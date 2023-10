Les extraterrestres pourraient déjà savoir que nous existons, indiquent les scientifiques

Nous avons investi des millions dans la recherche de vie extraterrestre et les résultats sont très peu nombreux, seulement des suspicions et des indices à vérifier. Les scientifiques théorisent que nous pourrions faire tout à l’envers et que les extraterrestres savent déjà que nous existons.

Un univers plus grand que nos mains

Malgré nos meilleurs efforts pour analyser le ciel à la recherche de signes de vie extraterrestre, nous n’avons rien trouvé.

Les scientifiques ont avancé plusieurs théories pour expliquer ce fait. En 1950, le physicien italien Enrico Fermi a attiré l’attention sur la disparité entre le fait que nous n’ayons toujours pas trouvé de vie et la probabilité apparente qu’elle existe quelque part dans l’univers, qui est incroyablement vaste.

Mais voici une idée qui inverse le paradoxe : peut-être regardons-nous le problème de la mauvaise manière, certains astronomes suggérant que les extraterrestres nous ont peut-être déjà repérés alors que nous continuons à les ignorer. D’un côté, s’il y a des extraterrestres intelligents, il ne serait pas très difficile de nous détecter.

Depuis plus d’un siècle, l’humanité a fait connaître son existence en émettant des signaux radio dans l’espace. Comme le rapporte la BBC, cela est particulièrement vrai entre 1900 et la Seconde Guerre mondiale, lorsque les émetteurs radio devaient émettre des signaux puissants pour compenser les récepteurs relativement primitifs.

Ensuite, il y a les nombreuses sondes spatiales que nous avons envoyées à travers le système solaire – et au-delà, dans le cas des sondes Voyager 1 et 2 de la NASA – chacune équipée de ses propres émetteurs.

Plus tôt cette année, Howard Isaacson, un astronome de l’Université de Californie à Berkeley, a découvert que les voyages des sondes Voyager auraient techniquement averti plus de 1000 étoiles de notre existence d’ici 2300.

Le signal serait sans aucun doute artificiel.

A-t-il déclaré à la BBC, ajoutant que dans seulement huit ans, l’étoile la plus proche aurait eu suffisamment de temps pour recevoir nos signaux et renvoyer un message.

Signaux révélateurs

En plus des transmissions radio, les astronomes extraterrestres pourraient également nous avoir détectés grâce à des techniques similaires à celles utilisées par les astronomes pour détecter des exoplanètes en orbite autour d’étoiles proches. Ou ils pourraient avoir analysé l’atmosphère de la Terre, découvrant des signes d’océans liquides pouvant abriter la vie.

D’autres experts suggèrent que les extraterrestres pourraient nous détecter grâce à la richesse des lumières urbaines émettant du sodium, un signe révélateur d’une civilisation avancée, ou grâce à notre pollution, une préoccupation de nos propres scientifiques du SETI.

La science-fiction explore depuis longtemps la possibilité que la vie extraterrestre nous rende visite, avec souvent des résultats catastrophiques. Les scientifiques ont beaucoup débattu de savoir si nous devrions même faire un effort actif pour nous faire connaître à une possible vie extraterrestre, compte tenu des risques inhérents.

Il est peut-être trop tard maintenant, car les extraterrestres nous ont déjà détectés – mais ont choisi de ne pas révéler leur existence.