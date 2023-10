Meilleure souris de jeu filaire : Prendre l’avantage en jeu

Les souris de jeu ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Elles ont atteint un point où les modèles sans fil et filaires ont la même latence. Parfois, les souris sans fil offrent une latence supérieure aux modèles filaires. Mais il y a encore certains joueurs qui préfèrent utiliser une souris de jeu filaire plutôt que leurs homologues sans fil.

Après tout, avec les modèles filaires, vous n’avez pas besoin de vous soucier de recharger la souris. De plus, en général, les souris filaires coûtent moins cher que les versions sans fil. Mais si vous ne choisissez pas la meilleure souris filaire, vous ne pouvez pas vous attendre à une excellente expérience de jeu.

Les bonnes souris de jeu filaires sont dotées de capteurs précis, de boutons précis et, surtout, d’une forme ergonomique. Vous voulez savoir quels modèles sur le marché répondent à ces critères importants ? Vous voudrez continuer à lire !

Razer DeathAdder V3 – Meilleure souris de jeu filaire globale

Avec le DeahtAdder V3, Razer a résolu certains des problèmes que le V2 avait sans changer la forme de la souris de jeu filaire. Mais même si la forme est identique, le V3 est légèrement plus grand et présente une coque plus incurvée. Cela améliore l’ergonomie de la souris.

En plus de cela, le Razer DeathAdder V3 est plus léger que le V2. Il pèse 59 grammes, alors que le V2 pèse 83 grammes. Cette réduction de poids améliore encore le confort et vous permet de faire des mouvements rapides. Et avec une résolution incroyablement élevée de 30K DPI, le capteur de cette souris de jeu filaire offre une précision accrue.

Razer a attaché un câble SpeedFlex à la souris de jeu filaire pour vous permettre de performer encore mieux. Il offre une flexibilité maximale, éliminant ainsi les risques d’enchevêtrements redoutés. Mais contrairement à certains autres modèles sur le marché, il n’y a pas d’éclairage RGB. Cependant, il est fourni avec six boutons programmables.

Points forts principaux du Razer DeathAdder V3

Livré avec des switchs optiques précis

Doté d’une forme hautement ergonomique

Présente une latence de clic extrêmement faible

Met en valeur un capteur de souris précis

Zowie BenQ EC2-C – Meilleure souris de jeu filaire pour les eSports

Zowie BenQ a sorti plusieurs versions de la souris de jeu filaire EC2. Chacune présente une légère modification en termes de forme, de taille et de poids. Mais parmi toutes les versions, l’EC2-C doit être la meilleure. Comparé à l’original, l’EC2-C est plus léger, pesant 73 grammes sans le cordon.

En termes de design, l’EC2-C garde les choses simples. Il est fourni avec le design classique à 2 boutons latéraux. L’absence de boutons supplémentaires a permis à Zowie de positionner chacun des boutons à la position idéale. Et même s’il n’est pas la souris de jeu filaire la plus légère sur le marché, l’EC2-C met l’accent sur le confort.

Sa forme permet aux joueurs professionnels de maintenir une prise ferme même pendant des rounds intenses. De plus, contrairement à certaines autres souris de jeu filaires sur le marché, il n’y a pas de logiciel propre. Mais vous pouvez personnaliser la souris selon vos besoins avec des applications tierces. Et elle est livrée avec des boutons précis et un capteur extrêmement précis.

Points forts principaux du Zowie BenQ EC2-C

Relativement légère

Dotée d’une forme hautement ergonomique

Présente une construction solide

Offre un capteur précis et des boutons à faible latence

Logitech G203 Lightsync – Meilleure souris de jeu filaire abordable

La souris filaire Logitech G203 Lightsync vous semblera familière si vous avez déjà vu ou utilisé le modèle G203 Prodigy auparavant. Cette souris de jeu filaire est presque identique en termes de fonctionnalités à la version Prodigy. Mais ce qui rend vraiment cette souris particulière, c’est qu’elle se situe dans une catégorie disputée de souris de jeu abordables.

Le Logitech G203 Lightsync a suffisamment pour tenir tête à la concurrence. Il est doté d’un design simple et s’appuie sur une légère touche d’esthétique que l’on ne trouve pas vraiment dans d’autres options abordables.

Cette souris de jeu filaire dispose également d’une connectivité filaire améliorée, offre une grande précision et offre un grand confort de jeu. Et le fait qu’elle présente un design similaire à celui du G203 Prodigy la rend ambidextre. Vous bénéficiez également de nombreuses options de personnalisation avec le logiciel Logitech G Hub.

Points forts principaux du Logitech G203 Lightsync

Éclairage RVB à trois zones

Dotée d’une excellente forme pour la plupart des joueurs

Offre des fonctionnalités de personnalisation avancées

Est équipée d’un capteur extrêmement précis

Corsair Katar Pro XT – Une autre excellente souris de jeu filaire économique

Vous voulez une souris bien équipée qui présente un prix abordable et ne fait aucun compromis sur le confort ? Vous devez jeter un coup d’œil à la Corsair Katar Pro XT. Pesant 75 grammes, cette souris de jeu filaire vous permet de jouer facilement pendant des heures sans ressentir d’inconfort.

Le design de cette souris de jeu filaire est également excellent. Elle est un peu profilée et présente une forme ambidextre. Et même si le prix de la Katar Pro XT est bas, sa qualité de construction ne donne pas l’impression d’être bon marché. Elle est également dotée de patins en PTFE, qui offrent une glisse fluide et des mouvements rapides de la main.

À ce sujet, le capteur de cette souris de jeu est à la hauteur. Il est raisonnablement précis, vous permettant d’obtenir un avantage concurrentiel dans différents jeux. De plus, il est doté d’un câble USB de type A de type paracord, capable de résister à une utilisation quotidienne sans difficulté. Dans l’ensemble, vous ne pouvez pas vous tromper avec la Corsair Katar Pro XT.

Caractéristiques principales du Corsair Katar Pro XT