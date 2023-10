Découverte des 10 fonctionnalités cachées de Samsung One UI 6

En août 2023, Samsung a publié une version de test de sa nouvelle interface One UI 6.0 pour la série Galaxy S23. Ils l’ont également rendu disponible pour plusieurs autres téléphones tels que le Galaxy S22, S21, les pliables, A54, A53, A52s, A34, et plus encore. Ce programme de test est généralement disponible dans sept pays : la Chine, l’Inde, la Pologne, l’Allemagne, la Corée du Sud, le Royaume-Unis et les États-Unis.

Liste des appareils Samsung qui exécutent déjà One UI 6

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A42

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Pour l’installer sur votre téléphone, suivez ces étapes simples. Commencez par télécharger l’application Samsung Members depuis le Galaxy Store ou Google Play. Une fois que vous l’avez, connectez-vous à votre compte. Cherchez l’option « Inscription au programme bêta One UI » sur la bannière d’accueil ou la page des notifications et cliquez dessus. Ensuite, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone, accédez à « Mise à jour logicielle » et choisissez « Télécharger et installer ». Si la version bêta est disponible pour votre téléphone et votre région, Samsung vous fournira la dernière version bêta pour votre téléphone.

La nouvelle mise à jour One UI 6.0, basée sur Android 14, apporte de nombreuses fonctionnalités passionnantes et conviviales. L’interface des appareils Samsung a connu des améliorations significatives. Dans cet article, nous explorerons certaines fonctionnalités cachées intéressantes de la version bêta One UI 6.0, en vous donnant des informations sur la manière d’en tirer le meilleur parti sur votre appareil Samsung Galaxy.

La dernière mise à jour One UI 6.0 introduit diverses nouvelles fonctionnalités et améliorations des fonctionnalités existantes. Examinons ces capacités cachées.

Voici les fonctionnalités cachées de One UI 6

Voici quelques fonctionnalités intéressantes de la dernière version bêta One UI 6.0. Suivez ces étapes rapides et faciles pour commencer.

Plus de personnalisations pour votre écran de verrouillage

Dans la version bêta de Samsung One UI 6.0, la première fonctionnalité est l’amélioration de la personnalisation de l’écran de verrouillage. Vous pouvez choisir parmi différents styles de fréquence. Personnaliser le style de la fréquence ajustera la position des icônes de notification en fonction de votre format de fréquence choisi. Si vous déplacez la fréquence vers la droite, les icônes se déplaceront également vers la droite. Il en va de même pour le centre et la gauche. Vous pouvez même changer la police de caractères de la fréquence sur votre écran de verrouillage.

Étapes pour changer la police de caractères de la fréquence sur One UI 6

Appuyez longuement sur l’écran de verrouillage de votre Samsung pour afficher les différentes options de fréquence. Choisissez le style de fréquence que vous souhaitez parmi les options. Ensuite, sélectionnez l’alignement que vous préférez. Vous avez le choix entre l’alignement à gauche, l’alignement à droite ou l’alignement approprié. Ajustez la taille de la fréquence selon votre style. Parmi les multiples styles de police, vous pouvez choisir l’un d’entre eux pour changer les polices de la fréquence.

Changements apportés au volet des paramètres rapides

Un simple balayage dans le volet des paramètres rapides révèle le volet de notification habituel. Lorsque vous l’élargissez, vous verrez une version agrandie du volet de notification. Ici, vous pouvez facilement activer ou désactiver les notifications en appuyant sur la tuile de notification.

Pour la tuile de luminosité, vous avez deux options, luminosité adaptative et luminosité supplémentaire, auxquelles vous pouvez accéder en appuyant sur les trois points à côté de la barre de luminosité. La dernière tuile de notification comprend deux tuiles : Smart View pour la mise en miroir de l’écran et Device Find. Vous pouvez également éditer et personnaliser vos tuiles de notification selon vos besoins.

Panneau des notifications

Samsung a ajouté un accès instantané aux paramètres rapides. Pour afficher les tuiles des paramètres rapides, faites glisser votre doigt vers le bas à partir du côté droit. Si vous souhaitez vérifier vos notifications, faites également glisser votre doigt vers le bas à partir du côté droit. Les notifications multiples provenant d’une seule application sont regroupées. Pour voir les notifications individuelles, appuyez sur la flèche vers le bas. Vous pouvez désormais organiser les notifications par priorité ou par heure.

Ajout des fonctionnalités d’Android 14

Dans la dernière version bêta du Samsung One UI 6.0 avec Android 14, il y a quelques fonctionnalités utiles. L’une d’entre elles est la possibilité de faire glisser et déposer des images vers une autre application. Étonnamment, ce n’est pas seulement pour les photos – vous pouvez faire la même chose avec le texte. Il suffit de sélectionner le texte là où il se trouve, de le maintenir enfoncé, puis de le faire glisser et de le déposer dans une autre application. Cela peut être vraiment pratique, surtout lors de l’utilisation du mode d’écran partagé.

Pour faire glisser et déposer quoi que ce soit sur votre smartphone Samsung fonctionnant avec One UI 6.0, appuyez longuement sur l’élément et faites-le glisser vers l’emplacement souhaité.

Accès amélioré aux autorisations

Une autre fonctionnalité précieuse d’Android stock est la fonctionnalité d’accès limité. Lorsque vous ouvrez une application et lui accordez l’autorisation d’accéder à vos données, vous avez désormais la possibilité de permettre l’accès uniquement à des photos et vidéos spécifiques, plutôt que de lui donner accès à toutes les images de votre application Gallery. Cela vous donne plus de contrôle sur votre vie privée.

Comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité d’accès aux autorisations

Avec la dernière version de One UI 6.0, vous verrez une fonctionnalité d’accès aux autorisations améliorée. Par exemple, lorsque vous choisissez une application qui demande l’accès à vos médias, vous avez désormais une nouvelle option : « Sélectionner des photos et des vidéos ». En sélectionnant cette option, l’application ne pourra accéder qu’aux photos et vidéos spécifiques que vous choisissez, vous offrant ainsi plus de contrôle sur vos données.

Appel textuel pour Bixby

Une autre amélioration notable concerne les appels texte de Bixby. Maintenant, vous pouvez facilement passer d’appels vocaux à des appels texte pendant un appel. Lorsque vous passez un appel, vous verrez l’option pour un appel texte de Bixby. En appuyant dessus, vous pouvez passer d’un appel vocal à un appel texte ou vice versa. Cette fonctionnalité pratique n’était pas disponible dans la précédente version One UI 5.1. De plus, la nouvelle version de Bixby prend en charge un plus large éventail de langues par rapport à la précédente.

Personnalisez votre propre widget appareil photo

L’un des ajouts les plus passionnants à la dernière One UI 6.0 est le widget appareil photo personnalisé. Maintenant, vous pouvez placer ce widget directement sur l’écran d’accueil de votre appareil. Il permet un accès rapide à des caméras spécifiques et à des modes de caméra spécifiques. Pour le configurer, il vous suffit d’appuyer longuement sur le widget appareil photo personnalisé, d’accéder aux paramètres et de lui donner un nom. Vous pouvez même choisir le fond de votre widget, soit à partir des images récentes de votre album appareil photo, soit en sélectionnant une image de votre choix. Il s’agit de le personnaliser à votre goût et d’accéder facilement à l’appareil photo dont vous avez besoin.

Nouveau design de l’application Météo

Dans la dernière mise à jour One UI 6.0, Samsung a introduit un nouveau widget météo qui offre toutes les informations météorologiques essentielles dont vous avez besoin. De plus, l’application météo elle-même a été repensée, fournissant encore plus d’informations qu’auparavant. Cela signifie que vous pouvez rester mieux informé des conditions météorologiques directement depuis votre appareil.

Changements apportés aux paramètres de l’appareil photo

L’interface utilisateur de l’application Appareil photo a connu quelques améliorations dans One UI 6.0, la rendant plus conviviale et pratique. Une nouvelle icône, le « mode super steady », a été introduite. Dans la section Paramètres, il y a une nouvelle option « Intelligent avancée » qui vous permet d’ajuster l’optimisation de la qualité au maximum, au minimum ou à moyen.

De plus, une nouvelle fonctionnalité appelée « Auto fps » a été ajoutée, qui optimise automatiquement le taux de rafraîchissement en mode vidéo, vous permettant de capturer des vidéos plus lumineuses dans des conditions de faible luminosité. Ces ajustements améliorent les fonctionnalités et la flexibilité de l’application Appareil photo.

Nouvelles fonctionnalités de l’application Galerie

Dans l’application Galerie, vous trouverez quelques ajouts notables dans One UI 6.0. Ils ont inclus une nouvelle icône d’informations avec des options d’édition telles que « remaster », « effet portrait » et « effaceur d’objet ». Vous pouvez également accéder à des stickers personnalisés, y compris ceux que vous avez créés. Ce qui est intéressant, c’est que vous pouvez télécharger des textes personnalisés et les ajouter à vos images. De plus, vous avez maintenant la possibilité de copier les modifications que vous avez apportées à une image et de coller ces mêmes modifications sur une autre. Ces fonctionnalités élargissent vos options d’édition et de personnalisation de vos photos dans l’application Galerie.

Section de la batterie déplacée

Un changement notable dans One UI 6.0 est la réorganisation de la section de la batterie. Auparavant située sous l’option de soins de l’appareil, elle est maintenant un onglet distinct. Un ajout intéressant est la possibilité de toucher l’onglet Batterie pour afficher les tendances de l’utilisation de la batterie. Il peut prendre un peu de temps pour comprendre et s’habituer à ces tendances, mais elles fournissent des informations précieuses sur l’utilisation de la batterie de votre appareil.

Comment localiser la nouvelle section de la batterie

Appuyez sur l’application Paramètres.

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez Batterie et appuyez dessus pour localiser la section Batterie.

Dans la dernière version de One UI, cette section se trouvait sous l’onglet Soins de l’appareil. Elle a maintenant été déplacée à un endroit facilement accessible.

Notre avis

Notre avis, la mise à jour One UI 6.0 de Samsung apporte de nombreuses fonctionnalités passionnantes et pratiques à un large éventail d’appareils. Avec une personnalisation améliorée de l’écran de verrouillage, des changements apportés au panneau des paramètres rapides et une gestion améliorée des notifications, les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience. Les ajouts notables incluent la fonctionnalité de glisser-déposer pour les images et le texte, ainsi qu’un accès plus précis aux autorisations, offrant plus de contrôle sur la vie privée. L’inclusion des appels texte de Bixby et d’un widget appareil photo personnalisable ajoute de la commodité. Le nouveau design de l’application Météo offre des informations météorologiques complètes et l’application Appareil photo reçoit des mises à jour pour une meilleure fonctionnalité. De plus, l’application Galerie introduit des options d’édition et la possibilité de copier les modifications entre les photos. La section de la batterie est maintenant un onglet distinct, offrant des informations sur les tendances d’utilisation. Dans l’ensemble, One UI 6.0 améliore l’expérience utilisateur et la fonctionnalité sur un large éventail d’appareils Samsung.