Mise à jour Samsung One UI 6 désormais disponible pour la série Galaxy S23

Samsung vient de réaliser un exploit remarquable en livrant la tant attendue mise à jour One UI 6 juste avant la fin du mois d’octobre. Avec seulement deux jours d’avance, le géant de la technologie a entamé le déploiement mondial de ce firmware sur ses appareils haut de gamme – le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S23 et le Galaxy S23+. Cette mise à jour tant attendue, d’une taille d’environ 3 Go, offre une multitude d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités passionnantes.

La série Samsung Galaxy S23 bénéficie de la mise à jour stable One UI 6

Un des changements les plus visibles est le tout nouveau design, avec une police par défaut flambant neuve, des icônes redessinées, des étiquettes plus simples pour les icônes et la possibilité de personnaliser la fréquence de l’écran de verrouillage en l’agrandissant ou en changeant sa position. Le panneau rapide, qui permet un accès rapide aux fonctions essentielles, dispose d’une disposition de boutons révisée. Le Wi-Fi et le Bluetooth occupent désormais une place de choix en haut, suivis des bascules rapides familières. Le contrôle de la luminosité a été déplacé vers le bas.

Avec One UI 6, Samsung introduit le nouveau lecteur vidéo Studio, un puissant éditeur de vidéos accessible via l’application Galerie. Il offre toute une gamme d’options d’édition puissantes, bien qu’il semble actuellement être limité à une résolution FHD.

Parmi les autres innovations, on trouve un widget météo repensé, un nouveau look pour Samsung Health (précédemment introduit avec Android 13), un mode Avion plus intelligent qui maintient le Wi-Fi et le Bluetooth actifs, et le déplacement du menu de réglage de la batterie à côté des paramètres d’affichage. Les utilisateurs du Samsung Galaxy S23 sont gâtés alors que le déploiement commence, avec la promesse de s’étendre à une variété d’autres appareils Samsung dans les semaines et les mois à venir.

Notre avis, la mise à jour One UI 6 de Samsung apporte une vague de changements passionnants et d’améliorations à ses appareils phares. Elle garantit une expérience plus conviviale et riche en fonctionnalités. Les utilisateurs du Galaxy S23 peuvent désormais profiter d’une interface plus soignée et raffinée, ainsi que d’une fonctionnalité améliorée. Cela prépare le terrain pour que de plus en plus d’utilisateurs puissent bénéficier de ces mises à niveau dans un avenir proche.