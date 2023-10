Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Xiaomi 12T, la mise à jour HyperOS est actuellement en phase de test

Le monde de la technologie mobile est en effervescence avec la nouvelle mise à jour stable HyperOS 1.0 de Xiaomi. Après une longue attente, Xiaomi a commencé à tester cette mise à jour et se prépare maintenant à surprendre énormément ses utilisateurs en introduisant l’interface HyperOS. Tout d’abord, la marque qui a testé HyperOS sur ses nouveaux produits phares n’oublie pas les autres propriétaires de smartphones. Cette fois-ci, le modèle Xiaomi 12T est en cours de test avec HyperOS basé sur Android 14. Cette mise à jour, que nous considérons comme une nouvelle sur les innovations et les améliorations, excite les propriétaires du Xiaomi 12T. Voici quelques détails importants que vous devez connaître sur la mise à jour HyperOS 1.0.

Mise à jour HyperOS pour le Xiaomi 12T

La mise à jour HyperOS 1.0 est une mise à jour logicielle majeure pour les smartphones phares de Xiaomi. La nouvelle interface utilisateur est basée sur le système d’exploitation Android 14 et vise à aller au-delà de l’interface MIUI existante de Xiaomi pour offrir aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités et optimisations.

La bonne nouvelle pour les propriétaires du Xiaomi 12T est que cette mise à jour a maintenant passé la phase de test. Les premières versions stables de HyperOS ont été repérées sous les noms OS1.0.0.2.ULQMIXM et OS1.0.0.5.ULQEUXM. Les mises à jour sont en cours de test en interne et le travail continue pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Xiaomi commencera à diffuser HyperOS 1.0 aux utilisateurs au cours du premier trimestre 2024.

Xiaomi vise à apporter des améliorations significatives avec la mise à jour HyperOS 1.0. Cette mise à jour offre plusieurs avantages, tels qu’une meilleure performance, une expérience utilisateur plus fluide et davantage d’options de personnalisation. Des améliorations des mesures de sécurité et de confidentialité sont également prévues avec la mise à jour.

HyperOS est basé sur Android 14, le dernier système d’exploitation Android de Google. Cette nouvelle version se distingue par l’inclusion de nombreuses nouvelles fonctionnalités et optimisations. Les utilisateurs peuvent profiter d’avantages tels qu’une meilleure gestion de l’énergie, un lancement d’application rapide, des mesures de sécurité renforcées, et plus encore.

La mise à jour HyperOS 1.0 de Xiaomi est une source d’excitation pour les propriétaires du Xiaomi 12T et les autres utilisateurs de Xiaomi. Cette mise à jour fait un grand pas en avant dans le monde de la technologie, visant à offrir une expérience utilisateur bien meilleure et un système d’exploitation plus sécurisé. HyperOS basé sur Android 14 aidera les utilisateurs à utiliser leur smartphone de manière plus efficace.