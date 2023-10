Vivo T2 Lancé en Russie comme le VivoV27e Rebadgé

Vivo continue d’introduire des smartphones intrigants pour le segment de milieu de gamme. Récemment, la marque a introduit la série Vivo V29 avec des caractéristiques convaincantes et des caméras puissantes. Aujourd’hui, la marque lance un smartphone intriguant sur le marché russe, le Vivo T2. À première vue, il s’agit d’un téléphone milieu de gamme classique avec connectivité LTE, mais après examen plus attentif, nous pouvons voir qu’il s’agit en réalité d’un Vivo V27e rebadgé.

Le Vivo T2 est lancé en Russie avec des caractéristiques familières

Le Vivo T2 arrive en Russie (Source) et il est identique au Vivo V27e qui est déjà disponible dans le pays. Le Vivo T2 disponible en Russie diffère des versions vendues en Inde et en Chine. La stratégie derrière ce lancement reste floue. Peut-être que Vivo lance le même téléphone sous un nouveau nom afin d’attirer plus d’attention. Dans tous les cas, il s’agit d’un ensemble de caractéristiques intéressant qui devrait susciter l’attention des utilisateurs dans le marché des téléphones de milieu de gamme.

La seule différence entre le nouveau Vivo T2 et le Vivo V27e est une option de couleur verte qui est disponible avec le premier. Les deux smartphones ont un écran AMOLED de 6,62 pouces avec une résolution Full HD+, un appareil photo principal de 64 MP et un appareil photo selfie de 32 MP. Même les prix sont les mêmes pour les deux smartphones. Le Vivo T2 dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Avec un espace de stockage ample, vous pouvez stocker de nombreux jeux, et la capacité de RAM élevée améliore le multitâche.

Le dispositif se vend 27 999 RUB (297 $), ce qui correspond au prix du Vivo V27e avec la même RAM et le même stockage.

Caractéristiques du Vivo T2

Le Vivo T2 est doté d’un écran AMOLED de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+. Sous le capot, le téléphone est équipé du MediaTek Helio G99 qui possède 2 cœurs ARM Cortex-A76 cadencés jusqu’à 2,2 GHz et 6 cœurs ARM Cortex-A55 cadencés jusqu’à 2,0 GHz. En termes d’optique, le téléphone est équipé d’un triple appareil photo avec un appareil photo principal de 64 MP avec OIS et PDAF. Le dispositif dispose également d’un appareil photo macro de 2 MP avec une ouverture f/2.4 et d’un capteur de profondeur de 2 MP avec une ouverture f/2.4. Pour les selfies et les appels vidéo, le téléphone est équipé d’un appareil photo de 32 MP.

Le Vivo T2 tire sa puissance d’une batterie de 4 600 mAh avec recharge rapide de 66W. Avec cette batterie, les utilisateurs peuvent utiliser le téléphone pendant de longues heures sans avoir besoin de le recharger. Mais si vous avez encore besoin de le recharger après une utilisation intensive, cela sera rapide grâce à la recharge de 66W. Le dispositif dispose d’un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran, ce qui est rare dans ce segment. Le dispositif fonctionne avec Funtouch OS 13 basé sur Android 13.