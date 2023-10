Les choses à prendre en compte avant de revendre votre smartphone, tablette ou ordinateur portable

À mesure que la technologie avance à un rythme effréné, nos smartphones, tablettes et ordinateurs portables sont constamment remplacés par des modèles plus récents, plus rapides et plus riches en fonctionnalités. C’est une partie naturelle de nos vies centrées sur la technologie, et cela nous laisse souvent avec la question de ce qu’il faut faire de nos anciens appareils. Une option est de les revendre, ce qui non seulement donne une deuxième vie à votre gadget, mais vous permet également de gagner un peu d’argent supplémentaire. Cependant, avant de vous précipiter sur le marché de la revente, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte pour vous assurer d’obtenir la meilleure valeur pour votre appareil et de protéger vos données personnelles. Dans ce guide complet, nous explorerons les principales choses à prendre en compte avant de revendre votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.

Le guide complet de la revente de votre smartphone, tablette ou ordinateur portable

Partie 1 : Préparation

1.1 Sauvegardez vos données

Avant de faire quoi que ce soit, l’étape la plus importante est de sauvegarder votre appareil. Vous voulez vous assurer de ne pas perdre de précieuses photos, contacts, documents ou autres données personnelles. Voici quelques conseils pour le faire :

Sauvegarde dans le cloud : Utilisez des services de cloud tels que iCloud, Google Drive ou Dropbox pour stocker vos fichiers et données.

Utilisez des services de cloud tels que iCloud, Google Drive ou Dropbox pour stocker vos fichiers et données. Sauvegarde locale : Connectez votre appareil à un ordinateur et créez une sauvegarde locale à l’aide de logiciels tels qu’iTunes pour les appareils Apple ou des outils de sauvegarde variés pour les appareils Windows et Android.

1.2 Supprimez vos données personnelles

Revendre votre appareil signifie l’effacer de vos données personnelles. Une simple réinitialisation d’usine peut ne pas suffire à garantir que vos données ne sont pas récupérables. Suivez ces étapes pour effacer vos données de manière sécurisée :

iPhone/iPad : Allez dans Paramètres > Général > Réinitialiser > Effacer contenu et réglages.

Allez dans Paramètres > Général > Réinitialiser > Effacer contenu et réglages. Android : Allez dans Paramètres > Système > Réinitialiser > Réinitialisation des données d’usine.

Allez dans Paramètres > Système > Réinitialiser > Réinitialisation des données d’usine. Ordinateur portable : Réinstallez le système d’exploitation ou utilisez un logiciel d’effacement sécurisé pour écraser vos données.

1.3 Déverrouillez ou désactivez

Si votre appareil est verrouillé à un opérateur spécifique, assurez-vous qu’il est déverrouillé ou désactivé pour fonctionner avec n’importe quel opérateur. Vous devrez peut-être contacter votre opérateur pour effectuer cette étape.

Partie 2 : Évaluation

2.1 État de l’appareil

La condition physique de votre appareil est un facteur crucial pour déterminer sa valeur de revente. Évaluez votre appareil en tenant compte des éléments suivants :

Rayures ou bosses : Celles-ci peuvent réduire considérablement la valeur.

Celles-ci peuvent réduire considérablement la valeur. Fissures : Un écran ou un boîtier fissuré peut avoir un impact considérable sur le prix de revente.

Un écran ou un boîtier fissuré peut avoir un impact considérable sur le prix de revente. Dégâts d’eau : Assurez-vous qu’il n’y a aucun signe de dégâts d’eau ou de corrosion.

Assurez-vous qu’il n’y a aucun signe de dégâts d’eau ou de corrosion. État de la batterie : Une batterie bien entretenue peut ajouter de la valeur. Vérifiez la santé de la batterie dans les paramètres ou à l’aide d’applications tierces.

2.2 Âge et modèle

L’âge et le modèle de votre appareil jouent également un rôle important dans sa valeur de revente. Les modèles plus anciens sont naturellement moins précieux que les plus récents. Recherchez les prix actuels du marché pour votre modèle spécifique afin de fixer des attentes réalistes.

2.3 Accessoires inclus

Inclure les accessoires d’origine tels que les chargeurs, les câbles et même la boîte d’origine peut augmenter la valeur de votre appareil. Mentionnez également tout accessoire supplémentaire comme les coques de téléphone ou les stylets.

