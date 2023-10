Meta annonce des niveaux payants sans publicité pour Instagram et Facebook

Il n’est pas un secret que Meta (anciennement connu sous le nom de Facebook.inc) tire une grande partie de ses revenus de la publicité. Facebook et Instagram, deux des principales plateformes de médias sociaux de l’entreprise, sont soutenus par des publicités. Les annonces que vous verrez souvent dans le flux de ces réseaux sociaux permettent de maintenir leur fonctionnement. Cependant, pour certains utilisateurs, il peut être ennuyeux de voir constamment des publicités lors de leur utilisation. Pour cette raison, Meta annonce maintenant un nouveau niveau sans publicité pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas voir les publicités perturber leur expérience. Le nouvel abonnement payant sans publicité est lancé officiellement en Europe et permet aux utilisateurs d’avoir plus de contrôle sur leurs données sans ciblage publicitaire.

Meta propose des plans sans publicité pour les utilisateurs d’Instagram et de Facebook en Europe

Meta a annoncé le nouveau plan sans publicité pour les utilisateurs de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. Désormais, les utilisateurs de ces régions peuvent payer 9,99 € par mois sur le web et 12,99 € / mois sur iOS et Android. Grâce à ce service payant, les utilisateurs bénéficieront d’une expérience sans publicité sur les plateformes de médias sociaux. Les frais mensuels couvriront tous les comptes Facebook et Instagram liés appartenant à un seul utilisateur jusqu’au 1er mars 2024. Après cette date, l’expérience sans publicité pour chaque compte supplémentaire lié coûtera 6 € de plus par mois sur le web et 8 € de plus par mois sur iOS et Android. Il est important de noter qu’il n’y aura pas de changements pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas payer cette nouvelle taxe. L’expérience avec publicité sera toujours disponible sur les deux plateformes. Vous pouvez lire la déclaration de Meta sur cette grande nouvelle ci-dessous :

« L’option pour les utilisateurs d’acheter un abonnement sans publicité équilibre les exigences des régulateurs européens tout en offrant aux utilisateurs un choix et en permettant à Meta de continuer à servir toutes les personnes de l’UE, de l’EEE et de la Suisse. Dans son arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a expressément reconnu qu’un modèle d’abonnement, comme celui que nous annonçons, est une forme de consentement valide pour un service financé par la publicité. »

Fait intéressant, Meta renforce également son engagement (source) à garantir la sécurité des informations des utilisateurs et à respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE et l’Acte relatif aux marchés numériques (AMD).

À propos du RGPD :

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE est la loi sur la confidentialité et la sécurité la plus stricte au monde. Ce règlement a actualisé et modernisé les principes de la directive sur la protection des données de 1995. Il a été adopté en 2016 et est entré en vigueur le 25 mai 2018.

Le RGPD définit :

les droits fondamentaux des individus à l’ère numérique

les obligations des personnes traitant des données

les méthodes permettant de garantir la conformité

les sanctions en cas d’infraction aux règles

À propos de l’Acte relatif aux marchés numériques

L’Acte relatif aux marchés numériques (AMD) est une réglementation qui concerne les organisations exerçant des activités dans l’Union européenne. Depuis novembre 2022, date de son entrée en vigueur, il vise à régler les problèmes de concurrence avec les grandes entreprises technologiques – les gardiens – qui contrôlent une grande partie des activités en ligne et traitent d’énormes volumes de données des consommateurs.

Pour rappel, l’Acte relatif aux marchés numériques est applicable depuis mai et qualifie Facebook de « gardien ». Il s’agit d’une grande plateforme numérique fournissant des services essentiels dans la catégorie des réseaux sociaux, obligeant Meta à se conformer aux obligations et interdictions de cette réglementation d’ici le 6 mars 2024.

Notre avis

Avec les nouveaux plans sans publicité, les utilisateurs d’Instagram et de Facebook qui en ont assez de toutes les publicités qui apparaissent dans leur fil d’actualité auront une nouvelle manière fluide de naviguer sur ces plateformes. C’est une approche intéressante et inédite pour ces plateformes. Nous sommes curieux de voir comment les utilisateurs réagiront à ce service et s’il y aura une adoption importante. Meta pourrait également envisager de lancer les plans sans publicité dans d’autres régions prochainement.

Meta et Instagram sont les dernières plateformes à adopter ce niveau payant sans publicité. Cela semble être une tendance croissante parmi les plateformes en ligne soutenues par des publicités. Nous espérons seulement que cela n’entraînera pas plus de publicités pour ceux qui ne sont pas abonnés aux plans payants.