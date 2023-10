Honor prend les devants sur le marché chinois au troisième trimestre 2023

Le marché des smartphones en Chine connaît un paysage en évolution, comme le révèlent les rapports récents pour le T3. Honor, autrefois un acteur important sur le marché, a repris la première place, marquant ainsi une résurgence pour la marque. Vivo et Oppo suivent de près, intensifiant la concurrence.

Les rapports, provenant d’experts en part de marché tels que Counterpoint, Canalys et IDC, dépeignent un scénario quelque peu sombre pour le marché chinois des smartphones. Pour le deuxième trimestre consécutif, il a connu une légère baisse, avec une diminution de 3 %. Cette tendance soulève des questions sur la stabilité du marché et les facteurs qui influencent ces changements.

Honor reprend la première place du marché des smartphones en Chine, suivi de Vivo et Oppo

La course à la domination en termes d’unités expédiées est plus féroce que jamais en Chine continentale, avec les trois principaux prétendants échangeant fréquemment leur position. Honor est maintenant monté au sommet, avec une part de marché de 18,3 %, selon Counterpoint. De plus, ils ont enregistré une croissance des ventes de 3 % par rapport à l’année précédente. Cette ascension est attribuée aux lancements réussis des modèles Honor 90 et Honor X50. De plus, les modèles pliables d’Honor, notamment l’Honor Magic V2, se sont particulièrement bien comportés, se classant en tête de tous les modèles pliables au T3 2023 en Chine.

Huawei, autrefois une force dominante, enregistre une croissance remarquable de 37 % par rapport à l’année précédente. Ce regain peut être attribué à l’intérêt croissant pour le Huawei Mate 60 Pro et à la réémergence du chipset Kirin développé en interne. La résurgence de Huawei les rapproche de Xiaomi, Xiaomi détenant une part de marché de 14 % et Huawei en sécurisant 12,9 %. Ce changement ajoute de la complexité au paysage concurrentiel, Huawei cherchant à regagner du terrain perdu.

En revanche, Apple connaît une période difficile, avec une baisse à deux chiffres des ventes. Cette baisse s’est produite malgré le lancement de la très attendue série iPhone 15 au T3. Les analystes attribuent cette baisse à plusieurs facteurs, dont la satisfaction de la demande pour les anciens modèles au cours des trimestres précédents, grâce à des réductions de prix inattendues de la part de différents canaux. De plus, les contraintes initiales d’approvisionnement pour la série iPhone 15 ont impacté les ventes pendant sa période de lancement.

Les perspectives globales pour le marché des smartphones en Chine suggèrent qu’il pourrait être en passe d’atteindre une phase de stabilisation. Les analystes sont optimistes quant aux possibilités de reprise à l’avenir. La dynamique en constante évolution de ce marché en réalité un espace intrigant à surveiller, alors que les marques se battent pour la suprématie et que l’innovation continue de façonner les préférences des consommateurs. L’avenir reste incertain, mais il est évident que le marché des smartphones en Chine est loin d’être statique.