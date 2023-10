Comment partager facilement des contacts sur iOS 17 en utilisant NameDrop

Dans le domaine en constante évolution de iOS d’Apple, l’introduction de iOS 17 a apporté une multitude de fonctionnalités et d’améliorations passionnantes. Parmi les innovations les plus remarquables se trouve NameDrop, une fonctionnalité qui ajoute une toute nouvelle dimension au partage des contacts pour les utilisateurs d’iPhone. NameDrop simplifie le processus de transfert de votre carte de contact à un autre utilisateur, et ce qui est encore plus remarquable, c’est que cela peut être réalisé d’un simple geste – en rapprochant deux iPhones. Cette fonctionnalité ingénieuse est rendue possible grâce à AirDrop, le système de partage de fichiers réputé pour les appareils Apple, qui étend maintenant sa portée au domaine numérique via Internet. Dans cet article, nous plongerons dans les subtilités de NameDrop, en explorant ce que c’est, comment l’utiliser, et comment il s’intègre parfaitement à l’écosystème Apple.

Comprendre NameDrop : Une passerelle vers un partage de contacts fluide

Avant d’aborder les aspects pratiques de l’utilisation de NameDrop, il est essentiel de comprendre le concept derrière cette fonctionnalité révolutionnaire. NameDrop est essentiellement un système de transfert qui permet aux utilisateurs de partager facilement leur carte de contact, qui englobe à son tour toutes les informations de contact qu’ils ont soigneusement créées dans l’application Contacts. Cependant, il y a un hic : vous devez avoir créé votre propre carte de contact pour utiliser NameDrop efficacement. Cette exigence met en évidence une autre fonctionnalité remarquable de iOS 17 – la possibilité de créer votre propre carte de contact unique. Avec cette carte en main, NameDrop devient un outil puissant pour partager vos informations de contact avec les autres. En fin de compte, NameDrop est une extension du puissant cadre AirDrop, s’intégrant parfaitement à l’écosystème iOS 17.

Guide étape par étape pour utiliser NameDrop sur iPhone

L’utilisation de NameDrop sur votre iPhone est remarquablement simple, ce qui la rend accessible aux utilisateurs de tous niveaux techniques. Pour initier un transfert de carte de contact, suivez ces simples étapes :

La proximité compte : Tout d’abord, assurez-vous qu’AirDrop est activé sur les deux iPhones impliqués dans le transfert. Une fois cela confirmé, il vous suffit de rapprocher les deux iPhones. En quelques instants, une animation captivante attirera votre attention, et voilà ! Les deux cartes de contact apparaîtront sur les appareils respectifs.

Pourtant, la facilité de partage des informations de contact via NameDrop ne s’arrête pas là. Apple a pensé à fournir une méthode alternative pour les utilisateurs qui préfèrent une approche plus pratique. Voici comment vous pouvez le faire :

Accédez à l’application Contacts : Ouvrez l’application Contacts sur votre iPhone. C’est votre portail vers le trésor d’informations de contact que vous avez accumulé. Sélectionnez le contact : Naviguez jusqu’au contact que vous souhaitez partager. Appuyez sur le contact sélectionné pour accéder à ses informations. Partagez le contact : Une fois que vous consultez les détails du contact, appuyez sur l’option « Partager le contact ». Cela ouvrira un menu de choix de partage. Personnalisez le partage : Vous avez la possibilité de choisir quelles données spécifiques vous souhaitez partager à partir de la carte de contact. Adaptez-le aux besoins du destinataire. Prêt à partir : Après avoir sélectionné les données à partager, appuyez sur « Listo » (Prêt) pour continuer. Cette étape finalise vos choix. Choisissez votre méthode de partage : Enfin, sélectionnez le mode de partage que vous préférez, et les données seront en route vers le destinataire.

NameDrop, en essence, est l’une des fonctionnalités distinctives exclusives aux appareils Apple. Il améliore l’expérience utilisateur en simplifiant le processus de partage des informations de contact. La beauté de cette fonction réside dans son intégration transparente aux fonctions de continuité d’Apple, qui permettent aux utilisateurs d’effectuer une multitude d’actions avec une facilité remarquable. Au-delà du partage des contacts via NameDrop, l’écosystème d’Apple permet également le partage de mots de passe, l’utilisation de Handoff pour une transition transparente entre les appareils, et le presse-papiers iCloud universel, qui permet une copie et un collage sans effort entre différents appareils Apple.

L’écosystème Apple plus large et NameDrop : Une symphonie synergique

Alors que nous avons exploré la magie de NameDrop, il est essentiel de reconnaître le contexte plus large dans lequel il fonctionne – l’écosystème Apple en constante expansion. Apple a parfaitement tissé une toile de fonctionnalités, chacune conçue pour améliorer de manière transparente l’expérience utilisateur. Les fonctions de continuité au sein de cet écosystème ouvrent un monde de possibilités, rendant le partage de cartes de contact via NameDrop juste la pointe de l’iceberg.

L’un des éléments phares de cet écosystème est AirDrop, qui transcende son rôle traditionnel en permettant le partage numérique des contacts via NameDrop. Cependant, AirDrop n’est qu’un fil dans la toile. La fonction Handoff d’Apple, par exemple, permet aux utilisateurs de lancer une activité sur un appareil et de la reprendre facilement sur un autre. Que vous éditiez un document, naviguiez sur le web ou même jouiez à un jeu, Handoff assure une transition fluide entre vos appareils Apple.

Mais les avantages de l’écosystème Apple ne s’arrêtent pas là. Le presse-papiers iCloud universel simplifie également les opérations entre appareils. Cette fonctionnalité ingénieuse vous permet de copier du texte ou des fichiers sur votre iPhone et de les coller sur votre Mac, votre iPad ou tout autre appareil Apple compatible, et vice versa. C’est une fonctionnalité qui incarne la fluidité et la commodité que Apple s’efforce d’offrir à ses utilisateurs.

Notre avis, NameDrop est un témoignage de l’engagement d’Apple à offrir à ses utilisateurs une expérience transparente et intégrée sur l’ensemble de sa gamme d’appareils. Il simplifie le partage des contacts, en mettant l’accent sur la puissance de la proximité et des connexions numériques. Lorsque vous explorez les merveilles de iOS 17, rappelez-vous que NameDrop n’est pas seulement une fonctionnalité. C’est un aperçu de l’avenir de la façon dont la technologie peut nous connecter sans effort. L’écosystème Apple, avec sa gamme de fonctions de continuité, tisse une toile qui facilite une existence numérique fluide, transformant les tâches quotidiennes en moments de plaisir. Alors, embrassez la puissance de NameDrop et déverrouillez un monde de connectivité à portée de main.

Principales fonctionnalités de iOS 17 :

Téléphone

Affiches de contact personnalisées : Créez des affiches de contact personnalisées pour les personnes que vous appelez le plus souvent, avec votre choix de photo, de police et de couleur de police.

Créez des affiches de contact personnalisées pour les personnes que vous appelez le plus souvent, avec votre choix de photo, de police et de couleur de police. Tri des messages à double SIM : Triez vos messages par carte SIM, pour séparer facilement vos conversations professionnelles de vos conversations personnelles.

Triez vos messages par carte SIM, pour séparer facilement vos conversations professionnelles de vos conversations personnelles. Signaler votre arrivée à destination : Informez vos amis et votre famille lorsque vous êtes arrivé à destination en toute sécurité, d’un simple geste.

Informez vos amis et votre famille lorsque vous êtes arrivé à destination en toute sécurité, d’un simple geste. Amélioration de la qualité des appels : Amélioration de la qualité des appels, notamment dans les zones avec une réception mobile faible.

Messages

Toutes vos applications iMessage au même endroit : Accédez à toutes vos applications iMessage depuis un emplacement centralisé. Il est plus facile de trouver et d’utiliser les applications dont vous avez besoin.

