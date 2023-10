Comment choisir l’album pour le défilement des photos sur l’écran de verrouillage de l’iPhone [iOS 17.1]

Avec iOS 16 l’année dernière, Apple a apporté une grande refonte à l’écran verrouillé de l’iPhone en introduisant de nouvelles fonctionnalités de personnalisation. Cette année, iOS 17 apporte le support des photos en direct, de nouvelles polices de caractères et diverses améliorations.

Désormais, Apple a publié iOS 17.1, améliorant encore les fonctionnalités de personnalisation de l’écran verrouillé en introduisant la fonction Albums pour le Photo Shuffle.

Avant la sortie d’iOS 17.1, les utilisateurs pouvaient sélectionner des photos en fonction de différentes catégories telles que personnes, animaux de compagnie, villes, nature, etc dans le Photo Shuffle. Cependant, avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez sélectionner votre album préféré ou des photos de l’album pour le Photo Shuffle sur l’écran verrouillé de votre iPhone.

Donc, si vous avez un bel ensemble de photos dans votre album et que vous voulez le mettre sur l’écran verrouillé de votre iPhone, vous êtes au bon endroit. Voici comment vous pouvez choisir un album dans le Photo Shuffle sur l’écran verrouillé de l’iPhone avec un changement de fond d’écran automatique à des intervalles de temps spécifiques ou à chaque réveil de l’appareil.

iOS 17.1 vous permet de définir un album dans le Photo Shuffle sur l’écran verrouillé

Tout d’abord, assurez-vous que votre iPhone fonctionne avec la version iOS 17.1 récemment publiée ou une version ultérieure. Si vous êtes déjà sur la dernière version d’iOS, vous pouvez suivre ces étapes sur votre iPhone pour terminer la configuration.

Déverrouillez votre iPhone. Maintenez enfoncé l’écran verrouillé. Appuyez sur l’icône + en bas à droite (ou faites glisser complètement vers le côté droit jusqu’à ce que vous voyiez l’écran Ajouter une nouvelle page). Sélectionnez le Photo Shuffle dans l’écran Ajouter un nouveau fond d’écran. Sélectionnez la nouvelle option Album et choisissez l’album de la bibliothèque Photos que vous souhaitez définir sur votre écran verrouillé. Désormais, choisissez la fréquence de changement, entre Quotidien, Horaire, Au verrouillage ou Au tapotement. Appuyez sur le bouton Utiliser l’album pour appliquer ces paramètres. Sur l’écran de prévisualisation, vous pouvez personnaliser la police de l’horloge, ajouter des widgets à l’écran verrouillé, changer l’apparence visuelle de l’arrière-plan en faisant glisser entre différents filtres, ou activer ou désactiver l’effet de profondeur. Une fois que vous êtes satisfait de tous ces paramètres, appuyez sur Terminé en haut à droite.

Si vous avez des photos en direct dans votre album, vous verrez les photos animées et vous pouvez les toucher et les maintenir pour voir les effets. Vous pouvez toujours ajouter de nouvelles photos à l’album pour étendre la collection de fonds d’écran de l’écran verrouillé.

iOS 17.1 est la première grande mise à niveau logicielle publiée après iOS 17 et elle est livrée avec une pléthore de nouvelles fonctionnalités, notamment AirDrop avec utilisation des données mobiles, options d’affichage en veille, une nouvelle option de personnalisation de l’écran verrouillé, et plus encore. Vous pouvez découvrir tous les changements dans cet article.

Si vous avez des questions concernant l’album Photo Shuffle, vous pouvez laisser un commentaire dans la boîte de commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.