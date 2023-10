La fuite de la mise à jour HyperOS du Xiaomi 13, les détails de la mise à jour révélés.

À un moment où HyperOS a excité les utilisateurs, juste après l’annonce, de nombreux utilisateurs ont commencé à se demander quand HyperOS viendra sur leurs smartphones. Suite à l’annonce officielle, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a officiellement annoncé que HyperOS sera déployé mondialement au premier trimestre 2024. Naturellement, l’impatience a commencé à monter parmi les utilisateurs en attente, ce qui a conduit à un développement inattendu.

Un utilisateur chinois a réussi à divulguer la mise à jour HyperOS en utilisant un appareil Xiaomi 13, lui donnant ainsi la chance d’essayer le nouveau système d’exploitation à l’avance. Une analyse ultérieure a confirmé la réalité de la mise à jour divulguée et a ajouté une touche de mystère à l’incident.

Mise à jour HyperOS du Xiaomi 13

Le Xiaomi 13 est réputé pour son matériel photo exceptionnel, notamment un triple appareil photo Leica de 50 MP qui permet aux utilisateurs de prendre des photos impressionnantes. L’attente pour la mise à jour HyperOS du Xiaomi 13 ne cesse de croître, et la version divulguée offre aux utilisateurs un aperçu passionnant de ce que HyperOS a à offrir.

La version divulguée du module interne HyperOS est dévoilée en tant que OS1.0.0.4.UMCCNXM. Bien que sa stabilité soit encore incertaine, le fait qu’elle ait été prise sur un serveur officiel de Xiaomi ajoute de la crédibilité à son authenticité.

La mise à jour divulguée montre qu’HyperOS est essentiellement la nouvelle interface MIUI 15. Xiaomi semble avoir pris la décision inattendue de rebaptiser MIUI 15 en HyperOS. Ce changement de nom a attiré l’attention parmi les fans de Xiaomi et suscité la curiosité quant à son impact sur l’expérience utilisateur.

Il semble maintenant que Xiaomi teste HyperOS en interne sur de nombreux de ses smartphones, ce qui suggère que l’entreprise travaille dur pour garantir une expérience utilisateur fluide avec le nouveau système d’exploitation. La mise à jour HyperOS divulguée du Xiaomi 13 offre un aperçu passionnant du futur, soulignant la demande des utilisateurs et l’anticipation de cette importante mise à jour logicielle.

Un article de revue détaillé est disponible pour ceux qui souhaitent obtenir un regard plus approfondi sur HyperOS et ses fonctionnalités. Cet article offre une compréhension complète de ce que signifie cette réorientation de MIUI 15 et de la façon dont elle peut contribuer à façonner l’écosystème des smartphones Xiaomi. Alors que nous nous préparons à son lancement mondial officiel au premier trimestre 2024, il est clair qu’HyperOS a le potentiel d’offrir une mise à jour logicielle passionnante et transformative pour la communauté d’utilisateurs de Xiaomi.