Comment réparer les erreurs d’écran bleu de Windows

Si vous êtes un utilisateur de Windows depuis longtemps, vous avez peut-être déjà rencontré le problème de l’écran bleu de la mort. Non seulement ces erreurs sont ennuyeuses, mais elles peuvent également entraîner une perte de données. Parfois, elles peuvent même endommager de manière permanente le logiciel et le hardware. Et si vous les rencontrez souvent, vous vous demandez peut-être comment résoudre les erreurs de l’écran bleu de la mort.

Certaines des erreurs de l’écran bleu de la mort sont plus courantes que d’autres. Et ces erreurs courantes ne nécessitent que des étapes simples de dépannage. Dans ce guide, vous pouvez apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur ces erreurs courantes de Windows.

Qu’est-ce qu’un écran bleu de la mort?

Abrégé couramment en BSoD, une erreur d’écran bleu de la mort est un écran d’erreur test qui n’apparaît que sur les systèmes d’exploitation ReactOS ou Microsoft Windows. Ils apparaissent lorsqu’il y a un événement de crash système fatal. Bien que ces écrans puissent sembler aléatoires, ils vous donnent des informations importantes.

Vous pouvez trouver des informations essentielles concernant ce qui cause l’apparition de l’erreur. De plus, bien que ces plantages puissent sembler ennuyeux, ils sont là pour protéger votre système. Le fait est que les erreurs de l’écran bleu de la mort n’apparaissent que lorsque le système d’exploitation atteint un état où il ne peut plus fonctionner en toute sécurité.

En d’autres termes, l’écran bleu de la mort arrête complètement le système d’exploitation pour s’assurer qu’il n’y a pas de perte de données supplémentaire.

Comment résoudre les erreurs les plus courantes de l’écran bleu de la mort?

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles des erreurs système fatales peuvent se produire. Pour cette raison, le système d’exploitation utilise un système d’identification. Ce système aide les utilisateurs à trouver le problème qui cause l’écran bleu de la mort et à le résoudre en conséquence. Passons en revue les codes d’erreur les plus courants pour vous donner une meilleure idée :

1. Erreur d’écran bleu de la mort de System_Service_Exception

La System_Service_Exception est l’une des erreurs de l’écran bleu de la mort les plus courantes que les utilisateurs de Windows ont rencontrées. Cette erreur a tendance à apparaître en raison de drivers défectueux, corrompus ou obsolètes. Elle peut également apparaître en cas de fichiers système corrompus et d’erreurs GUI.

Une solution facile pour l’erreur d’écran bleu de la mort de System_Service_Exception est de désinstaller le logiciel récemment installé. Vous devez également mettre à jour tous les drivers installés sur votre système. Si cela ne suffit pas, vous devrez peut-être réinitialiser votre Windows pour vous débarrasser du problème.

2. Erreur d’écran bleu de la mort de System Thread Exception Not Handled

Une autre erreur d’écran bleu de la mort courante est l’erreur System Thread Exception Not Handled. Fondamentalement, elle apparaît principalement en raison de drivers obsolètes, défectueux ou incompatibles. Et dans la plupart des cas, ce n’est pas seulement un driver qui provoque l’apparition de l’erreur, mais plusieurs drivers.

Pour cette erreur d’écran bleu de la mort, la meilleure solution est d’utiliser un bon outil de recherche d’erreurs Windows. Ces outils peuvent identifier le ou les drivers qui causent l’apparition de l’erreur. Et lorsque vous identifiez les drivers, il vous suffit de les mettre à jour.

3. Erreur d’écran bleu de la mort de l’Unmountable Boot Volume

L’erreur d’écran bleu de la mort de l’Unmountable Boot Volume est assez explicite. Ce code d’erreur apparaît lorsque votre Windows ne parvient pas à se charger correctement à partir du driver de démarrage sélectionné. Étant donné la nature de l’erreur, vous la rencontrerez généralement lorsque vous essayez de démarrer votre système.

Comme vous pouvez le deviner, la façon la plus simple de résoudre cette erreur est de réparer le volume de démarrage. Vous pouvez également essayer de réparer les fichiers d’installation de Windows. Et si cela ne fonctionne pas, diagnostiquez la santé globale du système et recherchez des problèmes pour résoudre l’erreur.

4. Code d’erreur 0xc00000e

Cette erreur d’écran bleu de la mort se produit généralement sur les systèmes Windows 10. Et essentiellement, elle est principalement due à des fichiers système corrompus ou à des problèmes matériels. Ils empêchent le système d’exploitation de votre système de démarrer correctement.

Une autre chose à savoir sur ce problème est que l’erreur peut apparaître que vos fichiers Windows soient dans le SSD ou le HDD. Mais la bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de suivre trop d’étapes compliquées pour résoudre l’erreur. Vous devez effectuer des corrections liées au logiciel, notamment la réinitialisation du BIOS.

Alternativement, vous pouvez utiliser l’Outil de réparation automatique dans votre Windows pour résoudre cette erreur d’écran bleu de la mort. Si vous pensez que l’erreur est liée au hardware, envisagez de changer la pile CMOS de la carte mère du système.

5. Code d’arrêt de gestion de la mémoire sur l’erreur de l’écran bleu de la mort

Le code d’arrêt de gestion de la mémoire est une autre erreur d’écran bleu de la mort assez explicite. Autrement connue sous le nom de code d’erreur Windows 0x0000001A, l’erreur apparaît lorsque quelque chose ne va pas avec la capacité du système Windows à gérer la gestion de la mémoire.

Cela dit, ce problème peut survenir pour diverses raisons. Cela peut être dû à une RAM défectueuse, à un logiciel, à des drivers, à des fichiers système corrompus et à des problèmes de driver de disque. Pour résoudre le problème, vous devez mettre à jour le système d’exploitation et les drivers. Vous pouvez également utiliser les outils de diagnostic intégrés.

6. Erreur Bad System Config Info

Comparée aux autres, l’erreur d’écran bleu de la mort de Bad System Config Info est assez facile à résoudre. Autrement connue sous le nom de code d’erreur Windows 0x00000074, l’erreur apparaît principalement en raison de configurations système défectueuses. Pour la résoudre, il vous suffit de redémarrer votre système.