Rencontrez le Samsung Galaxy Z Flip5 Édition Rétro

Avant l’avènement des smartphones, il y avait les téléphones à clapet. Des appareils compacts avec des écrans minuscules et des claviers divisés en deux parties. Lorsqu’ils n’étaient pas utilisés, il était facile de plier l’appareil et de le ranger dans votre poche ou votre sac. Ce type de design a conquis de nombreux fans à travers le monde et, même aujourd’hui, il bénéficie d’une adoption décente. Le concept est toujours populaire en Corée du Sud, c’est pourquoi Samsung a continué à lancer des téléphones à clapet dans le pays. Avec l’essor des smartphones pliables avec un design à clapet, ce type de concept a reçu une nouvelle vie. Maintenant, c’est l’écran qui se plie facilement et donne la même sensation qu’un téléphone à clapet classique. En rendant hommage à l’héritage des téléphones à clapet, Samsung a décidé de lancer l’édition limitée Galaxy Z Flip5 Retro. L’appareil rend spécifiquement hommage au Samsung E700, l’un des téléphones à clapet les plus mémorables de Samsung.

Présentation du Samsung Galaxy Z Flip5 Retro Edition

Le Samsung Galaxy Z Flip5 Retro arbore les mêmes couleurs bleu indigo et argent que le Samsung E700. Il est doté d’ajustements d’interface utilisateur nostalgiques avec des graphismes de pixels rétro et une animation d’horizon urbain sur son écran externe flex. Comme tout bon téléphone en édition limitée, la boîte fait également partie de l’offre. Le téléphone est fourni dans une boîte unique avec des logos pour à la fois le Z Flip5 et l’E700. De plus, il comprend des cartes Flipsuit avec des stickers comportant les différents logos Samsung des époques passées. L’emballage comprend également une carte de collectionneur Samsung E700 gravée d’un numéro de série unique.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 Retro sera vendu en quantités limitées en Corée du Sud à partir du 1er novembre, ainsi qu’au Royaume-Unis, en France, en Allemagne, en France et en Australie à partir du 2 novembre. Les consommateurs de ces marchés pourront acheter l’appareil en édition limitée exclusivement sur le site web de Samsung. Le prix exact de l’édition limitée n’a pas encore été communiqué par Samsung. Le prix d’une déclinaison régulière du Galaxy Z Flip5 se situe autour de 1 199 €. Étant donné qu’il s’agit d’une édition limitée, cela coûtera certainement plus cher.

Récapitulatif des caractéristiques

Outre tous les goodies supplémentaires, le Galaxy Z Flip5 dispose des mêmes caractéristiques que la déclinaison régulière. Pour vous rafraîchir la mémoire sur les caractéristiques, le téléphone comprend un écran AMOLED pliable de 6,7 pouces avec une résolution de 2 640 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose d’un écran AMOLED de couverture de 3,4 pouces avec une résolution de 720 x 748 pixels. Sous le capot, le téléphone est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il possède un appareil photo double avec deux capteurs de 12 MP et un appareil photo frontal de 10 MP. Le téléphone est doté de haut-parleurs stéréo, du Wi-Fi 6e, du Bluetooth 5.3, du NFC et fonctionne avec une batterie de 3 700 mAh avec une charge filaire de 25 W.

Notre avis

Le Galaxy Z Flip5 Retro est certainement un hommage touchant aux anciens téléphones à clapet. Il attire certainement les fans les plus nostalgiques. Cependant, il ne sera probablement pas pour tout le monde car ces téléphones en édition limitée ont tendance à coûter cher. Une fois que Samsung divulguera le prix, nous mettrons à jour l’article avec plus de détails.