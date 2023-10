Comment installer One UI 6 basé sur Android 14 sur Galaxy S23 [Sideload Manually]

La mise à jour stable One UI 6 est enfin disponible. Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra commencent à recevoir One UI 6 basé sur Android 14. La mise à jour est déployée progressivement pour tous les utilisateurs de toutes les régions. Si vous ne savez pas comment obtenir et installer One UI 6 basé sur Android 14 sur Galaxy S23, alors ce guide est fait pour vous. Vous pouvez suivre ce guide pour installer One UI 6 immédiatement même s’il n’est pas encore disponible dans votre région.

One UI 6 offre un ensemble de nouvelles fonctionnalités qui incluent un nouveau panneau rapide, des animations améliorées, plus de personnalisation et plus encore. Nous avons partagé chaque détail de One UI 6 séparément que vous pouvez consulter sur cette page.

Il y a plusieurs raisons d’installer la mise à jour dès qu’elle est disponible. Les téléphones Galaxy n’ont pas reçu de mise à jour passionnante depuis longtemps et c’est une raison de plus d’être enthousiasmé par la mise à jour majeure d’Android 14. Heureusement, les utilisateurs de Galaxy S23 n’ont plus à attendre puisque la mise à jour stable One UI 6 est disponible pour eux.

Comment mettre à jour Galaxy S23 vers One UI 6 [à partir des paramètres]

Étant donné que la mise à jour stable One UI 6 est maintenant déployée, de nombreux utilisateurs l’ont déjà reçue. Parfois, la notification de mise à jour n’apparaît pas. Vous pourriez donc penser que la mise à jour n’est pas encore disponible sur votre téléphone, même si c’est bien le cas. Voici ce que vous devez faire :

Connectez votre Galaxy S23 à internet en WiFi ou en réseau de l’opérateur. Assurez-vous également d’avoir au moins 5 Go d’espace libre sur votre appareil. Ouvrez maintenant Paramètres sur votre téléphone.



Recherchez le paramètre de mise à jour logicielle qui se trouvera en dernier. Allez dans Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.



Le système recherchera les mises à jour disponibles, sinon rafraîchissez la page. Si One UI 6 est disponible sur votre appareil, il apparaîtra. Vous pouvez ensuite télécharger et installer One UI 6 sur votre Galaxy S23.

Comment mettre à jour manuellement Galaxy S23 vers One UI 6 (Sideloader le firmware)

Étant donné que la mise à jour est déployée par lots, il est possible que certains utilisateurs reçoivent la mise à jour tardivement. Et si vous ne voulez pas attendre longtemps, vous pouvez toujours essayer l’installation manuelle qui mettra à niveau votre appareil instantanément. Cela fonctionne également si vous avez rooté votre téléphone et ne recevez plus les mises à jour officielles.

Ce n’est pas un processus facile, alors assurez-vous de suivre chaque étape attentivement. Et n’oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données.

Téléchargez le firmware One UI 6 pour Galaxy S23

Pour cette solution, vous aurez besoin du firmware correct que vous devez flasher sur votre appareil. Lorsque vous vérifiez le firmware correct, il y a différentes choses à prendre en compte. Vérifiez d’abord que le firmware est basé sur One UI 6, vérifiez que le firmware est uniquement pour votre modèle, et vérifiez également que le firmware est pour votre région. Oui, les firmwares sont différents pour différentes régions.

Il existe des outils à partir desquels vous pouvez télécharger des firmwares, par exemple « Samsung Firmware Downloader ». Et il existe également des sites web de confiance qui téléchargent des firmwares, comme « samfrew », « sammobile », etc.

Pour rechercher le dernier firmware pour votre téléphone, vous devez connaître le modèle de votre appareil, le CSC qui est le code pour votre région.

Mettez Galaxy S23 en mode de téléchargement

Téléchargez d’abord l’outil Odin sur votre PC. Installez également les derniers pilotes Samsung. Ensuite, extrayez le fichier zip Odin téléchargé et exécutez Odin.exe. Éteignez maintenant votre Galaxy S23. Ensuite, connectez une extrémité de votre câble USB à votre PC. Sur votre téléphone, appuyez simultanément sur les boutons Volume haut et Volume bas. Et tout en maintenant les deux touches enfoncées, insérez l’autre extrémité du câble USB dans votre téléphone. Relâchez les deux boutons lorsque vous voyez un écran d’avertissement. Appuyez maintenant une fois sur le bouton Volume haut et votre Galaxy S23 démarrera en mode de téléchargement.

Flashez le firmware Android 14 sur Galaxy S23

Après avoir démarré votre Galaxy S23 en mode de téléchargement, l’outil Odin détectera le téléphone lorsqu’il sera connecté à un PC avec un câble USB-C. Extrayez maintenant le firmware téléchargé sur votre PC. Le dossier extrait comprendra les fichiers AP, BL, CP, CSC et Home_CSC. Dans l’outil Odin, cliquez sur le bouton AP et chargez le fichier AP à partir du dossier extrait. Suivez le même processus pour les fichiers BL et CP. Et pour CSC, chargez le fichier Home_CSC (c’est important sinon vous perdrez toutes vos données). Home_CSC conservera vos données tandis que le choix de CSC installera un nouveau système d’exploitation. Revérifiez tout et assurez-vous que tout est correct, puis cliquez sur le bouton Démarrer. Le processus de flashage commencera maintenant et vous pourrez voir la progression dans l’outil Odin et en mode de téléchargement également. Une fois le flashage du firmware terminé, vous verrez le message Pass. Votre téléphone redémarrera automatiquement après le flashage. Sinon, redémarrez manuellement en maintenant enfoncés les boutons Volume bas et Marche/Arrêt pendant un certain temps. Désormais, vous pouvez profiter d’Android 14 et One UI 6 sur votre Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra.

Voilà tout ce que vous devez suivre pour installer manuellement One UI 6 sur Galaxy S23, même si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour. Ce guide vous aidera également avec les prochaines mises à jour.

Si vous trouvez le fichier OTA, vous pouvez également l’installer à partir de la récupération stock pour mettre à jour votre téléphone immédiatement. Mais obtenir des fichiers OTA n’est pas facile.

One UI 6 est une mise à jour majeure et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Après la mise à jour, vous pourrez profiter des nouvelles fonctionnalités sur votre série Galaxy S23.