retour de plusieurs skins et armes du Chapitre 1

Epic Games continue de susciter des attentes pour la prochaine saison de Fortnite, qui commencera le vendredi 3 novembre 2023. Dans le dernier teaser de la nouvelle saison de Fortnite, Epic révèle plusieurs éléments qui seront disponibles, y compris plusieurs skins, armes et même véhicules.

Plusieurs armes, skins et véhicules du Chapitre 1 feront leur retour dans la nouvelle saison de Fortnite

Le 31/10/2023 à 15h00 CET, Epic Games a lancé le deuxième teaser de la nouvelle saison de Fortnite.

Il s’agit d’une simple publication accompagnée d’une image dans laquelle nous pouvons voir plusieurs éléments qui feront bientôt leur retour dans le jeu. Voici la publication en question:

Dans le texte de la publication (en anglais), il est écrit “it’s time to go back”. Dans l’image elle-même, nous pouvons voir ce qui suit:

Nouveau skin Banano.

Nouveau skin Ragnarok.

Nouveau skin Chef de l’équipe Arrumacos.

Chariot de Supermarché (véhicule).

Fusil d’Assaut (avec le design original du Chapitre 1).

Tourelle Montée (piège au sol sur lequel on peut monter pour tirer depuis).

Compte tenu des précédents et du temps que nous avons passé à jouer à Fortnite, il semble que les nouvelles variantes de Banano, Ragnarok et Líder del Equipo Arrumacos seront des skins du mini-passe de combat de cette nouvelle saison qui durera un mois. Nous vous laissons une image de Banano, Ragnarok et Chef de l’équipe Arrumacos juste en dessous pour que vous sachiez exactement qui ils sont et à quoi ils ressemblent:

Banano, Ragnarok et Chef de l’équipe Arrumacos.

Tous ces éléments ont été introduits dans le jeu pendant le Chapitre 1, et nous savons déjà que cette nouvelle saison sera un retour à l’âge d’or de Fortnite en 2018 pour culminer dans un nouvel événement du trou noir qui nous mènera au Chapitre 5. En fait, Mark Rein, vice-président d’Epic Games, a défini la nouvelle saison avec un mot-clé: rewind.

Quand commence la nouvelle saison de Fortnite?

La nouvelle saison de Fortnite commence le vendredi 3 novembre 2023

Nous vous rappelons que la nouvelle saison de Fortnite commence le vendredi 3 novembre 2023, bien que nous ne sachions pas encore l’heure exacte. Nous devrons télécharger le patch 27.00 pour pouvoir profiter du nouveau contenu du jeu à partir de ce jour-là. Dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons autant informés que possible sur NETCOST, en recueillant les nouveautés et en proposant des guides de Missions.

Autre contenu Fortnite qui pourrait vous intéresser :

➡️ Obtenez gratuitement un skin sur Fortnite : comment obtenir Alan Wake avant son arrivée en boutique