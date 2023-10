Windows 11 Insider Build 23575 publié sur le canal Dev

Microsoft termine la semaine avec une nouvelle version d’aperçu de Windows 11 pour le canal Développeur. La nouvelle mise à jour hebdomadaire de l’aperçu de Windows 11 est livrée avec le numéro de build 23575. La mise à jour progressive est déployée progressivement pour les utilisateurs Insiders inscrits au programme du canal Développeur.

Dans la nouvelle mise à jour de Windows 11 pour les développeurs, Microsoft ajoute un regroupement des applications récemment ajoutées sous la section Recommandé du menu Démarrer. Cela rendra le menu Démarrer plus propre et vous trouverez plus d’applications ajoutées sans que les applications précédentes disparaissent.

C’est le seul changement dans la version Développeur de Windows 11 de cette semaine. Cependant, il y a plusieurs correctifs que vous devez connaître.

Windows 11 Build 23575 – Correctifs

[Général]

Résolution d’un problème qui empêchait certains jeux de se lancer avec une erreur 0x1 lors des deux dernières versions du canal Développeur.

[Copilote dans Windows]

Résolution d’un problème qui faisait disparaître Copilote dans Windows de la barre des tâches pour certains Windows Insiders du canal Développeur utilisant la version Home des versions de prévisualisation de Windows 11 Insider.

[Explorateur de fichiers]

Résolution d’un problème où le survol de la première image dans la Galerie faisait apparaître une infobulle qui ne disparaissait jamais.

Résolution d’un problème où la fermeture de l’Explorateur de fichiers pouvait parfois provoquer un plantage de l’explorer.exe.

Travail effectué pour améliorer les performances de l’ouverture du menu contextuel.

Résolution d’un problème où la deuxième fois que vous ouvriez des menus déroulants dans l’explorateur de fichiers, vous ne pouviez pas les faire défiler avec le toucher.

[Paramètres]

Résolution d’un problème où Paramètres Accueil pouvait afficher une invite pour vous connecter à votre compte Microsoft et échouer à la connexion si vous essayiez de l’utiliser, même si Paramètres lui-même vous montrait déjà connecté.

[Gestionnaire des tâches]

Résolution d’un problème où les menus déroulants dans les paramètres remontaient à l’écran lorsque vous faisiez défiler.

La version Insider Build 23575 de Windows 11 est en cours de déploiement pour les utilisateurs qui ont choisi le canal Développeur dans le programme Insider. Vous pouvez vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour et sécurité Windows > Rechercher des mises à jour. Vous pouvez télécharger et installer la mise à jour.

