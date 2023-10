Xiaomi 14 Pro avec un verre Dragon Crystal & Snapdragon 8 Gen 3 sorti

Xiaomi a officiellement sorti son dernier téléphone portable, le Xiaomi 14 Pro, qui présente plusieurs fonctionnalités impressionnantes. Cet appareil est le modèle phare de la série Xiaomi 14 et il est équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Xiaomi a également ajouté un nouveau verre Dragon Crystal Glass pour une protection supplémentaire de l’écran.

Écran

Le Xiaomi 14 Pro est doté d’un écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces avec une résolution de 1440 x 3200 pixels et un ratio de 20:9. L’écran a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et prend en charge Dolby Vision et HDR10+ pour une expérience visuelle immersive. Cet écran est protégé par du verre Longjing de Xiaomi, qui est un type de verre Dragon Crystal. Selon la société, ce verre est plus durable et résistant aux rayures que le verre ordinaire.

Lors de l’événement de lancement, Xiaomi a annoncé que l’écran du Xiaomi 14 Pro prend en charge son nouvel « écran micro-courbé à profondeur égale ». Avec cette fonctionnalité, lorsque l’écran est actif, il ressemble à un écran plat, mais il est en réalité courbé sur les quatre côtés. Lei Jun affirme que l’équipe d’ingénieurs de l’écran de Xiaomi a passé 2 ans en pré-recherche. La société a déclaré avoir investi 18 fois dans les dépenses de R&D et avoir déposé plus de 130 brevets pour développer cet écran.

L’écran est courbé sur les quatre côtés et utilise également un verre à quatre courbures à l’arrière. Il a une résolution de 2K (522 PPI), et Xiaomi affirme qu’il est « plus remarquable que l’iPhone 15 Pro Max ».

Lei Jun a déclaré qu’en conditions normales, l’écran est susceptible de se fissurer après une flexion en arc. Cependant, Xiaomi utilise une couche d’emballage de 16,4 μm et prétend utiliser la modélisation par simulation et l’analyse des contraintes pour construire 1 million de maillages d’éléments finis de précision. Cela augmente l’élasticité de 1,5 fois, le rendant ainsi plus souple et moins cassant. De plus, cet écran utilise la « technologie de routage en pixel » de FIAA. Cela ajoute une nouvelle couche métallique et les lignes de signal sont regroupées à l’intérieur de l’écran. Les détails de l’écran du Xiaomi 14 Pro sont présentés ci-dessous

Taille : 6,73 pouces

Résolution : 3200 x 1440

PPI : 522 PPI

Profondeur des couleurs : 12 bits

Luminosité maximale : 3000 nits

Taux d’échantillonnage tactile instantané : 2160 Hz

Fonctionnalités : Prise en charge du taux de rafraîchissement adaptatif LTPO 1-120 Hz, gradation DC, gamut de couleurs étendu P3, certification Rheinland, prise en charge de la détection de la température de couleur ambiante, affichage ultra-dynamique, luminosité automatique IA

TCL sur l’écran Xiaomi 14 Pro

TCL, qui a développé conjointement cet écran avec Xiaomi, a également émis des commentaires positifs sur cet affichage. La société a déclaré que le Xiaomi 14/14 Pro « a réalisé l’amélioration de la qualité des écrans de petite taille grâce à son matériau luminescent C8 de pointe, à la technologie LTPO, à la lunette ultra-étroite, à la résolution ultra-élevée et à d’autres avantages, offrant aux utilisateurs une expérience sur petit écran pleine de surprises. » Elle a ajouté que le Xiaomi 14 de petite taille « a non seulement réalisé un saut qualitatif complet en matière de qualité des écrans de petite taille, mais a également permis à l’industrie chinoise des écrans de réaliser un bond en avant majeur. » À l’avenir, TCL Huaxing prévoit de continuer à explorer des affichages avec d’autres marques.

Le Xiaomi 14 est doté d’un écran à trou percé unique et, avec sa petite taille, il peut être facilement tenu d’une main. Cet appareil a également des bordures ultra-étroites et un design d’écran plat avec une largeur égale sur trois côtés. Sans aucun doute, ce design est accrocheur. Les bordures supérieure et latérales n’ont qu’une épaisseur de 0,9 mm. Cependant, le menton a une épaisseur de 1,7 mm.