Partie 3 : Plateformes de vente

3.1 Marchés en ligne

Il existe de nombreuses plateformes en ligne parmi lesquelles choisir pour revendre votre appareil. Voici quelques options parmi les plus populaires :

eBay : Une plateforme polyvalente où vous pouvez vendre à des acheteurs individuels. Vous pouvez obtenir des prix compétitifs, mais vous devrez également payer des frais.

Une plateforme polyvalente où vous pouvez vendre à des acheteurs individuels. Vous pouvez obtenir des prix compétitifs, mais vous devrez également payer des frais. Swappa : Un marché dédié à l’achat et à la vente de produits technologiques d’occasion, connu pour sa sécurité et sa facilité d’utilisation.

Un marché dédié à l’achat et à la vente de produits technologiques d’occasion, connu pour sa sécurité et sa facilité d’utilisation. Gazelle : Une plateforme conviviale qui offre une vente rapide, mais vous pourriez ne pas obtenir le meilleur prix.

Une plateforme conviviale qui offre une vente rapide, mais vous pourriez ne pas obtenir le meilleur prix. Facebook Marketplace : Une plateforme locale pour vendre à des personnes de votre région. C’est plus pratique, mais cela peut impliquer des transactions en personne.

3.2 Programmes de reprise

De nombreux fabricants et sites de ventes proposent des programmes de reprise. Voici quelques exemples :

Apple Trade-In : Apple offre un crédit en échange d’un nouvel appareil lorsque vous échangez l’ancien.

Apple offre un crédit en échange d’un nouvel appareil lorsque vous échangez l’ancien. Samsung Trade-In : Samsung propose des options de reprise pour différents appareils, y compris les smartphones et les tablettes.

Samsung propose des options de reprise pour différents appareils, y compris les smartphones et les tablettes. Best Buy Trade-In : Best Buy offre un crédit en store pour la reprise de vos anciens appareils électroniques.

3.3 Options locales

N’oubliez pas les options locales, comme les stores de prêt sur gages, les petites annonces classées ou même l’organisation d’une vente de garage. Elles peuvent ne pas offrir le meilleur prix, mais elles peuvent être pratiques et rapides.

Partie 4 : Tarification et négociation

4.1 Fixer le prix de votre appareil

Déterminez un prix juste pour votre appareil en tenant compte de facteurs tels que son âge, son état et la demande du marché. Recherchez des annonces similaires sur la plateforme que vous choisissez pour vous faire une idée des prix du marché.

4.2 Négociation

Soyez prêt à négocier, en particulier si vous vendez sur des plateformes comme eBay ou Facebook Marketplace. Décidez à l’avance du prix le plus bas que vous êtes prêt à accepter et tenez-vous-y.

Partie 5 : Sécurité

5.1 Supprimez les comptes

Assurez-vous que tous les comptes, y compris les comptes de messagerie électronique et de médias sociaux, sont supprimés de l’appareil. Vous ne voulez pas que vos informations personnelles soient accessibles au nouveau propriétaire.

5.2 Réinitialisation à distance

Pour plus de sécurité, envisagez de réinitialiser à distance l’appareil après la vente. Les appareils Apple et Android offrent cette fonctionnalité via leurs services respectifs Find My Device.

Partie 6 : Expédition et livraison

6.1 Expédition

Si vous vendez votre appareil en ligne, vous devrez probablement l’expédier à l’acheteur. Voici quelques conseils d’expédition :

Emballage : Utilisez un emballage approprié pour protéger l’appareil pendant le transport.

Utilisez un emballage approprié pour protéger l’appareil pendant le transport. Tracking : Utilisez toujours un service d’expédition avec suivi pour garantir une livraison sécurisée.

Utilisez toujours un service d’expédition avec suivi pour garantir une livraison sécurisée. Assurance : Envisagez d’acheter une assurance d’expédition pour couvrir les dommages ou la perte pendant le transport.

6.2 Rencontre en personne

Si vous choisissez de vendre localement, rencontrez-vous dans un lieu public et prenez des précautions pour assurer votre sécurité lors de la transaction.

