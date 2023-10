Samsung s’associe à Lacoste pour des accessoires personnalisés pour le Galaxy Z Fold5 et Flip5 en France

Samsung a annoncé un partenariat avec Lacoste pour lancer de nouveaux accessoires à thème pour Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5. Pour ceux qui ne connaissent pas la gamme, le Samsung Galaxy Z Flip5 et le Z Fold5 sont les dernières itérations de la série de smartphones pliables de Samsung. Pour maintenir l’élan, Samsung s’associe à un fabricant de tissus traditionnel. Le partenariat permettra une « immersion dans la culture urbaine, en investissant dans le monde de la mode et du sport ». La collaboration produira des étuis uniques pour les deux smartphones avec le légendaire logo du crocodile. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les consommateurs ? Bientôt, les consommateurs auront plus d’options pour rendre leurs smartphones haut de gamme uniques parmi la foule.

Samsung et Lacoste s’associent pour proposer des thèmes personnalisés, des accessoires et des cadeaux supplémentaires pour Galaxy Z Fold5 et Flip5 en France

Pour célébrer le partenariat, Samsung et Lacoste ont l’influenceuse en ligne Sally pour diriger la campagne marketing. On peut voir plusieurs affiches avec son visage dans des endroits clés de la France. Actuellement, le partenariat est axé sur la France. Des affiches sont présentes dans les Samsung Experience Stores et dans le store phare de Lacoste sur les Champs-Élysées.

À propos de Lacoste

Le nom de la marque vient de son créateur : René Lacoste. Il est un célèbre joueur de tennis français qui, inspiré par ce hobby, a conçu des vêtements qui ont eu un impact profond sur le marché des vêtements de sport. Cette révolution était la conséquence naturelle de l’élégance des baskets et est devenue un différenciateur des vêtements de cette marque.

Offres spéciales proposées dans la collaboration

La première semaine du partenariat sera marquée par une offre promotionnelle sur le site de Samsung France. Pour chaque achat d’un smartphone Galaxy Z Fold5 ou Z Flip5, le client reçoit gratuitement un étui Lacoste. Il y aura également un bonus d’échange de 150 € ainsi qu’une paire de Galaxy Buds2 Pro gratuite (vendue séparément pour 299 €). Les clients qui décident d’acheter la déclinaison de 256 Go du Flip5 dans l’une des couleurs exclusives en ligne de Samsung bénéficieront d’une remise supplémentaire de 100 €. L’offre est encore plus avantageuse pour le Fold5, qui offre aux consommateurs 200 € supplémentaires s’ils optent pour l’option de 256 Go Cobalt.

Ceux qui aiment les accessoires élégants et ont un goût pour la marque Lacoste, apprécieront certainement cette nouvelle collaboration. Ces smartphones sont déjà très attrayants par eux-mêmes. Cependant, ajouter un peu plus avec des accessoires uniques ne fera pas de mal à ceux qui valorisent le style.

Récapitulation des caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5

Si vous avez manqué le lancement, nous pouvons récapituler certaines des spécificités de ces smartphones, cibles de cette nouvelle campagne.

Le Galaxy Z Fold5 est doté d’un écran Dynamic AMOLED de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, du verre Corning Gorilla Glass Victus 2 et d’un écran externe de 6,2 pouces avec une résolution de 2 316 x 904 pixels. Sous le capot, il dispose du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 1 To de stockage et 12 Go de RAM. Il est équipé d’un triple appareil photo avec un appareil photo principal de 50 MP, un téléobjectif de 10 MP et un appareil photo ultra grand-angle de 12 MP. La tablette pliable est alimentée par une batterie de 4 400 mAh avec une charge rapide de 25 W.

En ce qui concerne le Galaxy Z Flip5, il est équipé d’un écran AMOLED pliable de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et d’un écran externe Super AMOLED de 3,4 pouces avec une résolution de 720 x 748 pixels. Sous le capot, il dispose du même Snapdragon 8 Gen 2 que son frère et offre jusqu’à 512 Go de stockage et jusqu’à 8 Go de RAM. Le téléphone est équipé d’un double appareil photo avec un capteur principal de 12 MP avec PDAF OIS et un appareil photo ultra grand-angle de 12 MP. Le téléphone est alimenté par une batterie de 3 700 mAh avec une charge de 25 W.

Le Galaxy Z Flip5 dispose d’un appareil photo selfie de 10 MP avec une ouverture f/2.2. Il est également doté de haut-parleurs stéréo, du Wi-Fi 6e, du Bluetooth 5.3, du GPS, de la NFC et de l’USB Type-C 3.2. Le téléphone est équipé d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, d’un accéléromètre et de tous les capteurs habituels.

Notre avis

La nouvelle collaboration ajoute certainement de l’attrait aux fans de la marque de mode Lacoste. Cependant, les utilisateurs de smartphones conventionnels peuvent également apprécier ces étuis en raison de leur visuel unique.