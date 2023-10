Confrontation Geekbench : Snapdragon 8 Gen 3 VS A17 Pro

Les tests de référence tels que Geekbench, AnTuTu et 3DMark ont une importance cruciale dans le monde des smartphones. Ils fournissent aux fabricants et aux amateurs de téléphones une mesure objective des performances d’un appareil. Ces tests aident à évaluer des aspects intangibles difficiles à mesurer. Cependant, il est important de noter que certains fabricants n’ont pas respecté les règles par le passé. En 2013, Samsung a été critiqué pour avoir manipulé les résultats des tests de référence avec le Galaxy Note 3, et l’année suivante, HTC a également fait face à des accusations similaires. Bien que certains puissent débattre de l’importance des scores de référence, ils jouent indéniablement un rôle dans l’évaluation et la comparaison des performances des smartphones.

Lorsqu’il s’agit de tests de référence, deux processeurs significatifs System-on-Chip (SoC) prendront certainement la scène dans les mois à venir. Le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 de 4 nm et le processeur Apple A17 Pro de 3 nm. Ces deux poids lourds se sont récemment affrontés sur Geekbench. Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sera la principale force motrice derrière la plupart des smartphones Android phares l’année prochaine. Cela inclut le Galaxy S24 Ultra, dont la présentation officielle de Qualcomm est imminente. D’autre part, le processeur Apple A17 Pro est actuellement le seul processeur de smartphone de 3 nm en cours d’utilisation. Il alimente les performances de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max.

Scores de test de référence du Snapdragon 8 Gen 3 et du processeur A17 Pro

Dans ce duel de référence, le Snapdragon 8 Gen 3 a surpassé l’Apple A17 Pro lors du test multi-cœurs. Il a obtenu un score de 7494 contre 7288 pour l’A17 Pro. Cependant, l’A17 Pro s’est démarqué dans le test mono-cœur, obtenant un score de 2846 par rapport à 2207 pour le Snapdragon 8 Gen 3. Il est important de souligner que le Snapdragon 8 Gen 3 a été testé sur le Xiaomi 14 récemment lancé avec 16 Go de RAM. D’autre part, c’est l’iPhone 15 Pro Max qui a produit le score pour l’A17 Pro. Ces résultats donnent un aperçu des capacités de performance de ces deux puissants processeurs.

Configurations CPU du Snapdragon 8 Gen 3 et du processeur A17 Pro

La performance robuste du Snapdragon 8 Gen 3 peut être attribuée à sa configuration bien équilibrée. Il comprend un cœur de CPU performant fonctionnant à 3,30 GHz, trois cœurs de CPU de performance supplémentaires fonctionnant à 3,15 GHz, deux autres cœurs de CPU de performance fonctionnant à 2,96 GHz et deux cœurs de CPU efficaces fonctionnant à 2,27 GHz. En revanche, l’A17 Pro comprend un total de six cœurs de CPU, constitués de deux cœurs haute performance et de quatre cœurs d’efficacité. Les cœurs de performance fonctionnent à une vitesse impressionnante de 3,78 GHz, tandis que les cœurs d’efficacité fonctionnent à 2,11 GHz. Ces configurations distinctes contribuent aux disparités de performance observées dans les tests de référence.

Notre avis du test de référence

En théorie, il peut être surprenant que le Snapdragon 8 Gen 3 se soit mieux comporté que l’A17 Pro, étant donné que l’A17 Pro a été fabriqué par TSMC en utilisant son noeud de processus N3B 3nm avancé. En revanche, le Snapdragon 8 Gen 3 a été construit en utilisant le noeud de processus TSMC de 4nm. En général, avec les transistors plus petits utilisés dans le processus de 3nm, l’A17 Pro, avec ses impressionnants 19 milliards de transistors, devrait techniquement avoir un nombre de transistors plus élevé par rapport au Snapdragon 8 Gen 3. Cela rendrait généralement l’A17 Pro plus puissant et potentiellement plus économe en énergie que son rival.

En effet, lorsqu’il s’agit de scores Geekbench, plusieurs variables entrent en jeu, dont les performances thermiques d’un appareil. Il est tout à fait plausible que différents smartphones Android équipés du processeur Snapdragon 8 Gen 3 puissent atteindre des scores variables, influencés par des facteurs tels que la gestion efficace de la dissipation thermique. La capacité d’un appareil à maintenir des performances optimales dans des conditions variables, y compris la gestion de la chaleur, peut avoir un impact significatif sur les résultats des tests de référence. Ainsi, bien que les scores de référence fournissent des informations précieuses, ils ne sont qu’une partie du puzzle pour évaluer les performances et les capacités d’un appareil. Dans une utilisation réelle, les performances pourraient être légèrement différentes de ce que nous avons vu dans le test.