Partie 7 : Considérations légales et éthiques

7.1 IMEI et ESN

Assurez-vous que l’IMEI (International Mobile Equipment Identity) ou l’ESN (Electronic Serial Number) de votre appareil ne présente aucun problème, comme un signalement de perte ou de vol. Vendre un appareil avec un IMEI bloqué est illégal dans de nombreux endroits.

7.2 Verrouillage de l’activation de l’appareil

Assurez-vous que le verrouillage d’activation, une fonction de sécurité des appareils Apple, est désactivé. Le laisser activé pourrait empêcher le nouveau propriétaire d’utiliser l’appareil.

Partie 8 : Après la vente

8.1 Enregistrements de transaction

Gardez une trace de la vente, y compris les informations de l’acheteur, le prix de vente et la date de la transaction. Cela peut être utile pour référence et protection en cas de litige.

8.2 Supprimez l’appareil des comptes

Après la vente, supprimez l’appareil de votre compte Apple ou Google. Cela l’empêchera d’être associé à vos comptes et d’affecter votre sécurité.

Partie 9 : Ne tardez pas

Enfin, ne tardez pas trop à revendre votre appareil. Avec la sortie de nouveaux modèles, la valeur de votre ancien appareil diminue. La synchronisation est essentielle pour obtenir le meilleur prix de revente.

Choses à prendre en compte avant de revendre votre smartphone, tablette ou ordinateur portable :

État :

État physique : Votre appareil est-il en bon état physique ? Présente-t-il des fissures, des bosses ou des rayures ? Un appareil en bon état physique sera plus précieux pour les acheteurs potentiels.

Votre appareil est-il en bon état physique ? Présente-t-il des fissures, des bosses ou des rayures ? Un appareil en bon état physique sera plus précieux pour les acheteurs potentiels. État de fonctionnement : Votre appareil fonctionne-t-il correctement ? Présente-t-il des problèmes logiciels ou matériels ? Il est important d’être honnête sur l’état de votre appareil dans votre annonce, même s’il présente des problèmes mineurs.

Âge et modèle :

Âge : À quel âge est votre appareil ? Les appareils plus récents seront plus précieux pour les acheteurs potentiels.

À quel âge est votre appareil ? Les appareils plus récents seront plus précieux pour les acheteurs potentiels. Modèle : Quel est le modèle de votre appareil ? Certains modèles sont plus populaires et demandés que d’autres. Vous pouvez utiliser des ressources en ligne pour rechercher la valeur marchande de votre appareil en fonction de son âge, de son modèle et de son état.

Accessoires :

Emballage d’origine : Avez-vous encore l’emballage d’origine de votre appareil ? Cela peut rendre votre appareil plus attrayant pour les acheteurs potentiels.

Avez-vous encore l’emballage d’origine de votre appareil ? Cela peut rendre votre appareil plus attrayant pour les acheteurs potentiels. Accessoires : Avez-vous des accessoires pour votre appareil, tels qu’une coque, un chargeur ou un stylet ? L’inclusion d’accessoires avec votre appareil peut augmenter sa valeur.

Données et sécurité :

Sauvegarde de données : Avant de vendre votre appareil, il est important de sauvegarder toutes vos données. Cela inclut vos photos, vidéos, musique, documents et autres fichiers. Vous pouvez utiliser un service de stockage dans le cloud, un disque dur externe ou une autre méthode pour sauvegarder vos données.

Avant de vendre votre appareil, il est important de sauvegarder toutes vos données. Cela inclut vos photos, vidéos, musique, documents et autres fichiers. Vous pouvez utiliser un service de stockage dans le cloud, un disque dur externe ou une autre méthode pour sauvegarder vos données. Réinitialisation d’usine : Une fois vos données sauvegardées, vous devez effectuer une réinitialisation d’usine sur votre appareil. Cela effacera toutes vos données et réglages de l’appareil. Il est important de le faire pour protéger votre vie privée et votre sécurité.

Plateformes de vente :

Où allez-vous vendre votre appareil ? Il existe de nombreuses plateformes différentes où vous pouvez vendre votre appareil, comme des marchés en ligne, des sites de rachat et des stores physiques. Chaque plateforme a ses propres avantages et inconvénients. Par exemple, les marchés en ligne peuvent vous offrir la possibilité d’atteindre un public plus large, mais vous devrez peut-être payer des frais de publication et gérer l’expédition.

