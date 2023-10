Google Drive pour Android présente le mode de visualisation à deux pages pour les PDF

Google Workspace a introduit une amélioration significative à l’application Drive pour Android, particulièrement bénéfique pour les utilisateurs avec des écrans plus grands. Cette mise à jour introduit un nouveau mode de visualisation à deux pages pour les fichiers PDF, améliorant l’expérience de lecture et tirant pleinement parti de l’espace d’écran disponible. Dans cet article, nous examinerons en détail cette amélioration et son impact sur les utilisateurs de tablettes Android et d’appareils pliables, ainsi que discuterons du contexte plus large des mises à jour de Google Drive conçues pour les utilisateurs de tablettes.

Mode de visualisation à deux pages pour les fichiers PDF dans Google Drive

L’amélioration récente de l’écran large de Google Workspace ajoute une mise en page à deux pages à Drive pour Android lorsque vous visualisez des fichiers PDF. En plus de la vue à une page, une nouvelle « vue à deux pages » a été introduite pour faire défiler les PDF. Cette fonctionnalité peut être activée en cliquant sur un bouton placé entre la barre de recherche et le menu à trois points. Google a conçu cette vue pour imiter l’expérience de lecture d’un livre. Elle offrira une expérience de visualisation plus agréable sur les grands écrans Android. Cela est dû au fait que la plupart des tablettes ont une taille similaire à une feuille de papier standard.

Cette fonctionnalité est exclusivement disponible sur les tablettes Android et les appareils pliables. Elle est accessible à tous les utilisateurs de Google Workspace ainsi qu’aux particuliers disposant d’un compte Google personnel. Google Drive a introduit une fonctionnalité pratique plus tôt cette année qui permet aux utilisateurs de dessiner et de surligner des PDF, particulièrement utile sur les appareils tablettes. La nouvelle vue PDF à deux pages dans Google Drive fait partie d’une série de mises à jour conçues pour les utilisateurs de tablettes. Ces mises à jour comprennent la prise en charge multi-instance, une barre de navigation et des widgets plus grands optimisés pour l’espace d’écran supplémentaire des tablettes.

Notre avis

Notre avis, la dernière amélioration de Google Drive sur les appareils Android, offrant une mise en page à deux pages pour la visualisation des PDF, représente un pas de plus vers l’optimisation de la productivité et de l’expérience utilisateur de Google Workspace. En tirant parti des grands écrans des tablettes et des appareils pliables, Google vise à offrir une expérience de lecture plus intuitive et agréable. Cette mise à jour, ainsi que les améliorations précédentes, témoignent de l’engagement de Google à améliorer ses services pour les utilisateurs de tablettes. La société veille à ce qu’ils disposent d’un environnement de travail plus efficace et confortable au sein de l’écosystème Google Workspace.