Accédez à toutes vos applications iMessage depuis un emplacement centralisé. Il est plus facile de trouver et d’utiliser les applications dont vous avez besoin. Création d’stickers uniques : Créez vos propres stickers personnalisés à utiliser dans Messages, en utilisant vos propres photos ou dessins.

Créez vos propres stickers personnalisés à utiliser dans Messages, en utilisant vos propres photos ou dessins. Correction automatique améliorée : Correction automatique plus précise et intelligente, pour vous aider à éviter les fautes de frappe et les erreurs grammaticales.

Correction automatique plus précise et intelligente, pour vous aider à éviter les fautes de frappe et les erreurs grammaticales. Modifier ou annuler l’envoi de messages : Modifiez ou annulez l’envoi de messages après leur envoi, pour avoir plus de contrôle sur vos conversations.

FaceTime

Laisser un message : Lorsque quelqu’un ne répond pas à votre appel FaceTime, laissez-lui un message vidéo ou audio pour exprimer exactement ce que vous voulez dire.

Lorsque quelqu’un ne répond pas à votre appel FaceTime, laissez-lui un message vidéo ou audio pour exprimer exactement ce que vous voulez dire. Partager votre écran : Partagez votre écran avec d’autres personnes sur FaceTime, pour collaborer sur des projets ou regarder des vidéos ensemble.

Partagez votre écran avec d’autres personnes sur FaceTime, pour collaborer sur des projets ou regarder des vidéos ensemble. Amélioration de la qualité vidéo : Amélioration de la qualité vidéo, notamment dans des conditions de faible luminosité.

Veille

Une nouvelle expérience plein écran : StandBy est une nouvelle expérience plein écran qui affiche des informations en un coup d’œil lorsque votre iPhone est sur le côté et en charge. Vous pouvez voir l’heure, la date, la météo, le niveau de la batterie et les notifications, le tout sans avoir à déverrouiller votre téléphone.

StandBy est une nouvelle expérience plein écran qui affiche des informations en un coup d’œil lorsque votre iPhone est sur le côté et en charge. Vous pouvez voir l’heure, la date, la météo, le niveau de la batterie et les notifications, le tout sans avoir à déverrouiller votre téléphone. Widgets interactifs : StandBy prend également en charge les widgets interactifs, vous permettant de contrôler votre musique, de vérifier votre calendrier, et plus encore, sans quitter l’écran StandBy.

StandBy prend également en charge les widgets interactifs, vous permettant de contrôler votre musique, de vérifier votre calendrier, et plus encore, sans quitter l’écran StandBy. Affichage toujours actif : Sur les modèles d’iPhone 14 Pro, StandBy peut être utilisé avec l’affichage toujours actif. Ainsi, vous pouvez toujours consulter vos informations en un coup d’œil.

Autres fonctionnalités

Suivi de l’humeur et journalisation : Une nouvelle application pour suivre votre humeur et journaliser vos pensées et sentiments.

Une nouvelle application pour suivre votre humeur et journaliser vos pensées et sentiments. Partage simplifié des AirTags et améliorations des AirPods : Partage plus facile des AirTags et des AirPods avec la famille et les amis, et suivi de la localisation des appareils perdus ou volés.

Partage plus facile des AirTags et des AirPods avec la famille et les amis, et suivi de la localisation des appareils perdus ou volés. Amélioration des performances et de l’autonomie de la batterie : Améliorations globales des performances et de l’autonomie de la batterie, pour que votre iPhone fonctionne plus rapidement et plus longtemps que jamais.

En plus de ces principales fonctionnalités, iOS 17 inclut également un certain nombre d’améliorations et de corrections de bugs plus petites. Par exemple, l’écran de verrouillage a été repensé, avec de nouvelles options de personnalisation et la prise en charge de notifications plus faciles à lire et à rejeter. L’application Files a également été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité d’ajouter des balises aux fichiers et de créer des dossiers dans des dossiers.

Dans l’ensemble, iOS 17 est une mise à jour importante du système d’exploitation de l’iPhone, avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui le rendent encore plus puissant et convivial.