BREAKING: Samsung Galaxy S23 reçoit la mise à jour stable vers Android 14 avec One UI 6

L’attente est enfin terminée! Samsung commence à déployer la tant attendue mise à jour stable Android 14-centric One UI 6.0 sur la série Galaxy S23. Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour est disponible sur les téléphones fonctionnant avec la version bêta, un déploiement plus large devrait commencer dans un laps de temps.

@PrincePersia777, un utilisateur sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) a reçu la mise à jour sur le Galaxy S23+. Si votre téléphone fonctionne avec la version bêta, alors la mise à jour progressive a une taille d’environ 350 Mo. Si votre téléphone est sous Android 13, alors cela devrait nécessiter une énorme quantité de données, donc assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace de stockage sur votre appareil.

Sur le Galaxy S23+, la mise à jour stable est en cours de déploiement avec la version firmware S916BXXU3BWJM. Comme prévu, la mise à jour est accompagnée du correctif de sécurité mensuel d’octobre 2023.

Samsung déploie la nouvelle mise à jour One UI 6 sur les téléphones Galaxy S23 avec une série de nouvelles fonctionnalités. La liste des fonctionnalités comprend un panneau de paramètres rapides redessiné, plus de contrôles de personnalisation sur l’écran de verrouillage, une nouvelle police One UI Sans, de nouveaux emojis, un nouveau lecteur multimédia, des paramètres de batterie séparés, et bien d’autres. Vous pouvez consulter la liste complète des nouvelles fonctionnalités incluses dans One UI 6.

Si vous possédez un Galaxy S23, un Galaxy S23+ ou un Galaxy S23 Ultra et que vous résidez en Allemagne ou dans un autre pays européen, vous pouvez maintenant mettre à jour votre téléphone avec la mise à jour stable One UI 6. Vous recevrez une notification OTA sur votre appareil une fois que la mise à jour sera disponible, ou vous pouvez vérifier manuellement les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

N’oubliez pas de sauvegarder vos données importantes avant d’installer la nouvelle mise à jour sur votre appareil. De plus, assurez-vous que votre téléphone est chargé à au moins 50% en cas d’échec.

Articles connexes: