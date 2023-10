Présentation du routeur ultramoderne 5.5G de Huawei : Plus rapide, plus petit et hors de portée

LampSite X de Huawei est un routeur unique qui fonctionne selon la norme de réseau 5,5G, appelée 5G Avancée par l’entreprise. Ce routeur est conçu pour fournir une connectivité Internet haut débit dans de grands espaces intérieurs tels que les aéroports et les centres commerciaux. Bien que la 5G ait considérablement amélioré les réseaux publics, il existe encore des préoccupations liées au débit des données et à la congestion du réseau, en particulier dans les régions densément peuplées.

LampSite X est conçu pour fournir une connectivité haut débit avec une consommation d’énergie minimale. Il offre des vitesses allant jusqu’à 10 Gbps aux utilisateurs connectés au réseau, ce qui en réalité une mise à niveau précieuse pour les zones à forte affluence.

Huawei LampSite X, comment ça marche?

« LampSite X présente des fonctionnalités 5,5G inégalées dans les espaces intérieurs, marquant un progrès significatif dans la digitalisation intérieure », a déclaré Yang Chaobin, membre du conseil d’administration et président des produits ICT et des solutions chez Huawei. Dans sa déclaration, il a déclaré :

« Dotée d’une conception très efficace, d’un déploiement simplifié et d’une consommation d’énergie minimale, la solution offre une expérience de 10 Gbps et propose des capacités diversifiées, répondant aux demandes des consommateurs en matière d’expérience intérieure haut de gamme et permettant de réaliser une productivité numérique plus puissante dans diverses industries. »

Selon Huawei, leur hardware 5,5G est le plus compact de l’industrie. Il a un volume d’à peine 1 litre et un poids de 1 kilogramme. Une seule unité LampSite X prend en charge toutes les technologies d’accès radio et offre des longueurs d’onde large bande. Cela permet à la fois une efficacité énergétique et des performances élevées. Ce qui le distingue, c’est sa capacité à combiner les fréquences mmWave 5G et sub-6 GHz. Cela lui permet d’atteindre un débit impressionnant de 10 Gbps, ce qui le rend particulièrement précieux pour les opérations intérieures.

Disponibilité de Huawei LampSite X

Huawei fait la promotion du routeur LampSite X pour un large éventail d’applications, notamment les environnements axés sur le consommateur et industriels, tels que les quartiers d’affaires et les usines. Le routeur va améliorer la productivité et l’efficacité grâce à ses capacités haut débit et faible latence, qui sont particulièrement bénéfiques pour divers cas d’utilisation.

Huawei prévoit de sortir LampSite X au second semestre 2024. Il est incertain si cette technologie sera adoptée aux États-Unis ou en Europe. Cela est principalement dû à l’embargo commercial contre le géant chinois des réseaux, Huawei.

Cinq façons dont Huawei LampSite X améliorera l’utilisation d’Internet

1. Connectivité haut débit : LampSite X de Huawei offre des vitesses Internet ultra-rapides allant jusqu’à 10 Gbps. Cette connectivité haut débit améliorera considérablement l’utilisation d’Internet à domicile et au bureau, permettant aux utilisateurs de télécharger et de diffuser du contenu, de mener des visioconférences et d’effectuer des tâches intensives en données plus efficacement.

2.Consommation d’énergie minimale : LampSite X est conçu en tenant compte de l’efficacité énergétique. Cela garantira une consommation d’énergie minimale. Cela réduira non seulement les coûts opérationnels, mais contribuera également à une utilisation d’Internet plus respectueuse de l’environnement et durable.

3. Réduction de la congestion du réseau : En fournissant une connectivité haut débit avec sa norme de réseau 5,5G, LampSite X contribue à réduire la congestion du réseau, notamment dans les zones densément peuplées. Cela signifie une utilisation d’Internet plus fluide et plus fiable, même pendant les heures de pointe d’utilisation.

4. Large plage d’application : Huawei promeut LampSite X pour un large éventail d’applications. Elle va des environnements axés sur le consommateur aux environnements industriels. Ce routeur peut être utilisé dans les foyers, les bureaux, les quartiers d’affaires, les usines, etc. Il s’agit d’une solution polyvalente pour améliorer l’utilisation d’Internet dans diverses industries.

5. Productivité et efficacité améliorées : Avec ses capacités haut débit et sa faible latence, LampSite X améliorera la productivité et l’efficacité. Les utilisateurs, qu’ils soient à domicile ou en entreprise, pourront effectuer leurs tâches plus rapidement, accéder aux applications basées sur le cloud de manière transparente et bénéficier d’un environnement numérique plus productif.

Il est cependant important de noter que la disponibilité de LampSite X peut être limitée dans des régions comme les États-Unis et l’Europe en raison des embargos commerciaux contre Huawei.