Xiaomi 14 sorti avec un meilleur appareil photo Leica et HyperOS

Après plusieurs spéculations et rumeurs, la marque chinoise Xiaomi a finalement sorti aujourd’hui le téléphone mobile Xiaomi 14. Ce téléphone mobile est le dernier appareil phare de l’entreprise, et il est équipé du nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 3. En ce qui concerne le logiciel, ce nouveau téléphone mobile est fourni avec le nouveau HyperOS de Xiaomi. Jetons un coup d’œil aux détails de cet appareil

Écran

Le Xiaomi 14 est équipé d’un écran OLED direct de 6,36 pouces avec une résolution de 2670×1200 développé par Xiaomi et TCL CSOT. Cet écran utilise un matériau luminescent CSOT C8. Cet écran présente de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. L’écran a une résolution de 1,5K et prend en charge un PPI de 450PPI. La société affirme que cet écran offre la même expérience que l’iPhone 15 Pro.

En plus du matériau C8, l’écran du Xiaomi 14 peut atteindre une luminosité de 3000 nits. Il prend également en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, ce qui réduit la consommation d’énergie globale de 17%. Le taux de rafraîchissement adaptatif signifie que l’écran peut ajuster automatiquement sa luminosité par rapport à la luminosité ambiante.

Les détails de l’écran sont indiqués ci-dessous

Taille : 6,36 pouces

Résolution : 2670 x 1200

PPI : 460PPI

Profondeur des couleurs : 12 bits

Luminosité maximale : 3000 nits

Taux d’échantillonnage tactile : 2160 Hz

Fonctionnalités : Prise en charge du taux de rafraîchissement adaptatif LTPO 1-120 Hz, gradation DC, gamme de couleurs étendue P3, certification Rheinland, prise en charge de la détection de la température de couleur ambiante, affichage ultra-dynamique, luminosité automatique AI

TCL sur l’écran Xiaomi 14

TCL, qui a développé conjointement cet écran avec Xiaomi, a également eu de bonnes choses à dire à propos de cet écran. La société a déclaré que le Xiaomi 14/14 Pro « a réalisé l’amélioration de la qualité des petits écrans avec son matériau luminescent C8 leader, la technologie LTPO, les bordures ultra-étroites, une résolution ultra-élevée et d’autres avantages, offrant aux utilisateurs une expérience sur petit écran pleine de surprises ». Elle a ajouté que le petit écran Xiaomi 14 « a non seulement réalisé un bond qualitatif complet dans la qualité des écrans de petite taille, mais a également permis à l’industrie chinoise de l’écran de réaliser un bond en avant clé ». À l’avenir, TCL Huaxing prévoit de continuer à explorer des écrans avec d’autres marques.

Le Xiaomi 14 est doté d’un écran doté d’un seul trou perforé et, grâce à sa petite taille, il peut être facilement tenu d’une seule main. Cet appareil présente également des bordures ultra-étroites et un design d’écran droit avec une largeur égale sur trois côtés. Sans aucun doute, ce design est accrocheur. Les bordures supérieure et latérales ne mesurent que 0,9 mm d’épaisseur. Cependant, le menton mesure 1,7 mm.

Xiaomi a déclaré

Grâce au matériau luminescent C8, la luminosité maximale des écrans de la série Xiaomi 14 peut atteindre 3000 nits, ce qui constitue également l’écran le plus lumineux de Xiaomi à ce jour. Avec une efficacité lumineuse ultra-élevée, la consommation d’énergie de la série Xiaomi 14 est réduite de plus de 17% par rapport à la génération précédente. Elle réalise un double saut en termes de luminosité et de consommation d’énergie. C’est également la consommation d’énergie optimale sur l’écran 1.5K actuel pouvant atteindre la plage de luminosité complète.

En termes de protection des yeux, le Xiaomi 14 prend en charge le gradation DC intégral. Cela protège les yeux contre les dommages potentiels, et l’écran a également passé la certification allemande TÜV Rheinland. Il s’agit d’un certificat standard qui montre que l’écran est sûr à utiliser et garantit la protection des yeux des utilisateurs.

Processeur

Sous le capot, le Xiaomi 14 est équipé du nouveau et dernier SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Cette nouvelle puce adopte l’architecture 1+5+2. Elle comprend 1 × 3.3GHz Cortex-X4 + 3 × 3.15GHz Cortex-A720 + 2 × 2.96GHz Cortex-A720 + 2 × 2.27GHz Cortex-A520. Cette puce est prise en charge avec 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5X ainsi que 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage UFS 4.0.

Xiaomi affirme que les performances du processeur de la Snapdragon 8 Gen 3 ont été améliorées de 32%. La société a également déclaré que la consommation d’énergie de cette puce a été réduite de 34%. Les performances du GPU sont améliorées de 34% et la consommation d’énergie du GPU est réduite de 38%. Le taux de rafraîchissement moyen du Xiaomi 14 « Genshin Impact » pendant 30 minutes est de 59,53 FPS, et la température maximale est de 53,2°C. Cela montre que les performances de cette nouvelle puce phare sont assez décentes.

Appareil photo

Au niveau de l’appareil photo, le Xiaomi 14 est équipé d’un appareil photo principal de 50 MP qui utilise le même capteur « Light Hunter » de 1/1,31″ que Leica avec des pixels de 1,2 μm. Ce capteur est une nouvelle génération de l’objectif Leica Summilux que Xiaomi utilise pour la première fois, avec une ouverture de f/1,6 et une lentille asphérique haute précision à 7 lentilles. Ce capteur prend en charge la stabilisation optique de l’image (OIS) et est associé à une lentille optique Summilux de Leica. La société affirme que cela augmente la sensibilité à la lumière de 180%.

Cet appareil est également équipé d’un appareil photo ultra grand-angle de 50 MP (Samsung S5KJN1) et d’un appareil photo téléobjectif de 50 MP (Samsung S5KJN1, OIS). Le téléobjectif de 75 mm flottant est identique. Cependant, l’ultra grand-angle de 50 MP à 14 mm semble ne pas avoir la mise au point automatique (AF) et, par conséquent, des capacités macro. Le téléobjectif Leica de 75 mm dispose d’une lentille flottante, ce qui signifie qu’il peut prendre de très bons gros plans et de longues photos. À l’avant, cet appareil dispose d’une lentille de 32 MP (OmniVision OV32B) pour les selfies.

Batterie et connectivité

Pour rester allumé, cet appareil est équipé d’une batterie en silicium-carbone négatif de 4610 mAh. Cette batterie prend en charge la charge rapide de 90W et la charge sans fil rapide de 50W. Elle prend en charge la puce de charge rapide Surge P2 et la puce de gestion de batterie Surge G1. En termes de connectivité, cet appareil est mis à niveau vers une interface USB 3.2 Gen1 avec une vitesse maximale de 5 Gbit/s.

Le Xiaomi 14 prend également en charge l’IP68, la NFC, le Wi-Fi 7, la télécommande infrarouge, les haut-parleurs stéréo, un ensemble de 4 microphones et un moteur linéaire sur l’axe X.

Prix et disponibilité

Cet appareil est disponible en quatre couleurs, dont le noir, le blanc, le vert roche et le rose montagne enneigée. La version en verre mesure 8,29 mm d’épaisseur et pèse 193 g. La version en nano-cuir mesure 8,28 mm d’épaisseur et pèse 188 g. Ci-dessous, les prix des différents modèles de ce téléphone mobile