Il existe de nombreuses plateformes différentes où vous pouvez vendre votre appareil, comme des marchés en ligne, des sites de rachat et des stores physiques. Chaque plateforme a ses propres avantages et inconvénients. Par exemple, les marchés en ligne peuvent vous offrir la possibilité d’atteindre un public plus large, mais vous devrez peut-être payer des frais de publication et gérer l’expédition. Tarification : Combien vendrez-vous votre appareil ? Il est important de fixer un prix compétitif pour votre appareil. Vous pouvez utiliser des ressources en ligne pour rechercher la valeur marchande de votre appareil en fonction de son âge, de son modèle, de son état et de ses accessoires.

Sécurité :

Soyez prudent lors de la rencontre avec des acheteurs potentiels : Si vous vendez votre appareil en personne, il est important d’être prudent. Rencontrez-vous dans un lieu public et amenez un ami avec vous. Méfiez-vous des acheteurs qui demandent à se rencontrer dans un endroit isolé ou qui veulent payer en espèces.

Voici quelques conseils supplémentaires pour revendre votre smartphone, tablette ou ordinateur portable :

Soyez honnête et transparent dans votre annonce : Mentionnez tout dommage ou problème avec votre appareil. Cela aidera à éviter les surprises pour les acheteurs potentiels et à créer une relation de confiance.

Mentionnez tout dommage ou problème avec votre appareil. Cela aidera à éviter les surprises pour les acheteurs potentiels et à créer une relation de confiance. Prenez des photos claires et de haute qualité de votre appareil : Cela aidera les acheteurs potentiels à voir l’état de votre appareil et à prendre une décision éclairée sur son achat ou non.

Cela aidera les acheteurs potentiels à voir l’état de votre appareil et à prendre une décision éclairée sur son achat ou non. Répondez rapidement aux demandes de renseignements des acheteurs potentiels : Cela montre que vous êtes sérieux au sujet de la vente de votre appareil et que vous êtes intéressé par une transaction aussi fluide que possible.

Cela montre que vous êtes sérieux au sujet de la vente de votre appareil et que vous êtes intéressé par une transaction aussi fluide que possible. Soyez patient : Il peut falloir un certain temps pour trouver l’acheteur idéal pour votre appareil. N’ayez pas peur de négocier le prix ou d’attendre une meilleure offre.

En suivant ces conseils, vous pouvez augmenter vos chances de vendre rapidement et à bon prix votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.

Autres points à prendre en compte avant de revendre votre smartphone, tablette ou ordinateur portable :

Votre appareil est-il toujours sous garantie ? Si c’est le cas, vous pourriez être en mesure de transférer la garantie au nouveau propriétaire. Cela peut rendre votre appareil plus attrayant pour les acheteurs potentiels.

Si c’est le cas, vous pourriez être en mesure de transférer la garantie au nouveau propriétaire. Cela peut rendre votre appareil plus attrayant pour les acheteurs potentiels. Votre appareil est-il déverrouillé ? Si votre appareil est verrouillé à un opérateur spécifique, vous devrez le déverrouiller avant de le vendre. Cela permettra au nouveau propriétaire de l’utiliser avec n’importe quel opérateur.

Si votre appareil est verrouillé à un opérateur spécifique, vous devrez le déverrouiller avant de le vendre. Cela permettra au nouveau propriétaire de l’utiliser avec n’importe quel opérateur. Votre appareil est-il jailbreaké ou rooté ? Si c’est le cas, vous voudrez peut-être le restaurer aux paramètres d’usine avant de le vendre. Cela facilitera son utilisation et le dépannage pour le nouveau propriétaire.

Si c’est le cas, vous voudrez peut-être le restaurer aux paramètres d’usine avant de le vendre. Cela facilitera son utilisation et le dépannage pour le nouveau propriétaire. Avez-vous des sauvegardes iCloud ou Google Drive associées à votre appareil ? Si c’est le cas, vous devrez les supprimer avant de le vendre. Cela empêchera le nouveau propriétaire d’accéder à vos données.

