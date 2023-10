Comment activer et utiliser AirDrop sur Internet sur iPhone [iOS 17.1]

iOS 17.1 est enfin là et il apporte une foule de nouvelles fonctionnalités. La première grande mise à niveau incrémentielle pour iOS 17 apporte de nombreux changements utiles à l’iPhone et l’une des principales fonctionnalités de cette mise à jour est AirDrop via Internet.

Cela signifie que le partage de fichiers fonctionnera désormais de manière transparente, même lorsque vous êtes hors de portée – il peut être partagé via Internet. Continuez à lire pour apprendre comment fonctionne AirDrop via Internet et comment activer cette fonctionnalité sur votre iPhone.

AirDrop est la solution d’Apple pour le partage de fichiers transparent entre les appareils Apple, notamment l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch. Cette année, avec iOS 17, Apple a apporté des améliorations significatives à AirDrop, notamment la nouvelle fonctionnalité appelée NameDrop pour le partage instantané de contacts. Et maintenant, le géant de la technologie a publié une autre mise à jour de son service de partage de fichiers, baptisée partage de fichiers via les données mobiles ou via Internet.

Alors, qu’est-ce que AirDrop via Internet et comment cela fonctionne-t-il ? Découvrons-le.

Avant la sortie de la nouvelle fonctionnalité, tous les fichiers étaient partagés de manière sécurisée via WiFi et Bluetooth, mais cette solution ne fonctionnait que dans une certaine plage. Si vous sortiez de la portée, le transfert s’arrêtait. Désormais, avec l’introduction de cette nouvelle fonctionnalité, les transferts de fichiers peuvent être effectués via Internet. Évidemment, les données seront consommées pour partager les fichiers, vous pouvez utiliser à la fois les données mobiles ou le WiFi pour faire les choses.

Si vous partagez une photo et que pour une raison quelconque vous sortez de portée, la photo sera automatiquement partagée via Internet, assurez-vous que AirDrop via Internet est activé dans les paramètres. Alors, voyons comment activer cette nouvelle fonctionnalité.

Comment activer AirDrop via Internet sur votre iPhone

Si vous souhaitez accéder à la nouvelle fonctionnalité, votre iPhone doit fonctionner sous iOS 17.1. La mise à jour est déjà disponible pour le public, vous pouvez vérifier les paramètres de mise à jour du logiciel si votre iPhone est toujours sur une version logicielle plus ancienne.

Si vous êtes déjà sur le nouveau logiciel et que vous voulez savoir comment activer la nouvelle fonctionnalité, vous pouvez suivre ces étapes.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone fonctionnant sous iOS 17.1. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Général. Touchez maintenant AirDrop. Avant tout, vérifiez si AirDrop est activé ou non, vous pouvez l’activer en sélectionnant Contacts uniquement ou Tout le monde pendant 10 minutes. Ensuite, activez l’option Utiliser les données mobiles pour transférer des fichiers via Internet. C’est tout.

Si pour une raison quelconque vous souhaitez désactiver la nouvelle fonctionnalité, vous pouvez désactiver l’option Utiliser les données mobiles dans les paramètres AirDrop.

Désormais, chaque fois que vous sortez de portée, vous verrez l’option Utilisation des données mobiles sur la fenêtre contextuelle de partage de fichiers d’AirDrop sur votre iPhone 15’s Dynamic Island ou la même sur les anciens iPhones. Évidemment, le partage de fichiers via les données mobiles prendra du temps pour être terminé en fonction de la vitesse des données que vous obtenez en temps réel. Vous et le destinataire pourrez suivre la progression à l’écran.