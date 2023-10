Nintendo annonce des remboursements pour le « solde inutilisé » dans le store eShop des consoles 3DS/Wii U

Nintendo a annoncé qu’elle remboursera le solde inutilisé des boutiques eShop des consoles 3DS et Wii U. Cette annonce fait suite à l’arrêt des ventes de logiciels et de DLC pour les familles Nintendo 3DS et Wii U via Nintendo eShop le 27 mars 2023.

Remboursement pour Solde Inutilisé

Nintendo propose des remboursements pour le solde inutilisé sur l’eShop de la Nintendo 3DS ou de la Wii U. Si vous avez un solde inutilisé dans votre compte eShop, vous pouvez demander un remboursement. Cependant, il y a un hic. Vous avez également la possibilité de demander un remboursement. Cela s’applique si vous ne souhaitez pas transférer votre crédit des eShops de la 3DS et de la Wii U vers la Switch. Si vous souhaitez transférer votre crédit vers la Switch, vous pouvez lier votre Identifiant Nintendo Network à votre compte Nintendo et fusionner vos porte-monnaie pour continuer à utiliser votre solde pour acheter des jeux téléchargeables, des DLC, des passes de contenu et d’autres articles similaires pour la Nintendo Switch.

Comment Demander le Remboursement

Si vous ne souhaitez pas transférer votre crédit vers la Switch et que vous souhaitez demander un remboursement pour votre solde inutilisé, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :

1. Rendez-vous sur le site web de support de Nintendo et remplissez le formulaire de demande de remboursement.

2. Fournissez votre Identifiant Nintendo Network et l’adresse e-mail associée à votre compte Nintendo.

3. Indiquez le montant du solde inutilisé que vous souhaitez rembourser.

4. Attendez que le remboursement soit traité.

Il est important de noter que la possibilité de lier les porte-monnaie sera disponible jusqu’en mars 2024. Par conséquent, si vous souhaitez transférer votre crédit vers la Switch, vous devez accomplir les étapes décrites ci-dessus d’ici mars 2024.

Notre avis

L’annonce de Nintendo concernant les remboursements pour les soldes inutilisés des boutiques eShop des consoles 3DS et Wii U est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas transférer leur crédit vers la Switch. Si vous avez un solde inutilisé dans votre compte eShop et que vous souhaitez demander un remboursement, vous pouvez suivre les étapes fournies par Nintendo. Cependant, si vous souhaitez transférer votre crédit vers la Switch, vous pouvez lier votre Identifiant Nintendo Network à votre compte Nintendo et fusionner vos porte-monnaie pour continuer à utiliser votre solde pour acheter des jeux téléchargeables, des DLC, des passes de contenu et d’autres articles similaires pour la Nintendo Switch.