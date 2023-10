Xiaomi met fin aux mises à jour officielles pour le Mi 10T, le Mi 10T Pro et le POCO X3

Xiaomi vient d’ajouter trois smartphones supplémentaires à sa liste de dispositifs qui ne recevront plus de mises à jour officielles. Cette nouvelle malheureuse concerne le Xiaomi Mi 10T, le Xiaomi Mi 10T Pro et le POCO X3.

Ces smartphones rejoignent désormais les rangs des dispositifs qui ne recevront plus aucune attention ni aucun soin de la part du géant de la technologie. En termes plus simples, ils ne bénéficieront plus de mises à jour officielles.

Sortis vers la fin de l’année 2020, ces téléphones ont bénéficié de trois ans sur le marché. Selon les politiques de support de l’entreprise, il est maintenant temps de cesser les mises à jour officielles pour ces modèles.

Dernière mise à jour de Xiaomi : trois smartphones ne sont plus pris en charge

Il est important de noter que le Xiaomi Mi 10T, le Xiaomi Mi 10T Pro et le POCO X3 font toujours partie de l’ancienne politique de mise à jour de Xiaomi. Elle stipule une période de mise à jour de trois ans, une période qui est maintenant terminée.

La décision de cesser les mises à jour peut être plus facile à accepter pour le POCO X3, un modèle avec des caractéristiques plus modestes. Cependant, pour les propriétaires du Xiaomi Mi 10T et du Mi 10T Pro, la nouvelle est un peu plus décourageante.

Étant donné que ces téléphones sont des modèles phares alimentés par le puissant processeur Snapdragon 865, il est raisonnable de penser qu’ils pourraient gérer davantage de mises à jour. Après tout, le processeur Qualcomm de ces appareils fonctionne toujours admirablement.

Il est important de noter que les produits les plus récents de Xiaomi bénéficient d’une période de support de mise à jour plus longue, allant jusqu’à cinq ans. Certains smartphones sortis en 2021 et au-delà recevront toujours des mises à jour pendant trois ans.

Ce changement témoigne de l’engagement de Xiaomi à prolonger la durée de vie de ses appareils. S’alignant sur les préférences changeantes des utilisateurs qui souhaitent conserver leurs smartphones pendant plusieurs années. Dans ce monde technologique rapide, cela nous rappelle les dynamiques en évolution de l’industrie des smartphones.

Malgré la fin des mises à jour officielles pour le Xiaomi Mi 10T, le Mi 10T Pro et le POCO X3, les utilisateurs n’ont pas besoin de désespérer entièrement. La dynamique communauté Xiaomi et la scène active du développement de ROM personnalisées offrent souvent des solutions alternatives pour ceux qui souhaitent prolonger la durée de vie et les fonctionnalités de leurs appareils bien-aimés. Bien que cela ne soit pas identique à des mises à jour officielles, ces communautés dévouées peuvent offrir aux utilisateurs des solutions créatives pour que leurs smartphones fonctionnent de manière fluide et restent à jour.

L’experte de l’industrie, Sarah Techson, a partagé son analyse : « La décision de Xiaomi de cesser les mises à jour pour ces modèles peut être considérée comme une progression naturelle dans l’industrie dynamique des smartphones. Cependant, il est important de noter que les communautés de développement de ROM personnalisées offrent une voie alternative pour ceux qui souhaitent garder leurs appareils à jour et sécurisés. Cette décision s’inscrit dans la tendance évolutive des fabricants de se concentrer sur la prolongation de la durée de vie de leurs produits, reflétant les préférences changeantes des consommateurs. »

Plongeons plus en profondeur dans les solutions de développement de ROM personnalisées. Un exemple notable est la ROM personnalisée « LineageOS », connue pour sa compatibilité avec de nombreux appareils et ses correctifs de sécurité opportuns. De nombreux utilisateurs de Xiaomi se sont tournés vers LineageOS comme une alternative fiable aux mises à jour officielles.

Notre avis, la fin des mises à jour officielles pour le Xiaomi Mi 10T, le Xiaomi Mi 10T Pro et le POCO X3 marque peut-être la fin d’un chapitre, mais ouvre les portes à un autre. La communauté dévouée de Xiaomi et la scène du développement de ROM personnalisées offrent des options viables aux utilisateurs qui souhaitent prolonger la durée de vie de leurs appareils chéris. Avec les préférences changeantes des consommateurs et l’accent mis sur la durabilité des appareils, la décision de Xiaomi reflète l’évolution du paysage de l’industrie des smartphones.