Si c’est le cas, vous devrez les supprimer avant de le vendre. Cela empêchera le nouveau propriétaire d’accéder à vos données. Votre appareil comporte-t-il des personnalisations personnelles, telles que des fonds d’écran ou des sonneries personnalisées ? Si c’est le cas, vous voudrez peut-être les supprimer avant de le vendre. Cela donnera au nouveau propriétaire un nouveau départ.

Si c’est le cas, vous voudrez peut-être les supprimer avant de le vendre. Cela donnera au nouveau propriétaire un nouveau départ. Retirez toutes les cartes SIM ou cartes mémoire de votre appareil.

Désactivez toute authentification à deux facteurs ou autre fonctionnalité de sécurité liée à votre appareil.

Déconnectez-vous de tous vos comptes sur l’appareil, tels que iCloud, Google Drive et les comptes de médias sociaux.

Prenez des captures d’écran des paramètres de votre appareil et d’autres informations importantes, telles que le numéro de série et l’IMEI. Ces informations peuvent être utiles si vous devez résoudre d’éventuels problèmes liés à la vente.

Ces informations peuvent être utiles si vous devez résoudre d’éventuels problèmes liés à la vente. Quelles sont les conséquences fiscales de la vente de votre appareil ? Selon votre pays et votre région, vous pourriez être tenu de payer des impôts sur les gains en capital provenant de la vente de votre appareil. Il est important de vous renseigner sur les lois fiscales de votre région pour comprendre vos obligations.

Selon votre pays et votre région, vous pourriez être tenu de payer des impôts sur les gains en capital provenant de la vente de votre appareil. Il est important de vous renseigner sur les lois fiscales de votre région pour comprendre vos obligations. Existet-il des restrictions légales sur la vente de votre appareil ? Par exemple, certains pays ont des lois qui interdisent la vente d’appareils contrefaits ou volés. Il est important de connaître les éventuelles restrictions légales avant de vendre votre appareil.

Par exemple, certains pays ont des lois qui interdisent la vente d’appareils contrefaits ou volés. Il est important de connaître les éventuelles restrictions légales avant de vendre votre appareil. Si vous vendez votre appareil à une entreprise, assurez-vous d’obtenir un contrat par écrit. Cela vous protégera en cas de problèmes liés à la vente.

Cela vous protégera en cas de problèmes liés à la vente. Si vous vendez votre appareil en ligne, assurez-vous d’utiliser une plateforme réputée. Il existe de nombreuses arnaques liées aux ventes en ligne, il est donc important d’être prudent.

Il existe de nombreuses arnaques liées aux ventes en ligne, il est donc important d’être prudent.

Une fois que vous avez pris en compte tous ces facteurs, vous pouvez commencer à préparer votre appareil pour la vente. Voici quelques conseils :

Nettoyez soigneusement votre appareil. Cela inclut l’écran, le boîtier et tous les ports.

Cela inclut l’écran, le boîtier et tous les ports. Mettez à jour le logiciel de votre appareil à la dernière version. Cela contribuera à garantir que l’appareil est sécurisé et fonctionne au mieux de ses capacités.

Cela contribuera à garantir que l’appareil est sécurisé et fonctionne au mieux de ses capacités. Organisez les fichiers et dossiers de votre appareil. Cela facilitera la recherche pour le nouveau propriétaire.

Cela facilitera la recherche pour le nouveau propriétaire. Sauvegardez vos données sur un service de stockage dans le cloud ou un disque dur externe. Cela protégera vos données en cas de problème lors du processus de vente.

Une fois votre appareil prêt à être vendu, vous pouvez commencer à le faire connaître en ligne ou à vos amis et votre famille. Assurez-vous de fixer un prix compétitif pour votre appareil et d’être honnête sur son état. Avec un peu d’effort, vous devriez pouvoir vendre rapidement et à bon prix votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.

Notre avis, revendre votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable peut être une entreprise rentable si vous prenez le temps de vous préparer, d’évaluer et de choisir la bonne plateforme de vente. En suivant ces étapes et en tenant compte de tous les facteurs impliqués, vous pouvez garantir une expérience de revente fluide et sécurisée. Que vous procédiez à une mise à niveau vers les dernières technologies ou que vous souhaitiez simplement désencombrer, la vente de vos anciens appareils peut être une situation gagnant-gagnant, vous permettant de mettre de l’argent supplémentaire dans votre poche tout en fournissant à quelqu’un d’autre un appareil fiable.