watchOS 10.1 apporte Double Tap, NameDrop, My Card, et plus

Apple vient de publier la première mise à jour logicielle importante pour watchOS 10. Oui, je parle de watchOS 10.1. La mise à jour est officielle avec de nouvelles fonctionnalités et optimisations. La carte des fonctionnalités confirme la fonction DoubleTap tant attendue pour l’Apple Watch Series 9 et l’Ultra 2, NameDrop, la complication My Card pour un accès rapide à NameDrop, et plus encore.

Apple installe le nouveau logiciel sur les montres éligibles avec le numéro de build 21S67. La mise à jour pèse 487 Mo sur mon Apple Watch Series 7. watchOS 10.1 est accompagné de iOS 17.1, iPadOS 17.1, macOS 14.1 et tvOS 17.1. Donc, oui, vous devez mettre à jour votre iPhone vers iOS 17.1 pour accéder à toutes les nouvelles fonctionnalités de watchOS 10.1 sur votre Apple Watch.

En ce qui concerne la liste des changements, Double Tap est l’une des fonctionnalités les plus attendues de l’Apple Watch Series 9, mais la fonctionnalité n’était pas disponible initialement. Apple met un mois pour ajouter la fonctionnalité à la montre, elle est maintenant disponible pour l’Apple Watch Ultra 2 et la Watch Series 9.

En plus de cela, NameDrop est une autre fonctionnalité annoncée lors de la WWDC, la fonctionnalité fait enfin son chemin vers les Apple Watch éligibles. Pour être éligible, la fonctionnalité est disponible pour l’Apple Watch SE 2, l’Apple Watch Series 7 et ultérieures. Vous pouvez même ajouter une complication My Card sur le cadran de la montre pour accéder rapidement à NameDrop.

Pour les améliorations et les optimisations, watchOS 10.1 corrige un problème qui provoquait l’apparition d’une application Home vide dans la section climat, corrige un problème qui provoquait l’affichage d’une bordure de sélection blanche après la désactivation d’AssistiveTouch, corrige des problèmes de synchronisation météo entre l’Apple Watch et l’iPhone, et plus encore.

Notes de mise à jour watchOS 10.1

Voici les notes de mise à jour complètes de watchOS 10.1.

Le geste Double Tap peut être utilisé pour effectuer l’action principale dans les notifications et la plupart des applications afin de répondre à un appel, lire et mettre en pause de la musique, arrêter un minuteur, et plus encore (disponible sur l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2)

NameDrop vous permet d’échanger des informations de contact avec quelqu’un de nouveau en approchant simplement votre Apple Watch de son iPhone avec iOS 17 ou de son Apple Watch (disponible sur l’Apple Watch SE 2, l’Apple Watch Series 7 et ultérieures, et l’Apple Watch Ultra)

My Card est disponible en tant que complication pour un accès rapide à NameDrop

Correction d’un bug qui provoque l’apparition d’une section climatique vide dans l’application Home

Résolution d’un problème qui provoque l’affichage inattendu d’une bordure de sélection blanche après la désactivation d’AssistiveTouch

Correction d’un problème où les villes peuvent ne pas se synchroniser entre l’iPhone et la montre dans l’application Météo

Résolution d’un problème où la barre de défilement peut être inopinément visible sur l’écran

Correction d’un bug qui provoque une altitude incorrecte pour certains utilisateurs

Mise à jour watchOS 10.1

Si votre iPhone ou votre iPad fonctionne avec la dernière version de iOS 17.1, vous pouvez facilement installer watchOS 10.1 sur votre montre.

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Général > Mise à jour logicielle. Sélectionnez l’option Télécharger et installer la nouvelle mise à jour. C’est tout.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et connectée à un réseau WiFi. Après avoir installé le profil bêta, ouvrez l’application Apple Watch sur votre téléphone, allez dans Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer, puis installez le nouveau logiciel.

Désormais, watchOS 10.1 se téléchargera et se transférera vers votre Apple Watch. Une fois l’installation terminée, votre montre redémarrera. Une fois tout cela fait, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.