Xiaomi a déclaré

Avec le support du matériau luminescent C8, la luminosité maximale des écrans de la série Xiaomi 14 peut atteindre 3000 nits, ce qui est également l’écran le plus lumineux jamais produit par Xiaomi. Avec une efficacité lumineuse ultra-élevée, la consommation d’énergie de la série Xiaomi 14 est réduite de plus de 17% par rapport à la génération précédente. Il réalise un double bond en termes de luminosité et de consommation d’énergie. C’est également la consommation d’énergie optimale pour un écran de 1,5K actuel capable d’atteindre l’intégralité de la gamme de luminosité.

En termes de protection des yeux, le Xiaomi 14 Pro prend en charge une gradation DC complète. Cela protège les yeux contre d’éventuels dommages, et l’écran a également obtenu la certification allemande TÜV Rheinland. Il s’agit d’un certificat standard qui prouve que l’écran est sûr à utiliser et garantit la protection des yeux des utilisateurs.

Processeur

Le Xiaomi 14 Pro est le premier téléphone portable à intégrer le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, qui est fabriqué selon un processus de fabrication de 4 nm. Le processeur est un CPU octa-core avec un Core Cortex-X4 cadencé à 3,3 GHz, cinq cœurs Cortex-A720 cadencés à 3,2 GHz et deux cœurs Cortex-A520 cadencés à 2,3 GHz. Le GPU est un Adreno 750, qui offre d’excellentes performances graphiques. Cet appareil est également disponible avec 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5X ainsi que 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage UFS 4.0.

Appareil photo

Sur le Xiaomi 14 Pro, la société utilise un nouveau capteur appelé « Light Hunter 900″ avec un objectif Leica Summilux exclusif. L’appareil photo est un capteur de 50 MP de 1/1,31 » avec des pixels de 1,2 µm et une plage dynamique de 13,5 EV. L’ouverture de l’objectif sur la lentille de 23 mm est variable, allant de f/1,42 à son ouverture maximale à f/4,0 lorsqu’elle est fermée. Le capteur est environ 44% plus petit que l’imager de 1 pouce présent dans la précédente version 13 Pro. Cependant, cette nouvelle lentille est environ 80% plus lumineuse.

De plus, cet appareil est équipé d’une caméra téléobjectif flottante de 75 mm f/2,0. Ce capteur ressemble à celui du Xiaomi 13 Pro. Il peut capturer des images en gros plan jusqu’à 10 cm. Il peut prendre des photos ordinaires de 40 MP et des photos en mode portrait de 50 MP. Cet appareil est également doté d’une autre caméra ultra grand-angle de 50 MP f/2,2 de 14 mm qui prend en charge la prise de vue en mode macro à 5 cm. À l’avant, il y a un appareil photo de 32 MP pour les selfies.

Le Xiaomi 14 Pro inaugure également une ouverture variable à 1024 niveaux. Cela permet d’ajuster plus précisément le flou et l’exposition.

F / 1.42 ~ F / 4.0 Variable à l’infini, offrant une toute nouvelle expérience photographique :

f/1.42 : Excellent flou d’arrière-plan, créant des points de lumière oniriques,

f/4.0 : Mettez en évidence chaque détail et capturez des effets d’étoiles éblouissants.

De plus, le Xiaomi 14 Pro est équipé d’un mode de photographie de rue professionnel qui prend en charge une ouverture variable sur 4 niveaux.

Batterie

Le Xiaomi 14 Pro est équipé d’une batterie intégrée de 4880 mAh qui prend en charge la charge filaire rapide de 120W, le PD3.0, le QC4 et la charge sans fil rapide de 50W. La batterie peut être chargée à 100% en seulement 18 minutes avec le chargeur filaire et 40 minutes avec le chargeur sans fil. Le téléphone prend également en charge la recharge sans fil inverse de 10W.

Autres fonctionnalités

Le Xiaomi 14 Pro fonctionne sous Android 14 avec l’interface utilisateur HyperOS. Le téléphone est résistant à la poussière et à l’eau IP68 et dispose d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Il est également équipé de plusieurs autres capteurs, dont un accéléromètre, un capteur de proximité, un gyroscope, une boussole, un baromètre et un spectre de couleurs.

Notre avis

Le Xiaomi 14 Pro est un téléphone portable impressionnant qui possède plusieurs fonctionnalités haut de gamme. Son processeur Snapdragon 8 Gen3, son verre Dragon Crystal et sa charge rapide de 120 W en font un téléphone qui se démarque des autres sur le marché. Le système de triple caméra et l’appareil photo frontal de 32 MP en font également un excellent choix pour les amateurs de photographie. Globalement, le Xiaomi 14 Pro est une excellente option pour ceux qui recherchent un téléphone portable haut de gamme.