Impressionnant Redmi Note 12 recevra la mise à jour HyperOS 1.0, maintenant les tests HyperOS ont commencé

Bonne nouvelle pour les utilisateurs du Redmi Note 12 ! Xiaomi a récemment annoncé officiellement HyperOS. Immédiatement après l’annonce, de nombreux utilisateurs se demandaient quand leurs smartphones recevraient la mise à jour HyperOS. Certains de ces utilisateurs utilisent le modèle Redmi Note 12 4G. Nous avons vérifié les tests internes d’HyperOS et nous avons des nouvelles qui feront plaisir aux utilisateurs. Les tests d’HyperOS 1.0 pour Redmi Note 12 4G / 4G NFC ont commencé.

Dernier état de la mise à jour HyperOS pour Redmi Note 12

Le Redmi Note 12 a été lancé au premier trimestre de 2023. Le smartphone est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 685. En comparaison avec d’autres concurrents de sa gamme de prix, il offre des fonctionnalités ambitieuses. Avec l’annonce de HyperOS, on se demande quand les modèles Redmi Note 12 recevront la mise à jour HyperOS 1.0. HyperOS 1.0 a commencé à être testé sur les modèles Redmi Note 12. Découvrez les dernières versions internes d’HyperOS 1.0 pour Redmi Note 12 4G / 4G NFC !

Redmi Note 12 4G : OS1.0.0.13.UMTMIXM, OS1.0.0.3.UMTINXM

Redmi Note 12 4G NFC : OS1.0.0.7.UMGMIXM, OS1.0.0.2.UMGEUXM

Le Redmi Note 12 4G a pour nom de code « tapas« . Les tests internes d’HyperOS sont en cours pour les versions ROM mondiales et indiennes. En même temps, les tests d’HyperOS du Redmi Note 12 4G NFC sont en cours. Ce modèle porte le nom de code « topaz« . Les tests d’HyperOS 1.0 pour les versions ROM EEA et mondiale semblent avoir commencé.

Les utilisateurs devraient être très enthousiastes après cette nouvelle. Les modèles Redmi Note 12 commenceront à recevoir la nouvelle mise à jour HyperOS 1.0 à partir du premier trimestre de 2024. Cela pourrait être plus tôt en fonction de l’état des tests d’HyperOS. En résumé, entre décembre 2023 et janvier 2024, les appareils recevront la mise à jour HyperOS 1.0.

On s’attend à ce qu’HyperOS apporte des améliorations significatives au Redmi Note 12. Il ne faut pas oublier que ce nouveau logiciel est basé sur Android 14. La mise à jour Android 14 sera également accompagnée de HyperOS et améliorera considérablement la stabilité du système. Si vous êtes curieux des détails d’HyperOS, nous avons déjà une critique. Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici.